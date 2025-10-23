Atlikėjai Rihannai – nemaloni žinia

37-erių dainininkė 2019 m. pristatė savo drabužių liniją „Fenty“, sukurtą bendradarbiaujant su prancūzų prabangos mados ženklu, tačiau dėl pandemijos projektas nesulaukė sėkmės ir 2021 m. buvo uždarytas, rašo dailymail.co.uk.
Kaip teigiama to meto pranešimuose, dėl COVID-19 kelionių apribojimų Rihanna, kuri pati aktyviai dalyvavo kūrybiniame procese, negalėjo aplankyti Paryžiuje veikiančio ateljė ar Italijos mados namų, gaminusių jos produkciją.
Investavo milžinišką sumą
Projekto pradžioje buvo skelbta, kad Rihanna investavo 29,988 mln. eurų (apie 34,86 mln. dolerių), o „Louis Vuitton“ motininė kompanija LVMH – dar 30 mln. eurų (apie 34,88 mln. dolerių). Prancūzijoje įkurta įmonė veikė pavadinimu Project Loud France, pavadinta pagal Rihannos penktąjį albumą Loud.
Turėdama 1,4 mlrd. dolerių vertės turtą, Rihanna investavo per „Denim UK Holdings“ ir tapo 49,99 % akcijų turinčia partnere. 2021 m. Rihanna ir LVMH priėmė bendrą sprendimą uždaryti mados liniją ir sutelkti dėmesį į kosmetikos bei apatinių drabužių verslus.
Bendrame pareiškime tuo metu buvo teigiama: „LVMH ir Rihanna patvirtina siekį koncentruotis į Fenty ekosistemos augimą ir ilgalaikę plėtrą – daugiausia dėmesio skiriant kosmetikai, odos priežiūrai ir apatiniams.“
Drabužių linija „Fenty“, pavadinta Rihannos tikruoju vardu Robyn Rihanna Fenty, turėjo tapti sėkmingo kosmetikos projekto su LVMH tąsa. Buvo planuojama siūlyti drabužius, batus ir aksesuarus.
Tačiau linijos kainos buvo itin aukštos – pavyzdžiui, džinsinis pamuštas švarkas kainavo beveik 1000 dolerių, o korsetu puošta suknelė – 810 dolerių. Dėl to prekės nesulaukė tokio dėmesio kaip jos kiti prekių ženklai.
Skirtingai nei prieinamesni „Fenty Beauty“ ir „Savage X Fenty“ produktai, drabužių linija buvo skirta aukštosios mados segmentui.
Projekto startas sulaukė didžiulio mados žurnalų susidomėjimo – „Vogue“ 2019 m. gegužę rašė: „Lauktas pirmasis Rihannos LVMH remiamo mados prekės ženklo pristatymas pagaliau įvyko.“
Tuo metu spaudos pranešime Rihanna sakė:
„Moterys yra šios žemės varomoji jėga. Esame daugialypės, sudėtingos, pažeidžiamos, bet kartu – nepalaužiamos. Fenty atspindi visas mūsų puses. Kai kada noriu būti švelni, kitomis dienomis – visiškai valdanti, o dažniausiai abu dalykai vienu metu. Todėl buvo svarbu sukurti liniją, kuri priimtų ir švęstų šį moteriškumą.“
„Šios kolekcijos lengvai derinamos tarpusavyje ir turi tapti mūsų garderobo pagrindu. Tiesiog nekantrauju pamatyti žmones dėvinčius mano drabužius,“ – pridūrė ji.
Nuo muzikos iki milijardierės statuso
Nuo karjeros pradžios Rihanna tapo viena įtakingiausių moterų mados ir grožio versle. 2022 m. ji tapo jauniausia JAV savarankiškai milijardieriumi tapusia moterimi – būdama vos 34-erių, aplenkė Kim Kardashian.
Jos 1,4 mlrd. dolerių vertės turtas išaugo iš daugybės sėkmingų projektų – „Fenty Beauty“, „Savage X Fenty“ ir kitų. „Forbes“ tų pačių metų sąraše ji buvo įtraukta tarp 25 turtingiausių savarankiškai praturtėjusių JAV moterų ir buvo vienintelė jaunesnė nei 40 metų moteris šiame sąraše.
Barbadose gimusi Rihanna (tikrasis vardas Robyn Rihanna Fenty) buvo atrasta 2003 m., kai jos demo įrašą prodiuseris Evanas Rogersas perdavė „Def Jam Recordings“ vadovui Jay-Z. Po pirmojo klausymo Jay-Z nedelsdamas pasiūlė jai kontraktą – ir taip prasidėjo jos pasaulinė karjera.
Nuo tada ji pardavė daugiau nei 250 milijonų įrašų visame pasaulyje, pelnė 9 „Grammy“, 12 „Billboard“, 13 „American Music“ ir 8 „People’s Choice“ apdovanojimus.
Rihanna taip pat išbandė save kine – pasirodė filmuose Battleship, Valerian and the City of a Thousand Planets, Ocean’s 8bei animaciniame filme Home.
Nuo 2017 m. ji pristabdė muzikinę veiklą ir susitelkė į savo verslo imperiją. „Fenty Beauty“ kosmetikos linija greitai pralenkė kitas garsenybių prekes, o po metų atsirado ir sėkminga apatinio trikotažo linija „Savage X Fenty“, garsėjanti įtraukiančiu požiūriu į kūno įvairovę.
Rihanna taip pat augina šeimą – visai neseniai su reperiu A$AP Rocky ji susilaukė dukters Rocki Irish Mayers. Pora taip pat augina du sūnus – RZA (3 m.) ir Riot (2 m.).
