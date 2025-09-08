Sužinojus, kiek Pobedonoscevas paklojo už savaitgalį Dubajuje, apstulbtų ne vienas: sau tai gali leisti retas

Aktoriai ir geri bičiuliai Leonardas Pobedonoscevas bei Audrius Bružas visus metus su projektu „Metam monetą“ keliavo po pasaulį – jie lankėsi ir tolimajame Taipėjuje, Taivane, ir įspūdingajame Kapadokijos regione Turkijoje, ir žavingojoje Varšuvoje, Lenkijoje, ir viename gražiausių Italijos regionių Kalabrijoje, ir daugybėje kitų pasaulio vietų.
Tačiau šio sezono kelionių kulminacija pranoko visus Leo ir Bružo lūkesčius – keliautojai aplankė vieną prabangiausių miestų visame pasaulyje – Dubajų.
Dubajus – tai miestas, kuris vos per kelis dešimtmečius iš nedidelio žvejų kaimelio pavirto viso pasaulio pažiba. Šiandien jis spindi Persijos įlankos pakrantėje lyg futuristinis miražas – čia horizonte susilieja dangų remiantys dangoraižiai, prabangiausi viešbučiai, dirbtinės salos ir technologiniai stebuklai. Dubajus tapo vieta, kur pinigai, ambicijos ir fantazija neturi ribų.
Šis kontrastų miestas užbūrė ir „Metam monetą“ vedėjus, kurių likimą, kaip visuomet, nulėmė moneta. Fortūna šįkart nusišypsojo L. Pobedonoscevui – su belimite myTU kortele jis galėjo nerti į prabangą stačia galva: ragauti gurmaniškų patiekalų, mėgautis prabangiausiomis pramogomis ir gyventi kaip tikras milijonierius.
Tuo tarpu Audrius Bružas, turėdamas vos 100 eurų kortelėje, pasišovė atrasti kitokį Dubajų – tą, kuris neblizga, bet slepia netikėtų atradimų ir kūrybiškų sprendimų kupiną kasdienybę. Nors 100 eurų Dubajuje galėtų pasirodyti juokinga suma, laidos varguolis nepasidavė – kruopščiai planavo kiekvieną žingsnį, kad kiekvienas euras taptų nepamirštamu įspūdžiu.
Bružo taupymo planas prasidėjo nuo transporto – norėdamas sutaupyti, jis iš oro uosto keliavo Dubajaus metro – moderniausiu pasaulyje ir nusidriekusiu beveik 90 kilometrų. Valgė ne prabangiuose restoranuose, o, pavyzdžiui, jaukioje iranietiškoje kebabinėje, kur gardus, autentiškas kebabas kainavo 10 eurų. Norėdamas pamatyti kitą Dubajaus pusę, Audrius leidosi į kelionę po senamiestį – „Al Fahidi“ istorinį kvartalą, išlikusį dar nuo XIX amžiaus pabaigos.
„Al Fahidi – tai tarsi gyva Dubajaus istorija. Šiandien kvartalas – gyvas kultūros centras. Rajone veikia muziejai, galerijos, o kiekvienas kiemelis primena gyvą istorijos pamoką. Čia išgirsti pasakojimus apie prekybininkus, kurie per šį rajoną gabeno prieskonius, tekstilę, perlus. Al Fahidi šiandien – tai ne tik praeities atspindys, bet ir kultūrinė erdvė, kviečianti pažinti tikrąjį Dubajų“, – įspūdžiais dalinosi Audrius.
Net turėdamas ribotą biudžetą, keliautojas rado nuotykių: plaukė tradiciniu mediniu laiveliu už 20 centų, lankėsi „TimeOut Market“ gastroturguje, tyrinėjo Deiros prieskonių ir aukso turgus, paragavo garsiojo dubajietiško šokolado bei brangiausio pasaulyje prieskonio – šafrano, ir, žinoma, apsilankė populiariausiame Dubajaus „Kite Beach“ paplūdimyje.
„Čia nemokamai galite mėgautis smėlio paplūdimiu, vaikščioti pakrante ir stebėti aitvarų šokį virš Persijos įlankos. Dieną čia sportuoja ir bėgioja žmonės, vakare renkasi šeimos, draugai ir keliautojai – „Kite Beach“ parodo gyvą ir laisvą Dubajaus veidą“, - vaikščiodamas pasakojo Bružas.
Visgi, didžiausia dilema laukė, kai reikėjo nuspręsti, kur pernakvoti… Kur apsistoti Dubajuje turint vos 100 eurų kortelėje? Bružas pasikliaudamas žmonių gerumu paprašė pagalbos socialiniuose tinkluose – ir jos tikrai sulaukė. Dubajuje gyvenantis tautietis ne tik suteikė nakvynę, bet dar padovanojo dovanų kuponą į garsųjį „Aquaventure“ vandens parką.
„Aquaventure – didžiausias Dubajaus vandens parkas! Čia manęs laukia šimtai čiuožyklų – nuo beveik laisvo kritimo iki ilgiausių pasaulyje!“, – džiaugėsi A. Bružas.
Kol laidos varguolis mąstė, ką nuveikti su 100 eurų myTU kortelėje, turtuolis L. Pobedonoscevas nėrė į prabangą, kokios dar nėra patyręs gyvenime.
Pirmiausia Leonardas išsinuomavo prabangų, visiškai naują „Bentley“ su asmeniniu vairuotoju – šio automobilio nuoma parai kainavo ne vieną tūkstantį eurų. Nakvynę jis pasirinko viename naujausių ir ištaigingiausių penkių žvaigždučių viešbučių Dubajuje – „Marsa Al Arab“, kur apartamentai buvo tikrai pasakiški ir kainavo daugiau nei 5 tūkstančius eurų už naktį!
Bet Leo neužsisedėjo savo ištaigingame viešbutyje... Dubajuje jis patyrė tiek daug pramogų, kad tiesiog svaigo galva!
Turtuolis mėgavosi aukščiausio lygio SPA malonumais, vakarieniavo garsiausiuose miesto restoranuose – „Bâoli Dubai“ ir „Nobu Dubai“, kur pietūs jo myTU kortelę patuštino daugiau nei 700 eurų! Be to, jis kilo oro balionu ir, kaip priklauso tikram turtuoliui, plaukė privačia jachta Persijos įlankoje.
„Jachta ramiai skrodžia vandenį, o aplink stūkso dangoraižiai – tarsi miškas, sukurtas žmogaus. Virš jų spindi saulė, vanduo mirga nuo atspindžių, o Dubajus atsiveria vis kitu kampu – prabangus, šiuolaikiškas ir be galo įtraukiantis“, - plaukdamas pasakojo Leonardas.
Žinoma, jis neaplenkė ir didingosios „Burj Khalifa“ – aukščiausio pasaulio pastato, iš kurio viršūnės Dubajus atsivėrė tarsi ant delno.
„Burj Khalifa“ – net 828 metrų aukščio milžinas, tapęs ne tik Dubajaus, bet ir viso pasaulio modernumo simboliu. Taip, tai aukščiausias pastatas Žemėje. Per stiklines sienas Dubajus lyg ant delno... Vaizdas – vertas milijono“, – išvydęs vaizdą iš aukštai sakė laimingasis keliautojas.
Tačiau turtuolio nuotykiai tuo nesibaigė – jis Dubajuje patyrė ekstremaliausius potyrius: šoko parašiutu iš 4 kilometrų aukščio ir pirmą kartą gyvenime išbandė unikalią atrakciją „AquaTrek Xtreme“ – pasivaikščiojimą po povandeninį pasaulį.
„Žengiau į vandens karalystę. Pojūtis buvo lyg leistis į nežinomą planetą. Dešimt metrų po vandeniu pro šalį praplaukė milžiniška raja, virš galvos sukosi rykliai, o aplink mane – tūkstančiai žuvų“, – nepakartojama patirtimi dalinosi L. Pobedonoscevas.
Inga Aukštuolytė, didžiausio Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė, pasakoja, kad Jungtiniai Arabų Emyratai tampa vis populiaresne kryptimi lietuvių turistų tarpe, o Dubajų keliautojai pradeda atrasti vis dažniau.
„Dar visai neseniai kelionės į Dubajų atrodė kaip prabanga – brangūs skrydžiai, sudėtingi maršrutai, o keliautojų srautas iš Lietuvos buvo nedidelis. Šiandien situacija pasikeitusi iš esmės: tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus vykdomi net kelis kartus per savaitę, o kelionių kainos tapo prieinamos daugeliui. Tai viena iš priežasčių, kodėl Jungtiniai Arabų Emyratai kasmet sulaukia vis daugiau lietuvių – susidomėjimas šia kryptimi nuolat auga“, - teigė I. Aukštuolytė.
I. Aukštuolytė sako, kad Dubajus nėra skirtas vien prabangioms atostogoms – mieste galima rasti įvairiausių viešbučių, tad kiekvienas keliautojas gali pasirinkti pagal savo poreikius ir biudžetą. A. Bružo kelionė – puikus to įrodymas.
„Tėra mitas, kad JAE – tik prabangių atostogų kryptis. Viešbučių pasiūla labai plati – nuo kuklesnių miesto tipo iki itin prabangių kurortų. Tai leidžia kiekvienam keliautojui rasti sau tinkamą variantą pagal poreikius ir biudžetą. Be Dubajaus, keliautojams siūlome rinktis ir kitus Emyratus. Kiekvienas jų turi savitą charakterį – vieni labiau tinkami šeimoms su vaikais, kiti – miesto ritmą mėgstantiems keliautojams. Turime itin didelę viešbučių pasiūlą visoje šalyje, tad galime atliepti įvairiausius keliautojų lūkesčius“, - pasakojo I. Aukšuolytė.
Be to, I. Aukštuolytė pabrėžia, kad Dubajus traukia ne tik prabanga, bet ir inovacijomis, architektūra bei įvairiomis pramogomis.
„Dubajus garsėja ne tik prabanga, bet ir inovacijomis. Burj Khalifa jau tapo miesto simboliu, tačiau netrukus pagal dydį jį pranoks Dubai Creek Tower. Ateities muziejus, Dubajaus rėmas ir kiti įspūdingi objektai traukia technologijų ir architektūros entuziastus. Vaikams Dubajus taipogi siūlo daugybę pramogų – nuo vandens parkų, akvariumų, zoologijos sodų iki slidinėjimo arenos ir safario. Tai miestas, kuriame kiekvienas ras ką veikti. Galiausiai, Dubajus – tai ir apsipirkimo rojus bei poilsis prie jūros. Didžiuliai prekybos centrai, nuostabūs paplūdimiai, akį traukiantys architektūriniai stebuklai – tai tik dalis to, ką gali pasiūlyti JAE“, - apie Dubajų kalbėjo I. Aukštuolytė.
Leo ir Bružas, kartu su „Tez Tour“, dalinasi rekomendacijomis, ką vertėtų aplankyti šiame mieste ir tiems, kurie sau gali leisti viską, ir tiems, kurie keliauja taupiai:
- Burj Khalifa – įspūdingasis Dubajaus simbolis, kurio aukštis siekia net 828 metrus. Tai aukščiausias pasaulio pastatas, talpinantis prabangius apartamentus, biurus, „Armani Hotel“ viešbutį ir kelias apžvalgos aikšteles, iš kurių atsiveria kvapą gniaužiantys miesto, dykumos ir Persijos įlankos vaizdai. Bokšto dizainą įkvėpė dykumos gėlė „Hymenocallis“, o ultragreiti liftai lankytojus į viršų pakelia vos per keliasdešimt sekundžių. Prie jo papėdės įrengtas didžiausias pasaulyje muzikos, šviesų ir vandens šou „Dubai Fountain“, o pats pastatas nuo pat atidarymo 2010-aisiais tapo Dubajaus ambicijų, prabangos ir begalinio troškimo stebinti pasaulį simboliu. „Štai, lygiai minutė ir aš – padebesiuose...“, - užkilęs į pastato viršūnę sakė iš nuostabos apakęs Leo.
- Vienas seniausių Dubajaus restoranų – „Al Ustad Special Kabab“, įsikūręs Bur Dubai rajone veikia jau nuo 1978 metų. Šio šeimos valdomo restorano stiprybė – autentiški persiški kebabai. Vienas populiariausių kebabų šioje vietoje – Kebab Khas: sultinga jogurte marinuota aviena ar vištiena su ryžiais ir daržovėmis. Nors vieta kukli, interjere – šimtai nuotraukų su patenkintais klientais, įskaitant karališkosios šeimos narius. Al Ustad išsiskiria nuoširdumu: šeimininkai pasitinka lankytojus patys, o patiekalai – tikri, tradiciniai ir sultingi. Restoranas veikia kasdien nuo 11 val. iki vėlyvos nakties, ir yra viena iš kultinių vietų Dubajuje, kur verta paragauti tikrų persiškų skonių. „Skaniausias kada nors valgytas kebabas, aš jums pasakysiu, yra čia“, - dalinosi laidos varguolis A. Bružas.
- „Marsa al Arab“ viešbutis – naujausias Dubajaus prabangos perlas, kurio architektūra primena elegantišką superjachtą. Viešbutis įsikūręs dirbtinėje pakrantėje ir užbaigia legendinę „Jumeirah“ architektūrinę trilogiją, kurioje jau puikuojasi Burj Al Arab ir Jumeirah Beach Hotel. Ši vieta siūlo viską, ko gali trokšti išskirtinio komforto ieškantys keliautojai: panoraminius vaizdus į Persijos įlanką, daugiau nei 300 prabangių kambarių ir apartamentų su privačiomis terasomis, 11 restoranų su įvairia pasauline virtuve, 5 baseinus ir privačią paplūdimio zoną. Be to, viešbutyje įrengtas vienas įspūdingiausių pasaulyje SPA centrų – „Talise SPA“, kuriame siūlomos procedūros – pačios įvairiausios: nuo krioterapijos iki aromaterapijos, nuo masažų iki individualiai pritaikytų sveikatingumo programų. „Marsa Al Arab“ – tikras rojus tiems, kurie nori patirti Dubajaus prabangą visu savo grožiu ir detalių gausa. „Tikrai, kad wow. Marsa Al Arab – nauja prabangos legenda Dubajuje“, - įžengęs į savo savaitgalio apartamentus sakė Leo.
- Kai turi belimitę myTU kortelę ir gali nesivaržydamas švaistyti pinigais, sau gali leisti viską. Net tokias ekstremalias pramogas kaip šuolį „SkyDive Dubai“, kurį pirmąsyk gyvenime patyrė L. Pobedonoscevas. Tai tikras rojus adrenalino mėgėjams ir viena garsiausių parašiutizmo vietų pasaulyje. Šuolio metu dalyviai krenta iš maždaug 4000 m aukščio, patirdami apie minutę trunkantį laisvą kritimą 193 km/h greičiu, o po parašiuto išskleidimo dar kelias minutes sklendžia virš įspūdingų Dubajaus panoramų. Šuoliams galima rinktis dvi lokacijas: Palm Dropzone, kur skriejama virš legendinės Palm Jumeirah salos, Burj Al Arab ir dangoraižių pakrantės, arba Desert Dropzone – už miesto, su pribloškiančiais dykumų kopų horizontais. Visą patirtį įamžina instruktoriai – nuotraukas ir vaizdo įrašus galima gauti iš karto, paruoštus net Instagram formatui. Tokia pramoka – ne pigi ir priklausomai nuo sezono kainuoja nuo 500 iki 600 eurų žmogui.
- Al Fahidi istorinis kvartalas – vienas seniausių ir autentiškiausių Dubajaus rajonų, įsikūręs Bur Dubai pakrantėje prie Dubajaus upės. Jį XIX a. pabaigoje įkūrė persų pirklių šeimos, todėl kvartalas mena gyvenimą iki naftos eros ir atspindi tradicinę emyratų architektūrą su žemais namais ir siauromis gatvelėmis. Svarbiausias objektas – Al Fahidi fortas su Dubajaus muziejumi, kuris puikiai supažindina su miesto istorija, perlų gavyba ir beduinų kultūra. Al Fahidi šiandien – tai gyva istorijos erdvė, išsaugojusi senąją Dubajaus dvasią ir kviečianti lankytojus pasinerti į autentišką miesto praeitį. Tai kontrastas greta esančiam futuristiniam dangoraižių peizažui – tylus, kultūringas kvartalas, skirtas pasivaikščiojimams, pažinimui ir istorijai. „Al Fahidi šiandien – tai ne tik praeities atspindys, bet ir kultūrinė erdvė, kviečianti pažinti tikrąjį Dubajų, tokį, koks jis buvo dar prieš plieną ir prabangą“, - teigė laidos varguolis Bružas.
- Dubajuje Leonardas norėjo patirti viską, tad nė nedvejodamas išsinuomavo prabangią privačią jachtą iš „Xclusive Yachts“. Įkurta 2006 m., ši įmonė valdo didžiausią privačių prabangių jachtų flotilę Dubajuje – jie turi daugiau nei 30 įvairaus dydžio ir tipo jachtų. Visos jos yra tiesiogiai prižiūrimos, todėl svečiams užtikrinama aukščiausia kokybė, saugumas ir profesionalus aptarnavimas. Čia galima rinktis įvairias patirtis: nuo trumpų pasiplaukiojimų po Dubai Marina iki prabangių vakarienės kruizų aplink Palm Jumeirah, su BBQ, DJ, asmeniniu šefu ar net nakvyne jachtoje. Ypač populiarūs – saulėlydžio turai, kurių metu atsiveria nepakartojami vaizdai į Burj Al Arab ir kitas ikoniškas miesto vietas. Kiekviena kelionė prasideda VIP pasitikimu prieplaukoje, kur svečiai pasitinkami raudonu kilimu ir gaiviaisiais gėrimais – tikra turtuolių patirtis, kurios ir Leonardas šįkart neaplenkė.
- Dubajuje L. Pobedonoscevas nesustojo ties prabanga virš žemės ar ant vandens – jis leido sau išbandyti ir pasivaikščiojimą povandeniniame pasaulyje „AquaTrek Xtreme“. Tai giliausias tokio tipo povandeninis ėjimas pasaulyje, leidžiantis nusileisti net į 10 metrų gylį garsiajame „Ambassador Lagoon“ akvariume. Apsivilkęs specialų kostiumą su oru aprūpinančiu šalmu, Leonardas žingsniavo akvariumo dugnu, kur aplink jį sklandė rajos, praplaukė rykliai ir mirgėjo šimtai tropinių žuvų. Nereikėjo jokių plaukimo ar nardymo įgūdžių – ši pramoga suteikia galimybę saugiai, bet itin įspūdingai pasinerti į paslaptingą povandeninę karalystę, primenančią mitinės Atlantidos griuvėsius. Tai buvo ne tik pramoga, bet ir išskirtinė patirtis, kuri leido Leonardui akimirksniu pasijusti tarsi kitoje planetoje – apsuptam ramybės, spalvų ir egzotiškos gyvybės. „Paskraidžiau danguje, pasiplaukiojau ant vandens, dabar pasivaikščiojau po vandeniu... Dubajuje įmanoma viskas“, - džiaugėsi Leonardas.
- Abra Dubai stotis. Abra kelionė per Dubai Creek – viena seniausių ir autentiškiausių Dubajaus transporto formų, kurią kasdien naudoja tiek vietiniai, tiek turistai. Abra – tai tradicinis medinis motorinis laivelis, jungiantis istorines miesto dalis Deirą ir Bur Dubai per Dubai Creek kanalą, ilgą laiką buvusį svarbiausia prekybos arterija. Kelionė trunka vos 5–7 minutes, bilieto kaina – simbolinis 1 dirhamas, o plaukiant atsiveria senųjų sandėlių, minaretų ir vietinių turgų vaizdai. Abra – tai ne tik transportas, bet ir kultūrinė patirtis: ji leidžia pajusti miesto istoriją, ritmą ir autentišką atmosferą. Modernizuoti laiveliai su stogais ar oro kondicionieriais siūlo dar patogesnį ir ilgesnį plaukiojimą, tačiau tikras Abra žavesys slypi paprasto, šimtmečių tradiciją menančio plaukimo dvasioje.
- „Dubai Balloon“ ir skrydis oro balionu. Unikali apžvalginė atrakcija Palm Jumeirah saloje, šalia „Aquaventure“ parko, leidžianti pakilti net į 300 metrų aukštį – tarsi ant 100 aukštų pastato viršūnės. Iš čia atsiveria kvapą gniaužiantys 360° panoraminiai Dubajaus vaizdai: Palm Jumeirah, Arabijos įlanka, Burj Al Arab, Ain Dubai ir net tolumoje švytintis Burj Khalifa. Skrydis trunka apie 10 minučių, gondoloje galima laisvai judėti ir fotografuoti, o po nusileidimo svečių laukia poilsio zona su gėrimais bei suvenyrais. Balionas kyla vertikaliai trosais, tad patirtis yra saugi ir tinkama net šeimoms su vaikais.
- Al Ras, Deira. Prieskonių ir aukso turgai – du garsiausi Dubajaus turgūs, įsikūrę istoriniame Deira rajone, šalia Dubai Creek. Gold Souk – tikra auksinių papuošalų karalystė: siaurų gatvelių labirinte įsikūrę šimtai parduotuvių siūlo grandinėles, karolius ir prabangius papuošalus, o derybos čia yra tradicija. Vos kelios minutės pėsčiomis – ir atsiduriate Spice Souk, kur galima paragauti ir pauostyti šafrano, kardamono, cinamono, įvairių arbatų bei džiovintų vaisių. Abu turgūs alsuoja spalvomis, kvapais ir istorija, siūlo autentišką Dubajaus kasdienybės patirtį, o pasiekti juos lengva – pėsčiomis, metro ar net tradiciniu mediniu abra laiveliu. Tai vieta, kur susitinka prekybos paveldas, kultūra ir gyva miesto dvasia. „Čia manęs laukia tikras, nesuvaidintas, dubajietiškas šopingas!“, - sakė A. Bružas, aplankęs abu turgus.
- „Nobu Dubai“ restoranas – tai vienas prestižiškiausių Dubajaus restoranų, įsikūręs „Atlantis The Palm“ 22-ajame aukšte. Restoranas, perkeltas į naują erdvią lokaciją 2023 m., stebina moderniu interjeru, sukurtu „Rockwell Group“ – čia dominuoja natūralios medžiagos ir bangų motyvais įkvėptos formos. Virtuvei vadovauja garsusis Nobuyuki Matsuhisa, derinantis japonišką preciziką ir Peru kulinarijos gyvumą: lankytojai gali mėgautis legendiniais patiekalais, tokiais kaip „black cod miso“ ar „yellowtail su jalapenu“, taip pat rinktis iš degustacinių omakase meniu, kuriuose skoniai papildomi Dubajaus akcentais. Atmosfera – elegantiška, tačiau jauki, aptarnavimas – nepriekaištingas, o tarptautiniai įvertinimai ir įtraukimas į Michelin Guide tik patvirtina, kad „Nobu“ yra viena patikimiausių fine dining patirčių mieste. „O ko čia tik nėra… Laukinė lašiša su jūros dumbliais, geltonpelekis buriuolis, karališkos krevetės, riebioji tuno dalis, ir, vyšnaitė ant torto – vieni brangiausių pasaulyje eršketo ikrai...“, - patiekalais stebėjosi Leo.
- „Kite Beach“ paplūdimys – vienas gyvybingiausių Dubajaus viešųjų paplūdimių, įsikūręs Jumeirah rajone su nuostabiu vaizdu į Burj Al Arab. Čia dera aktyvus laisvalaikis ir atsipalaidavimas: galima buriuoti kaitu, plaukioti su irklentėmis, žaisti tinklinį ar tiesiog pasivaikščioti palei krantą. Paplūdimyje veikia vaikų žaidimų aikštelės, dušai, persirengimo kabinos, kavinių zona bei maisto sunkvežimiai. „Kite Beach“ ypač mėgstamas šeimų, sporto entuziastų ir tų, kurie nori mėgautis saule ar stebėti saulėlydį virš Persijos įlankos.
- „Bâoli Dubai“ – tai prabangus Dubajaus restoranas ir paplūdimio klubas, atidarytas 2024 m. Dieną čia galima ilsėtis prie baseino, mėgautis saulės voniomis, gultais ir kabanomis, vakarais – ragauti Viduržemio jūros ir Azijos virtuvių patiekalus bei išskirtinius kokteilius. Restoranas garsėja stilinga atmosfera, DJ muzika ir naktiniu „Moon Room“ klubu, kur vakarai skirti elegantiškai publikai. „Bâoli“ – tai vieta, kur susitinka prabanga, skonis ir smagus laisvalaikis. „Dieną čia galima mėgautis paplūdimiu ir baseinu, o vakare – muzika, gurmaniška virtuve ir naktinio Dubajaus energija“, - šypsojosi laidos turtuolis Leo.
- „Aquaventure“ vandens pramogų parkas – vienas didžiausių ir įspūdingiausių vandens parkų pasaulyje, įsikūręs šalia „Atlantis The Palm“ viešbučio Palm Jumeirah saloje. Parkas užima apie 22 ha ir siūlo daugiau nei 100 pramogų – nuo ekstremalių čiuožyklų, tokių kaip „Leap of Faith“ ar „Aquaconda“, iki ramių upių, baseinų ir vaikams pritaikytų zonų. Parkas padalintas į tris bokštus – „Poseidon“, „Neptune“ ir naująjį „Trident Tower“, kuriame yra aukščiausios ir naujausios trasos. Taip pat galima išbandyti „zipline“ pramogą, plaukti dirbtine upe ar aplankyti „Lost Chambers“ akvariumą su tūkstančiais jūrų gyvūnų. „Aquaventure“ – ideali vieta šeimoms, ekstremalų adrenalino ieškantiems jaunuoliams ar tiesiog norintiems atsipalaiduoti vandens pramogų oazėje. „Laukia šimtai čiuožyklų ir atrakcionų. Čia adrenalinas kyla nuo beveik laisvo kritimo aukštyn galva iki ilgiausių ir vingriausių čiuožyklų pasaulyje“, - pasakojo A. Bružas.
- „TimeOut Market“ gastroturgus – moderni ir gyvybinga gastronominė erdvė šalia Dubai Mall ir Burj Khalifa, atidaryta 2021 m. Po vienu stogu čia susijungė 17 geriausių miesto restoranų, 3 barai ir kulinarinės dirbtuvės. Iš terasos atsiveria vaizdas į Dubajaus fontanus ir miesto panoramą. Rinktis galima tarp Azijos, Artimųjų Rytų ar šiuolaikinės europietiškos virtuvės patiekalų, o barai siūlo kokteilius, vynus ir nealkoholinius gėrimus. Erdvė – stilinga, su meno instaliacijomis ir gyvos muzikos pasirodymais. Tai ideali vieta gurmanams, norintiems paragauti įvairių skonių ir pasimėgauti Dubajaus atmosfera.
Ketvirtas kelionių šou „Metam monetą“ sezonas, prie ekranų subūręs šimtatūkstantinę auditoriją, baigėsi, tačiau laidos kūrėjai prasitaria, kad naujo, penkto sezono kelionės – jau planuojamos!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!