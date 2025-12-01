 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš sunkiai sergančios Celine Dion – širdį veriantis kreipimasis

2025-12-01 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 07:30

Sunkia neurologine liga serganti pasaulinė muzikos žvaigždė Celine Dion per Padėkos dieną pasidalijo jautria žinute savo „Instagram" paskyroje.

Céline Dion (nuotr. SCANPIX)

Sunkia neurologine liga serganti pasaulinė muzikos žvaigždė Celine Dion per Padėkos dieną pasidalijo jautria žinute savo „Instagram“ paskyroje.

0

Paviešintame vaizdo įraše C. Dion itin jautriai kreipėsi į savo gerbėjus:

Pasirodė, kaip atrodo dabar

C. Dion įraše kalbėjo: „Mieli draugai, šiandien yra gražus priminimas sulėtinti tempą, giliai įkvėpti ir padėkoti. Yra kažkas labai galingo, kai susiburi su mylimais žmonėmis – nesvarbu, ar aplink gausų stalą, ar telefonu, ar net tik savo širdyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Esu be galo dėkinga savo šeimai ir mūsų akimirkoms kartu, kurios man reiškia visą pasaulį. Tegu jūsų Padėkos diena būna kupina džiaugsmo, ramybės ir dėkingumo už viską, net už mažus dalykus. Su Padėkos diena nuo manęs ir mano šeimos jums ir jūsų šeimoms.“

2022 m. C. Dion pirmą kartą atskleidė, kad serga suakmenėjusio žmogaus sindromu – reta, progresuojančia nervų sistemą veikiančia liga, pažeidžiančia smegenis ir stuburą.

Po metų buvo pranešta, kad atlikėja atsisako „Courage World Tour“ gastrolių, o šaltiniai tuomet teigė, kad ji veikiausiai nebegalės koncertuoti didelėse arenose.

2024 m. pasirodė dokumentinis filmas „I Am: Céline Dion“, atskleidžiantis jos skausmingą kovą su reta liga ir kasdienius iššūkius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

