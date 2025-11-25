Aukso amžiaus pabaiga: kodėl Kinijos automobilių gamintojai staiga nusigręžė nuo Rusijos?

Naujausi Kinijos keleivinių automobilių asociacijos (CPCA) duomenys rodo, kad per pirmuosius devynis šių metų mėnesius kiniškų automobilių eksportas į šią šalį smuko 58 proc. Dėl šio nuosmukio Rusija prarado lyderės poziciją Kinijos eksporto žemėlapyje, užleisdama vietą Meksikai ir Jungtiniams Arabų Emyratams.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Nuo bumo iki mokesčių kilpos
Kad suprastume šio nuosmukio mastą, reikia prisiminti kontekstą. 2022 m. Vakarų gamintojams pasitraukus, Kinijos prekių ženklai žaibiškai užpildė atsiradusį vakuumą, o jų rinkos dalis šoko nuo 7 proc. iki beveik 50 proc. Tačiau 2025-aisiais Maskva nusprendė pakeisti žaidimo taisykles.
Pagrindinė griūties priežastis – agresyvi Rusijos protekcionizmo politika, kuri visiškai sunaikino kiniškų automobilių kainos pranašumą.
2024 m. pabaigoje Rusija drastiškai (70–85 proc.) padidino utilizavimo mokestį importuojamiems automobiliams. Pavyzdžiui, populiariausiame segmente šis mokestis išaugo nuo maždaug 16 000 iki 29 000 JAV dolerių, taip akimirksniu suvalgydamas gamintojų pelno maržas.
Prie mokesčių naštos prisidėjo ir 2025 m. pradžioje pakelti importo muitai (iki 38 proc.).
Balandį Rusija galutinai uždarė spragą, leidusią įvežti naujus automobilius per trečiąsias šalis (pvz., Kazachstaną) kaip naudotus ir taip išvengti mokesčių.
Automobilių nebeįperka
Prie valstybinių ribojimų prisidėjo ir bendra ekonominė situacija. Rusijos centriniam bankui kovojant su infliacija, automobilių lizingo palūkanos šovė iki 30 proc.
Sudėjus mokesčius ir brangų skolinimąsi, vidutinė naujo automobilio kaina rinkoje pasiekė 3,35 mln. rublių (apie 41 400 USD).
Tai sukėlė staigų paklausos atšalimą, nes pirkėjai tiesiog nebeįperka kiniškos produkcijos. Be to, Rusijos rinkoje sklandantys gandai apie galimą Vakarų gamintojų (tokių kaip „Toyota“, Hyundai“ ar „Renault“) sugrįžimą verčia vartotojus laukti ir neskubėti pirkti kiniškų alternatyvų.
Masinis atsitraukimas
Verslo reakcija į šiuos pokyčius buvo žaibiška. Vien per pirmąjį 2025 m. ketvirtį Rusijoje bankrutavo 213 įmonių, kurios prekiavo kiniškais automobiliais.
Traukiasi ir patys gamintojai. Pavyzdžiui, koncernas „Chery“ savo investuotojams atvirai nurodė, kad dėl kritusio pelningumo planuoja mažinti veiklos apimtis Rusijoje ir iki 2027 metų palaipsniui uždaryti dalį platinimo kanalų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!