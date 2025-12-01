 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Žemaituko“ Ovidijaus žmona Evelina atvėrė širdį: jos tėčiui – vėžys

2025-12-01 13:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 13:54

Prieš trejus metus dainininko Ovidijaus Petrausko, grupės „Žemaitukai“ nario, ir jo žmonos Evelinos Gusevos-Petrauskės šeima susidūrė su sunkia diagnoze – Evelinos tėčiui nustatytas ketvirtos stadijos storosios žarnos vėžys.

0

Nors iš pradžių žinia buvo skausminga, Evelinos mama Oksana pasirinko viešą kalbėjimą apie ligą. Jos tikslas buvo parodyti ne tik sunkią kovą, bet ir galimybę rasti pozityvumo net ir tokioje situacijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Evelina Petrauskė ir Ovidijus Petrauskas su vaikais (Nuotr. asmeninio archyvo)
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evelina Petrauskė ir Ovidijus Petrauskas su vaikais (Nuotr. asmeninio archyvo)

Evelina savo emocingą kreipimąsi paviešino „Instagram“ platformoje, kur pasidalijo jautriomis akimirkomis su tėčiu. Nuotraukos liudija tėvo dalyvavimą visuose svarbiausiuose Evelinos gyvenimo įvykiuose.

Šiuo sunkiu laikotarpiu, kurį išgyvena tėtis, šeima jį visapusiškai palaiko. Moteris išreiškė viltį, kad jos šeimos išgyvenimai taps įkvėpimu ir vilties šaltiniu kitiems, kovojantiems su panašiomis ligomis.

E. Petrauskė sutiko šia istorija pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Baisi diagnozė mus pasiekė beveik prieš trejus metus – mano tėtis susirgo ketvirtos stadijos storosios žarnos vėžiu.

Atrodė, kad viskas gerai, gyvenome savo ritmu, ir vieną dieną išgirdome tai, ko niekada nenorėtume girdėti. Buvo ir pykčio, ir ašarų, ir begalinio skausmo, tačiau galiausiai supratome vieną dalyką – reikia džiaugtis čia ir dabar.

Kalbėjomės su artimaisiais, ieškojome informacijos, pagalbos, ir jūs neįsivaizduojate, kiek nuostabių žmonių sutikome šiame kelyje, kiek daug sužinojome. O jei būtume tylėję – gal viskas būtų pasisukę kitaip?

Liga niekur nedingo. Dar šią vasarą džiaugėmės remisija, o po dviejų mėnesių gyvenimas mus vėl sugrąžino į realybę.

Nepaisant visko, mes esame laimingi. Stengiamės džiaugtis kiekviena diena.

Mano mama nusprendė viskuo dalintis. Kodėl? Todėl, kad dalijimasis padėjo mums – galbūt galime padėti ir kitiems.

Kodėl aš iki šiol nesidalinau? Nes gerbiu tėvų privatumą, jų norai man yra svarbiausi.

Gyvenimas labai gražus, net kai siunčia tokius išbandymus. O aš vis dar negaliu atsistebėti jų stiprybe“, – jautriai pasakojo Evelina.

