TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Celine Dion nustebino visus savo sprendimu: namuose – ypatinga detalė

2025-10-25 14:32
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 14:32

Pasaulinė muzikos žvaigždė Céline Dion prakalbo apie tai, kaip gyvena su Stiff Person sindromu – reta neurologine liga, sukeliančia raumenų spazmus ir kūno sustingimą.

Céline Dion (nuotr. SCANPIX)
9

Dainininkė atskleidė, kad savo namuose įsirengė pavojaus (panikos) mygtukus, o didžiausią atramą šiuo metu jai teikia 15 metų dvyniai sūnūs Eddy ir Nelsonas.

„Jie žino, kaip man padėti“

Interviu people.com Céline pasakojo, kad šis sprendimas buvo priimtas ne iš baimės, o dėl saugumo – ypač vaikų.

„Mūsų namuose įrengti pavojaus mygtukai, ir jie žino, kaip mane paguldyti ant šono. Aš jiems viską parodžiau ne tam, kad išgąsdinčiau, o kad jie žinotų, jog esu jų mama, ir tai mano pareiga – pasiruošti bet kam“, – sakė dainininkė.

Céline pridūrė, kad sūnūs kiekvieną vakarą patikrina, ar jos būklė neblogėja, ir padeda jai per vadinamuosius „krizės“ epizodus, kai kūnas sustingsta ir tampa sunku judėti.

Gyvena su liga, bet nepasiduoda

Kanados dainininkei Stiff Person sindromas buvo diagnozuotas 2022 metais, praėjus šešeriems metams po jos vyro René Angélil mirties nuo gerklės vėžio.Liga – itin reta autoimuninė neurologinė būklė, sukelianti skausmingus raumenų spazmus, standumą ir kūno kontrolės sutrikimus.

Nepaisant sunkumų, Céline tvirtina, kad stengiasi gyventi visavertį gyvenimą ir įkvėpti kitus.

Reaguoja į melagingas žinias

Pastarosiomis savaitėmis žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, neva Céline buvo pakviesta pasirodyti „Eurovizijos“ dainų konkurse, tačiau jos atstovai tai griežtai paneigė.

„Céline nebuvo Bazelyje ir niekada neplanavo dalyvauti renginyje. Ji tik nufilmavo trumpą vaizdo sveikinimą, kurį su malonumu atsiuntė organizatoriams“, – sakoma oficialiame pranešime.

Dainininkės atstovai pabrėžė, kad tokie netikslūs gandai yra „žalingi ir klaidinantys“, ir paragino žiniasklaidos priemones laikytis atsakomybės.

Nepaisydama sveikatos iššūkių, Céline Dion praėjusiais metais vėl pasirodė viešai – ji dainavo Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje, atlikdama dainą nuo Eifelio bokšto viršaus.

