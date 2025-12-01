Iš sunkiai sergančios Celine Dion – širdį veriantis kreipimasis

Paviešintame vaizdo įraše C. Dion itin jautriai kreipėsi į savo gerbėjus:
Pasirodė, kaip atrodo dabar
C. Dion įraše kalbėjo: „Mieli draugai, šiandien yra gražus priminimas sulėtinti tempą, giliai įkvėpti ir padėkoti. Yra kažkas labai galingo, kai susiburi su mylimais žmonėmis – nesvarbu, ar aplink gausų stalą, ar telefonu, ar net tik savo širdyje.
Esu be galo dėkinga savo šeimai ir mūsų akimirkoms kartu, kurios man reiškia visą pasaulį. Tegu jūsų Padėkos diena būna kupina džiaugsmo, ramybės ir dėkingumo už viską, net už mažus dalykus. Su Padėkos diena nuo manęs ir mano šeimos jums ir jūsų šeimoms.“
2022 m. C. Dion pirmą kartą atskleidė, kad serga suakmenėjusio žmogaus sindromu – reta, progresuojančia nervų sistemą veikiančia liga, pažeidžiančia smegenis ir stuburą.
Po metų buvo pranešta, kad atlikėja atsisako „Courage World Tour“ gastrolių, o šaltiniai tuomet teigė, kad ji veikiausiai nebegalės koncertuoti didelėse arenose.
2024 m. pasirodė dokumentinis filmas „I Am: Céline Dion“, atskleidžiantis jos skausmingą kovą su reta liga ir kasdienius iššūkius.
