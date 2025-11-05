Ekspertas perspėja: „vokiečių gamyklos priklausys Kinijai“

C. Tavaresas, aktyviai propagavęs „Opel“, „Fiat“, „Peugeot“, „Chrysler“ ir kitų markių elektrifikaciją, teigia, kad Kinijos kompanijos jau dabar turi nepavejamą pranašumą.
Eksperto prognozės Vokietijai ir likusiai Europai – itin niūrios. Jis rodo į dramatišką „Mercedes-Benz“ pelno kritimą ir „Volkswagen“ problemas kaip į akivaizdžius artėjančios transformacijos ženklus.
Pasak C. Tavareso, Europos gamintojai padarė dvi strategines klaidas. Pirma, jie aklai susikoncentravo į elektromobilius – segmentą, kuriame Kinijos įmonės jau dabar pirmauja.
Antra, milžiniškos investicijos į dažnai tik subsidijomis paremtą elektromobilių gamybą sustabdė vidaus degimo variklių vystymą, nes jiems tiesiog neliko pinigų. Tuo tarpu Kinijos gamintojai jau rodo nagus ir šioje srityje.
Viso to rezultatas, pasak buvusio „Stellantis“ vadovo, Europos prekės ženklai šiandien neturi nei konkurencingų elektromobilių, nei pakankamai gerų benzininių automobilių, kad galėtų kovoti su Kinijos antplūdžiu.
„Tą dieną, kai Vakarų gamintojas susidurs su egzistenciniais sunkumais, ateis Kinijos gamintojas ir pasakys: „Aš perimsiu gamyklą ir išsaugosiu darbo vietas, ir jis bus sutiktas kaip gelbėtojas“, – „Financial Times“ cituoja C. Tavaresą.
Jis pabrėžia, kad Europos gamintojams parduoti perteklinėmis tapusias gamyklas kinams bus finansiškai naudinga, siekiant sumažinti kaštus ir gauti lėšų.
C. Tavaresas prognozuoja, kad per artimiausius 10–15 metų pasaulyje liks tik keletas didžiųjų automobilių gamintojų: „Toyota“, „Hyundai-Kia“ ir BYD su keliais mažesniais Kinijos žaidėjais. Jo sąraše „Volkswagen“ ar „Mercedes-Benz“ tiesiog nėra.
Tiesa, kritikai, pavyzdžiui, Vokietijos leidinys „Focus“, abejoja tokiu scenarijumi. Jie teigia, kad C. Tavareso teorijos turi trūkumų. Pirkėjai tikisi naujų modelių kas kelerius metus, todėl joks technologinis pranašumas nėra amžinas, o Vokietijos gamintojai dar turi laiko atsigauti.
Be to, pačiam C. Tavaresui vadovaujant, „Stellantis“ rezultatai 2024 metais smuko į absoliučią bedugnę. Pajamos krito 17 proc., o pelnas – net 64 proc. Tai leidžia abejoti, ar pats C. Tavaresas gali būti laikomas patikimu ateities vizionieriumi.
