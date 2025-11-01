 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Stellantis“ pristatė naują „Hurricane“ variklį: technologijas perėmė iš „Maserati“

2025-11-01 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 19:07

Koncernas „Stellantis“ pristatė naują, itin pažangų 2,0 litrų keturių cilindrų „Hurricane 4“ turbobenzininį variklį. Šis agregatas sukurtas ne tik tam, kad taptų efektyvesnis už pirmtaką, bet ir tam, kad savo galia prilygtų ir galiausiai pakeistų didesnius šešių cilindrų V6 variklius. Siekdami tokio rezultato, inžinieriai pasiskolino technologijas iš „Maserati“ superautomobiliuose naudojamo „Nettuno“ V6 variklio.

Naujas „Hurrican“ variklis (nuotr. gamintojo)

Koncernas „Stellantis“ pristatė naują, itin pažangų 2,0 litrų keturių cilindrų „Hurricane 4“ turbobenzininį variklį. Šis agregatas sukurtas ne tik tam, kad taptų efektyvesnis už pirmtaką, bet ir tam, kad savo galia prilygtų ir galiausiai pakeistų didesnius šešių cilindrų V6 variklius. Siekdami tokio rezultato, inžinieriai pasiskolino technologijas iš „Maserati“ superautomobiliuose naudojamo „Nettuno“ V6 variklio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujasis „Hurricane 4“ generuoja 324 AG (arba 162 AG vienam litrui tūrio) ir 450 Nm sukimo momentą.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Pagrindinė jo paslaptis – „Turbulent Jet Ignition“ (TJI) technologija, tiesiogiai pasiskolinta iš „Maserati“.

Tai sudėtinga dvigubo uždegimo sistema, naudojanti dvi uždegimo žvakes vienam cilindrui. Viena žvakė yra pagrindinėje degimo kameroje, o kita – mažytėje prieškamerėje.

Būtent šioje dalyje pirmiausia uždegamas nedidelis kuro kiekis, o susidaręs liepsnos pliūpsnis itin greitai ir tolygiai padega pagrindinį mišinį degimo kameroje. Tai užtikrina greitesnį, efektyvesnį ir švaresnį degimą.

REKLAMA
REKLAMA

Siekiant maksimalaus efektyvumo, variklis veikia Millerio ciklu (anksčiau uždaromi įsiurbimo vožtuvai) ir naudoja dvigubą įpurškimo sistemą: tiek tiesioginį aukšto slėgio (350 barų), tiek įprastą paskirstytąjį įpurškimą.

Prie galios prisideda ir kintamos geometrijos turbokompresorius (VGT), pučiantis iki 2,4 baro slėgį. Siekiant sumažinti vidinius nuostolius, vandens siurblys yra elektrinis, o alyvos siurblys – kintamo našumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Variklio blokas pagamintas iš aliuminio, cilindrų sienelės padengtos plazmine danga, o vožtuvai aušinami natriu. Be to, vibracijoms mažinti naudojamas balansavimo velenas. Įdomu tai, kad nepaisant aukšto 12:1 suspaudimo laipsnio, variklis pritaikytas dirbti su žemo oktaninio skaičiaus (87) benzinu.

Naujasis „Hurricane 4“ variklis debiutuos „Jeep Grand Cherokee“ modelyje, tačiau akivaizdu, kad tai tik pradžia.

REKLAMA

„Stellantis“ patvirtino, kad šis agregatas taps pagrindu ateities hibridinėms ir iš tinklo įkraunamų hibridų pavaroms.

Tai strateginis koncerno žingsnis, leidžiantis vienu metu pasiūlyti didesnę galią nei V6 varikliai, bet išlaikyti mažesnes degalų sąnaudas ir taršą, būdingą keturių cilindrų agregatams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų