Lustų krizė baigėsi: „Nexperia“ grąžinta Kinijai, Europa rodo silpnumą

Nors oficialiai Hagos atstovai šį žingsnį vadina situacijos deeskalacija ir „geros valios gestu“, analitikai tai vertina kur kas griežčiau. Pasak jų, tai yra akivaizdus ženklas, kad Europa, susidūrusi su realiu Kinijos spaudimu, vis dar nėra pasirengusi ginti savo technologinio suvereniteto.
Šaltojo karo įstatymas prieš šiuolaikinę realybę
Konfliktas įsiplieskė, kai Nyderlandų ekonomikos ministras pirmą kartą istorijoje aktyvavo dar 1952 metais, Šaltojo karo įkarštyje, priimtą Prekių prieinamumo įstatymą. Šis teisės aktas suteikia valstybei teisę perimti įmonių valdymą, jei kyla grėsmė strateginių prekių tiekimui.
Vyriausybė savo įsikišimą motyvavo tuo, kad „Wingtech“ valdymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir skatina technologijų nutekėjimą iš Europos. Buvo laikinai nušalinti su Kinija susiję vadovai, o valstybė įgijo veto teisę strateginiuose sprendimuose.
Tai buvo logiškas žingsnis saugumo prasme, nes „Nexperia“, kurios būstinė yra Nijmegene, yra viena svarbiausių pasaulyje bazinių lustų gamintojų. Jos produkcija yra gyvybiškai svarbi Europos, ypač Vokietijos, automobilių pramonei.
Pekinas smogė ten, kur skauda
Tačiau Kinijos atsakas parodė tikrąją jėgų pusiausvyrą. Pekinas nedelsdamas apribojo lustų eksportą iš Kinijoje esančių „Nexperia“ gamyklų. Kadangi didelė dalis galutinio surinkimo vyksta būtent ten, Europos automobilių gamintojai akimirksniu pajuto komponentų trūkumą. Gresiant gamybos linijų stabdymui, pramonės spaudimas vyriausybei tapo nepakeliamas.
Kritikų teigimu, šis atsitraukimas siunčia pavojingą signalą. Valstybės bandymas pritaikyti griežčiausias priemones ir greitas jų atšaukimas atrodo kaip chaotiška improvizacija, o ne nuosekli strategija. Tai patvirtina, kad kol kas Europa neturi svertų atlaikyti Kinijos atsakomųjų priemonių, o ekonominė priklausomybė nuo Pekino vis dar nusveria nacionalinio saugumo interesus.
