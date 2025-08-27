„Jeep“ pristatė naujos kartos „Cherokee“: bus siūlomas su galinga hibridine pavara

Hibridinę sistemą sudarys 1,6 litro turbobenzininis keturių cilindrų variklis ir du elektros motorai. Bendra sistemos galia sieks 154 kW (209 AG), o sukimo momentas – 312 Nm.
„Jeep“ deklaruoja, kad vidutinės degalų sąnaudos sieks vos 6,4 l/100 km, o tai ir leis su pilnu degalų baku nuvažiuoti 800 km.
Ištikimybę bekelės tradicijoms įrodo solidi 203 mm prošvaisa ir geri pravažumo rodikliai. Vairuotojas taip pat galės rinktis iš kelių važiavimo režimų, įskaitant specialias programas, skirtas sniegui ir smėliui/purvui.
Salone žadama 30 proc. daugiau erdvės nei pirmtake. Prietaisų skydelyje dominuos du ekranai: 10,25 colio skaitmeninis skydelis vairuotojui ir 12,3 colio centrinis „Uconnect“ informacinės sistemos ekranas.
Jau standartinėje įrangoje bus gausus vairuotojo asistentų paketas, įskaitant avarinį stabdymą su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimu bei pažangią adaptyvią greičio palaikymo sistemą.
Visureigio dizainas išlaikė būdingus „Jeep“ bruožus – priekyje atpažįstamos septynių angų radiatoriaus grotelės ir masyvus buferis, o bendrame siluete vyrauja griežtos, kampuotos linijos.
Naujasis „Cherokee“ bus gaminamas Meksikoje, tačiau hibridinė pavara bus tiekiama iš JAV.
Kol kas pardavimai paskelbti tik Šiaurės Amerikos rinkoje, kur pirmieji automobiliai klientus pasieks šių metų pabaigoje, tačiau tikėtina, kad „Cherokee“ įdiegta hibridinė pavara ilgainiui pasirodys ir Europos rinkai skirtuose modeliuose.
