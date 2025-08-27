Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Jeep“ pristatė naujos kartos „Cherokee“: bus siūlomas su galinga hibridine pavara

2025-08-27 10:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 10:01

Amerikietiškų visureigių gamintojas „Jeep“ pristatė naujos kartos legendinį „Cherokee“ modelį. Didžiausia naujovė – hibridinė pavara, kuri, pasak gamintojo, leis su vienu degalų baku nuvažiuoti 800 kilometrų. Nepaisant modernių technologijų, „Jeep“ žada, kad „Cherokee“ išliks tikru bekelės galiūnu.

Jeep Cherokee (nuotr. gamintojo)

Amerikietiškų visureigių gamintojas „Jeep“ pristatė naujos kartos legendinį „Cherokee“ modelį. Didžiausia naujovė – hibridinė pavara, kuri, pasak gamintojo, leis su vienu degalų baku nuvažiuoti 800 kilometrų. Nepaisant modernių technologijų, „Jeep“ žada, kad „Cherokee“ išliks tikru bekelės galiūnu.

REKLAMA
0

Hibridinę sistemą sudarys 1,6 litro turbobenzininis keturių cilindrų variklis ir du elektros motorai. Bendra sistemos galia sieks 154 kW (209 AG), o sukimo momentas – 312 Nm.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

„Jeep“ deklaruoja, kad vidutinės degalų sąnaudos sieks vos 6,4 l/100 km, o tai ir leis su pilnu degalų baku nuvažiuoti 800 km.

REKLAMA

Ištikimybę bekelės tradicijoms įrodo solidi 203 mm prošvaisa ir geri pravažumo rodikliai. Vairuotojas taip pat galės rinktis iš kelių važiavimo režimų, įskaitant specialias programas, skirtas sniegui ir smėliui/purvui.

Salone žadama 30 proc. daugiau erdvės nei pirmtake. Prietaisų skydelyje dominuos du ekranai: 10,25 colio skaitmeninis skydelis vairuotojui ir 12,3 colio centrinis „Uconnect“ informacinės sistemos ekranas.

REKLAMA
REKLAMA

Jau standartinėje įrangoje bus gausus vairuotojo asistentų paketas, įskaitant avarinį stabdymą su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimu bei pažangią adaptyvią greičio palaikymo sistemą.

Visureigio dizainas išlaikė būdingus „Jeep“ bruožus – priekyje atpažįstamos septynių angų radiatoriaus grotelės ir masyvus buferis, o bendrame siluete vyrauja griežtos, kampuotos linijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujasis „Cherokee“ bus gaminamas Meksikoje, tačiau hibridinė pavara bus tiekiama iš JAV.

Kol kas pardavimai paskelbti tik Šiaurės Amerikos rinkoje, kur pirmieji automobiliai klientus pasieks šių metų pabaigoje, tačiau tikėtina, kad „Cherokee“ įdiegta hibridinė pavara ilgainiui pasirodys ir Europos rinkai skirtuose modeliuose. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų