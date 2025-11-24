 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

48-erių Shakira pasirodė su retai viešumoje matomais sūnumis: įvaizdžiai pribloškė

2025-11-24 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 19:40

Lapkričio 13-ąją, ketvirtadienį, Shakira kartu su savo sūnumis surengė retą viešą pasirodymą – visi trys dalyvavo animacinio filmo „Zootopia 2“ premjeroje Los Andžele.

Shakira (nuotr. SCANPIX)
8

Lapkričio 13-ąją, ketvirtadienį, Shakira kartu su savo sūnumis surengė retą viešą pasirodymą – visi trys dalyvavo animacinio filmo „Zootopia 2“ premjeroje Los Andžele.

REKLAMA
0

Atlikėja su 12-mečiu Milanu ir 10-mečiu Sasha Piqué Mebarak žengė raudonuoju kilimu suderintais levandų spalvos deriniais.

Shakira su vaikais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Shakira su vaikais

Sūnūs – vienodi tarsi du vandens lašai

Berniukai vilkėjo specialiai jiems siūtus violetinius smokingus su varlytėmis ir baltus sportinius batelius, o Shakira pasirinko tokios pat spalvos ilgomis rankovėmis ir aukštu kaklu dekoruotą suknelę su asimetrišku skeltuku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visų trijų įvaizdžius sukūrė dizainerė Stella McCartney, skelbia „Pageisix“. 

REKLAMA
REKLAMA

Shakira šiuo metu baigia savo pasaulinį turą „Las Mujeres Ya No Lloran“, kuris startavo vasarį ir tęsis iki gruodžio 11 dienos.

REKLAMA

Kadangi atlikėja retai dalyvauja raudonojo kilimo renginiuose, gerbėjams šis šeimos pasirodymas tapo ypatinga staigmena – juolab kad Shakira ne tik atsivedė abu sūnus, bet ir suderino jų įvaizdžius.

Tiesa, pernai dainininkė buvo atskleidusi, kad vizitas į filmą „Barbie“ sūnums nepatiko – esą jie jo „visiškai nekentė“. Gerbėjai tikisi, kad „Zootopia 2“ paliko kur kas geresnį įspūdį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų