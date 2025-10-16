Drąsa ar neviltis? Rusijos miestuose – protestai prieš „plėšikiškus“ automobilių mokesčius karui finansuoti

Protestuoti šiuolaikinėje Rusijoje – tai rizikuoti viskuo. Tačiau, panašu, kad dalies rusų kantrybė jau trūko. Praėjusią savaitę Vladivostoke ir Novosibirske įvyko protestai prieš drastiškai didinamus importuojamų automobilių mokesčius. Nors ir stebimi gausių policijos pajėgų, žmonės rankose laikė itin drąsius plakatus: „Jie važinėja „Mercedes“, mes – „Žiguliais“, „Vyriausybė maudosi prabangoje – žmonės skendi skolose“.
Oficialiai „utilizacijos mokestis“ didinamas siekiant apsaugoti vietos gamintojus, tokius kaip „Lada“ ir UAZ. Tačiau protestuotojai jį vadina tiesiog „plėšimu vidury dienos“.
„Utilizacijos mokestis be utilizacijos – tai grynas plėšimas“, – skelbė vienas iš plakatų. Akivaizdu, kad dauguma tiki, jog tikrasis šio mokesčio tikslas – surinkti pinigus į skylėtą valstybės biudžetą ir finansuoti karą.
Nuo lapkričio įsigaliosiantys pakeitimai yra drastiški. Mokestis bus skaičiuojamas nebe pagal variklio tūrį, o pagal galią, o „prabanga“ bus laikomas bet kuris automobilis, turintis daugiau nei 160 arklio galių.
Priklausomai nuo galios, mokestis gali siekti nuo 7 500 iki 26 680 eurų. O už galingesnius sportinius ar prabangius modelius teks pakloti ir daugiau nei 100 000 eurų siekiantį mokestį. Toks mokestis dažnai tai viršija paties automobilio vertę.
Šie protestai vyksta itin niūriame ekonominiame fone. Nuo 2026-ųjų sausio Rusijoje PVM bus didinamas nuo 20 iki 22 procentų, o aukštos palūkanų normos automobilių įsigijimą paverčia dar sudėtingesniu.
Tačiau vyriausybei pinigų reikia desperatiškai. Šių metų biudžeto deficitas bus beveik penkis kartus didesnis, nei planuota. To priežastis – milžiniškos išlaidos kariuomenei ir saugumui, kurios 2026 metais sudarys net 38 proc. viso federalinio biudžeto.
Nors protestai kol kas nedideli, jie yra retas ir svarbus ženklas. Žmonių nepasitenkinimas, atrodo, peržengia automobilių mokesčių ribas ir virsta platesniu nepasitenkinimu visa valdžios politika. O plakatai su užrašu „Mokestinė kilpa veržiasi – laikas nutraukti virvę!“ totalitarinėje valstybėje skamba kaip itin grėsmingas perspėjimas.
