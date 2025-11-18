„Peugeot“ išradinėja vairą iš naujo: pristatytas „Polygon“ prototipas

Ryškiausia naujovė slypi salone. „Peugeot“ atsisako tradicinio apvalaus vairo ir keičia jį į „Hypersquare“ sistemą. Tai stačiakampio formos valdiklis, kurio kampuose įrengti lietimui jautrūs paviršiai, leidžiantys valdyti pagrindines funkcijas nepaleidžiant vairo.
Ši sistema veikia „steer-by-wire“ principu, visiškai pašalindama mechaninį ryšį tarp vairo ir ratų. Pasak inžinierių, tai leidžia filtruoti nereikalingas vibracijas ir užtikrinti išskirtinį manevringumą. Važiuojant lėtai vairas tampa itin jautrus (reikia mažiau sukti), o dideliu greičiu – stabilus ir preciziškas.
Tradicinį prietaisų skydelį čia keičia kita inovacija – didžiulis „Micro-LED“ ekranas, projektuojamas tiesiogiai ant priekinio stiklo. Tai sukuria švaresnę vairuotojo aplinką ir leidžia informaciją matyti nenukreipiant žvilgsnio nuo kelio.
Išorės dizainas, aštrių kampų ir geometrinių formų derinys, atrodo lyg būtų atvykęs iš virtualios realybės. Ir tai nėra atsitiktinumas. Automobilis stilistiškai susietas su populiariu vaizdo žaidimu „Fortnite“.
Tačiau po agresyvia išvaizda slepiasi tvarumo idėjos: kėbulo ir interjero dalys buvo pagamintos naudojant perdirbtas medžiagas bei 3D spausdintuvą. Be to, pabrėžiamas moduliškumas. Vairuotojai galėtų patys per kelias minutes pasikeisti salono apdailos elementus ar net vairo paviršių.
