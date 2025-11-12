Tokios TV vedėjos Jolantos Svirnelytės dar nematėte: prikaustė dėmesį išskirtiniu įvaizdžiu

Antradienio vakarą kviestinė publika rinkosi į Vilniaus kino teatrą, kur įvyko filmo „BIX – beveik nirvana“ premjera. Čia jėgas suvienijo du maištininkai – grupės BIX lyderis Saulius Urbonavičius-Samas ir kino chuliganas, „Zero“, „Redirected“, „Piktųjų karta“ autorius Emilis Vėlyvis.
Į filmo premjerą atvyko būrys žinomų šalies veidų: Karolina Meschino, Mantas Stonkus su žmona Gelmine, Danielius Bunkus, Martynas Tyla, Jogaila Morkūnas bei daugelis kitų.
Tiesa, čia pasirodė ir laidos „Dienos komentaras“ vedėja ir TV3 žurnalistė Jolanta Svirnelytė, kuri prikaustė dėmesį išskirtiniu įvaizdžiu.
Tokios TV laidos vedėjos dar nebuvote matę – moteris pasipuošė odine striuke, plėšytais džinsais su grandine ir tamsiu, roko dvasia alsuojančiu makiažu.
Kūrybinė komanda: Režisierius Emilis Vėlyvis, Prodiuseriai: Uljana Kim, Saulius Urbonavičius-Samas, Vykdančioji prodiuserė Vaiva Martišauskaitė, Scenarijaus autoriai: Jonas Banys, Emilis Vėlyvis, Operatorius Petras Skukauskas, Dailininkas Kęstutis Svirnelis, Montažo režisieriai: Eimantas Belickas, Emilis Vėlyvis, Kompozitoriai: Kipras Mašanauskas, Pijus Mašanauskas, Garso režisierius Jonas Maksvytis, Kostiumų dizainerė Marija Valeškaitė, Grimo dailininkė Vaida Navickaitė
Nuo penktadienio, lapkričio 14-osios, filmas bus rodomas šalies kino teatruose.