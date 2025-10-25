Modernių automobilių siaubas: programinės įrangos atnaujinimas virto košmaru tūkstančiams

Įprasta procedūra šįkart tapo tikru galvos skausmu. „Važiavau greitkeliu, staiga automobilis persijungė į perspėjimą „įjunkite P (stovėjimo režimą)“... automobilis visiškai nereagavo į akceleratorių!“ – pasakoja vienas iš nemaloniai nustebintų vairuotojų. Kitas jam antrina: „Praradau galią, automobilis penkis kartus užgeso tiesiog vidury gatvės.“
Oficialiai šis nedidelis atnaujinimas turėjo pagerinti telematikos ir informacijos bei pramogų sistemos veikimą. Tačiau vietoje to, programinė įranga sukėlė kritinę klaidą, kuri paralyžiavo kai kurių modelių hibridinę pavarą. Automobiliai ėmė staiga prarasti galią, jungėsi į avarinį režimą arba apskritai nustojo veikti.
„Jeep“ prekės ženklas, priklausantis „Stellantis“ koncernui, greitai sustabdė atnaujinimo platinimą. Tiems, kurie jau spėjo jį įdiegti, buvo skubiai rekomenduota vengti grynai elektrinio arba hibridinio važiavimo režimų ir kuo greičiau kreiptis į servisą.
Savininkai piktinosi ne tik dėl gedimo, bet ir dėl jo laiko. „Atnaujinimas buvo paleistas penktadienį, kai techninės pagalbos tarnybos jau nedirba pilnu pajėgumu“, – rašė vienas vartotojas „Reddit“ platformoje.
Kai įprasta programinė įranga tiesiog „pakimba“, tai tėra nepatogumas. Tačiau kai automobilis išsijungia važiuojant, tai jau ne techninis nesklandumas, o rimtas saugumo trūkumas, keliantis realų pavojų.
Kas tiksliai sukėlė gedimą? Pirminiais duomenimis, problemos priežastis yra komunikacijos klaida tarp automobilio valdymo blokų. Atnaujinimas, kuris buvo skirtas tik „Uconnect“ sistemai netikėtai sutrikdė ir hibridinės pavaros modulių tarpusavio ryšį.
Kitaip tariant, programinės įrangos paketas, turėjęs pagražinti vartotojo sąsają, paveikė valdymo logiką, atsakingą už sklandų vidaus degimo ir elektrinio variklių bendradarbiavimą. Rezultatas – automobilio elektronika „nustojo kalbėtis pati su savimi“, o visureigis tiesiog liovėsi reaguoti.
