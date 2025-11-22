Suomių laukia tikras išbandymas: netrukus uždarys net 430 degalinių

Šį sprendimą nulėmė griežtos Jungtinių Valstijų sankcijos motininei kompanijai „Lukoil“. Jos faktiškai izoliavo „Teboil“ nuo finansų sistemos ir nutraukė degalų tiekimą. Bendrovės atstovai pripažįsta, kad jau nuo lapkričio pradžios degalinėse pradėjo trūkti tam tikrų rūšių kuro, o situacija kasdien blogėja, nes naujos siuntos tiesiog nebeatvyksta.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Smūgis atokiems regionams
„Teboil“ pasitraukimas turės reikšmingą poveikį rinkos struktūrai. Tinklas valdo apie 430 degalinių, kas sudaro maždaug 20 proc. visų Suomijos degalinių (jų šalyje yra apie 2250).
Nors nacionalinio kuro trūkumo vyriausybė neprognozuoja, Suomija, kaip ir kitos ES narės, valdo strateginius degalų rezervus, o rinkoje veikia pajėgūs konkurentai, didžiausių nepatogumų gali kilti rečiau apgyvendintuose regionuose. Šiauriniuose rajonuose, kur atstumai tarp gyvenviečių dideli, „Teboil“ dažnai būdavo vienintelė degalinė dideliu spinduliu, todėl vietos gyventojams gali tekti važiuoti gerokai toliau, norint papildyti baką.
Infrastruktūra tuščia neliks
Rinkos ekspertai neabejoja, kad susidariusią tuštumą greitai užpildys kiti žaidėjai. Susidomėjimą perimti dalį „Teboil“ infrastruktūros jau išreiškė vietinis tinklas „SEO“, kuris aktyviai ieško naujų franšizės partnerių.
Vis dėlto sklandus perėjimas užtruks. Norint atgaivinti uždarytas degalines, reikės ne tik pasirašyti naujas sutartis ir atlikti techninius pakeitimus, bet ir iš naujo sukurti logistikos grandines, todėl trumpuoju laikotarpiu vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!