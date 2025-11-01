„Stellantis“ pristatė naują „Hurricane“ variklį: technologijas perėmė iš „Maserati“

Naujasis „Hurricane 4“ generuoja 324 AG (arba 162 AG vienam litrui tūrio) ir 450 Nm sukimo momentą.
Pagrindinė jo paslaptis – „Turbulent Jet Ignition“ (TJI) technologija, tiesiogiai pasiskolinta iš „Maserati“.
Tai sudėtinga dvigubo uždegimo sistema, naudojanti dvi uždegimo žvakes vienam cilindrui. Viena žvakė yra pagrindinėje degimo kameroje, o kita – mažytėje prieškamerėje.
Būtent šioje dalyje pirmiausia uždegamas nedidelis kuro kiekis, o susidaręs liepsnos pliūpsnis itin greitai ir tolygiai padega pagrindinį mišinį degimo kameroje. Tai užtikrina greitesnį, efektyvesnį ir švaresnį degimą.
Siekiant maksimalaus efektyvumo, variklis veikia Millerio ciklu (anksčiau uždaromi įsiurbimo vožtuvai) ir naudoja dvigubą įpurškimo sistemą: tiek tiesioginį aukšto slėgio (350 barų), tiek įprastą paskirstytąjį įpurškimą.
Prie galios prisideda ir kintamos geometrijos turbokompresorius (VGT), pučiantis iki 2,4 baro slėgį. Siekiant sumažinti vidinius nuostolius, vandens siurblys yra elektrinis, o alyvos siurblys – kintamo našumo.
Variklio blokas pagamintas iš aliuminio, cilindrų sienelės padengtos plazmine danga, o vožtuvai aušinami natriu. Be to, vibracijoms mažinti naudojamas balansavimo velenas. Įdomu tai, kad nepaisant aukšto 12:1 suspaudimo laipsnio, variklis pritaikytas dirbti su žemo oktaninio skaičiaus (87) benzinu.
Naujasis „Hurricane 4“ variklis debiutuos „Jeep Grand Cherokee“ modelyje, tačiau akivaizdu, kad tai tik pradžia.
„Stellantis“ patvirtino, kad šis agregatas taps pagrindu ateities hibridinėms ir iš tinklo įkraunamų hibridų pavaroms.
Tai strateginis koncerno žingsnis, leidžiantis vienu metu pasiūlyti didesnę galią nei V6 varikliai, bet išlaikyti mažesnes degalų sąnaudas ir taršą, būdingą keturių cilindrų agregatams.
