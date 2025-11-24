48-erių Shakira pasirodė su retai viešumoje matomais sūnumis: įvaizdžiai pribloškė

Atlikėja su 12-mečiu Milanu ir 10-mečiu Sasha Piqué Mebarak žengė raudonuoju kilimu suderintais levandų spalvos deriniais.
Sūnūs – vienodi tarsi du vandens lašai
Berniukai vilkėjo specialiai jiems siūtus violetinius smokingus su varlytėmis ir baltus sportinius batelius, o Shakira pasirinko tokios pat spalvos ilgomis rankovėmis ir aukštu kaklu dekoruotą suknelę su asimetrišku skeltuku.
Visų trijų įvaizdžius sukūrė dizainerė Stella McCartney, skelbia „Pageisix“.
Shakira šiuo metu baigia savo pasaulinį turą „Las Mujeres Ya No Lloran“, kuris startavo vasarį ir tęsis iki gruodžio 11 dienos.
Kadangi atlikėja retai dalyvauja raudonojo kilimo renginiuose, gerbėjams šis šeimos pasirodymas tapo ypatinga staigmena – juolab kad Shakira ne tik atsivedė abu sūnus, bet ir suderino jų įvaizdžius.
Tiesa, pernai dainininkė buvo atskleidusi, kad vizitas į filmą „Barbie“ sūnums nepatiko – esą jie jo „visiškai nekentė“. Gerbėjai tikisi, kad „Zootopia 2“ paliko kur kas geresnį įspūdį.
