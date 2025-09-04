Nepatikėsite, kiek Pobedonoscevas sumokėjo už pietus Varšuvoje: „Lietuvoje už tiek vos kavos su bandele nusipirksi“

Lenkijos sostinė Varšuva – didžiausias šalies miestas, kuriame gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Tai politinis, ekonominis ir kultūrinis centras, kuriame įspūdingi stikliniai dangoraižiai iškilo greta po karo atstatytų senamiesčio gatvelių.
Kelionė nustebino
Varšuva – vos už kelių šimtų kilometrų nuo Lietuvos, todėl ją pasiekti paprasta tiek automobiliu, tiek lėktuvu, o atradimų čia laukia gausybė: istorija, architektūra, kultūra ir šiuolaikinio miesto energija!
Miestas garsėja ir savo įvairiu gastronominiu veidu – čia tradiciniai lenkiški patiekalai dera su moderniais, itin aukšto lygio restoranais, traukiančiais gurmanus iš viso pasaulio.
„Ši kelionė musu abu su Bružu labai nustebino! Joje buvo visko: prabangaus skambesio, gurmaniškų atradimų, senamiesčio grindinio romantikos, Šopeno muzikos, sklindančios tiek parke, tiek žvakių šviesoje. Mes klajojome po didingus rūmus ir modernius muziejus, ragavome miesto skonį ir turguj, ir aukščiausios klasės restoranuose, šokome iki paryčių ir stebėjome Varšuvą iš vandens, iš terasų, iš pačių aukščiausių taškų.
Tai buvo kelionė, kur istorija susitiko su šiuolaikine energija, o kiekviena akimirka – nuo ramaus saulėlydžio iki pašėlusio naktinio ritmo – paliko savo natą bendrame miesto koncerte“, – pasakojo Leonardas Pobedonoscevas.
Kaip visada, atvykę į naują šalį, L. Pobedonoscevas ir A. Bružas metė monetą, kuri nulėmė, kas mėgausis prabanga, o kas turės išsisukti su 100 eurų myTU kortlėje. Šįkart varguolio dalia teko L. Pobedonoscevui.
Tačiau Leo greitai sugalvojo, kaip su mažu biudžetu pažinti Varšuvą – jis apsistojo jaukiame, apdovanojimus pelniusiame hostelyje „Oki Doki“, kur rinkosi pigiausią variantą – gyvenimą bendrame kambaryje su dar šešiais keliautojais. Jis išmaišė senamiestį, lankėsi nemokamame kino teatre po atviru dangumi, plaukiojo Vyslos upe, aplankė Modernaus meno muziejų ir miesto simbolį – Kultūros ir mokslo rūmus. Įspūdingą patirtį dovanojo ir Łazienki Królewskie parkas, kur prie Šopeno paminklo grojo garsus japonų pianistas Takashi Yamamoto.
„Takashi Yamamoto – pianistas iš Japonijos, pelnęs pripažinimą didžiausiose pasaulio scenose ir netgi apdovanojimus garsiajame Šopeno konkurse. Vos jo pirštai palietė klavišus, visas parkas paniro į muzikos magiją. Kiekviena nata taip užliūliavo, kad atrodė, jog panyri į sapnų karalystę“, – įspūdžiais dalijosi L. Pobedonoscevas.
Keliaudamas po Varšuvą Leonardas įsitikino, kad Lenkijoje keliauti gali tiek prabangą mėgstantys, tiek taupantys – čia kainos išties draugiškos. Varšuvoje dviejų patiekalų pietus jis pavalgė vos už 6 eurus!
„Didelis šaltibarščių dubuo ir milžiniška porcija bulvinių blynų su grybų padažu vos už 6 eurus? Atrodo neįtikėtinai, ar ne? Lietuvoje už tiek vos kavos su bandele nusipirksi!“ – juokėsi laidos varguolis išvydęs Varšuvos kainas.
Tuo tarpu improvizacijų meistras A. Bružas, turėdamas belimitę MyTU kortelę, visą savaitgalį mėgavosi prabangiu gyvenimu. Jis ragavo gurmaniškus patiekalus garsiuosiuose Varšuvos restoranuose „Elixir“ ir „Opasły Tom“, apsistojo prabangiame viešbutyje „Hotel Warszawa“, aplankė Varšuvos universiteto biblioteką, pasivaikščiojo po Vola rajoną, plaukiojo kateriu Vyslos upe.
Audrius nė kiek netaupė ir kaip reikiant apsipirko. Vienas jo pirkinių – nišiniai kvepalai, kurie jo myTU kortelę patuštino net... 1000 eurų!
Tačiau vyšnia ant torto turtuoliui tapo naktinis Varšuvos gyvenimas, geriausiame miesto naktiniame klube „Level 27“ ir privatus Šopeno koncertas dangoraižio viršuje.
„Virš miesto – tik aš, šimtai žvakių ir Šopeno muzika. Pro langus – Varšuvos dangoraižiai, o viduje – subtilūs fortepijono garsai. Atrodo, kad pats Šopenas groja tik man. Ir, žinot ką, man tinka toks gyvenimo scenarijus...“, – sake turtuolio rolėje buvęs A. Bružas.
Taigi, kokias galimybes Varšuva suteikia tiems, kurie svajoja apie išskirtinę prabangą, ir ką veikti žmonėms, kurie keliauja taupiai? Kokios vietos sužavėjo Bružą ir Leo Varšuvoje bei ką verta pamatyti šiame mieste?
1. Kultūros ir mokslo rūmai. Turėdamas vos 100 eurų myTU kortelėje, Leonardas pirmiausia nusprendė aplankyti sostinės simbolį – Kultūros ir mokslo rūmus. Už kelis eurus jis pakilo į 30-ą aukštą ir čia pasijuto tarsi laikytų visą Varšuvą savo delne: stikliniai dangoraižiai žėrėjo prabanga, tarp jų žaliavo jaukios parko salos, tolumoje vinguriavo Vyslos upė, o virš raudonų stogų išdidžiai kilo senamiesčio bokštai.
Miesto šurmulys liko kažkur apačioje, o čia vyravo tyla ir neaprėpiamas vaizdas į sostinę. Vakarui atėjus, Leonardas dar sudalyvavo „Summer Cinema“ – nemokamuose kino seansuose po atviru dangumi, vykstančiuose Plac Defilad aikštėje prie pat rūmų. Čia įrengiami patogūs gultai, didžiulis ekranas ir jauki atmosfera su dekoratyvinėmis šviesomis. Filmus organizuoja Lenkijos oro linijos LOT kartu su „Kinoteka“, o jie rodomi nuo birželio iki rugsėjo – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais vėlai vakare.
2. Viešbutis „Hotel Warszawa“ – tikras miesto istorijos ir prabangos simbolis. Tarpukariu čia iškilęs „Prudential“ dangoraižis buvo modernizmo perlas ir vienas aukščiausių statinių Europoje, karo metais smarkiai sužeistas, o šiandien – atgimęs kaip penkių žvaigždučių viešbutis. Išorėje jis išliko solidi miesto ikona, o viduje – šiuolaikinės prabangos manifestas: šlifuoto betono sienos, tamsaus riešutmedžio panelės, sunkus žalvaris ir blizgantis marmuras kuria rafinuotą atmosferą.
Čia įrengti 142 erdvūs kambariai ir apartamentai, du restoranai, baseinas po skliautais, SPA ir sporto salė. Viešbutis stovi pačiame Varšuvos centre – vos kelios minutės pėsčiomis iki senamiesčio, Karalių rūmų ir Vyslos krantinės. „Deluxe apartamentai. Tik man. Ir viskas tuo pasakyta. Jūs pasižiūrėkit, kokia erdvė, koks skonis, koks pasitikimas su saldėsių puota!“, – džiaugėsi laidos turtuolis Bružas.
3. Įsikūręs UNESCO saugomame Varšuvos senamiestyje, „Oki Doki Old Town Hostel“ jau nuo 2000-ųjų kviečia keliautojus pajusti tikrą miesto pulsą. Vos keli žingsniai iki Barbikano ir Operos teatro, o viduje – jaunatviška atmosfera su baru, bendromis virtuvėmis, skaitykla ir jaukiu kiemu, kur vyksta filmų vakarai, žaidimai ir net karaoke.
Čia galima rinktis nuo bendrų lovų iki privačių kambarių su vonios kambariais, tad kiekvienas atras sau tinkamą variantą. Šis hostelis – jauki ir patogi vieta, leidžianti pajusti Varšuvos senamiesčio pulsą ir sudaranti galimybes tiek savarankiškam poilsiui, tiek aktyviam miestietiškam gyvenimui. „112 zlotų. Eurais – 26. Kaip man pasisekė! Hostelis – tikrai nerealus, o ir kaina man, kaip varguoliui, labai priimtina“, – pasakojo Leonardas.
4. Išskirtinis restoranas „Opasly Tom“ yra įsikūręs Wierzbowa gatvėje, šalia Nacionalinio operos teatro, Varšuvos senamiesčio pakraštyje. Kadaise šiose patalpose veikė leidykla, todėl pavadinimas simbolizuoja literatūrines ir intelektualias šaknis. Šiandien restoranas žavi savo „Art Deco“ stiliaus interjeru, išsidėsčiusiu per kelis lygius: baras su skaitykla, vyno rūsys ir pusiau atvira virtuvė. Korometro plieno detalės, aksominės apdailos koralų, žalsvų ir tamsių atspalvių paletėje, poliruotas marmuras bei terrazzo grindys sukuria modernią, bet kartu šiltą atmosferą.
Virtuvės filosofija orientuota į sezoninius, vietinius ir tvariai įsigytus produktus, kuriuos šefas Andrzej Hylewicz paverčia į šiuolaikinius Lenkijos virtuvės patiekalus. „Akys iškart raibsta. Jūs tik pažiūrėkite: kiekviena salė – lyg meno kūrinys: koralinė, žaliojo šalavijo, karališkoji mėlyna, tiesiog spalvų simfonija! Veliūra dengtos pertvaros, poliruotas raudonas marmuras, geometrinis terrazzo grindinys... O maistas – aš tiesiog be žodžių. Net gaila valgyti, kaip skanu!“, – stebėjosi Bružas.
5. „Elektrownia Powiśle – modernus daugiafunkcis kvartalas Varšuvos Powiśle rajone, įsikūręs buvusios elektrinės pastatuose. Originali elektrinė pradėjo veikti 1904 m., aprūpindama centrines miesto dalis elektra, veikė iki XX a. pabaigos, o po ilgos rekonstrukcijos 2020 m. kompleksiškai pertvarkyta vieta atvėrė duris kaip modernus miestietiškas centras, išlaikantis plytinius fasadus, industrinę estetiką ir istorinius karkasus.
Šiandien čia veikia Food Hall Powiśle, prekybos erdvės, ofisai ir coworking erdvės, Beauty Hall, renginių salės bei loft stiliaus gyvenamieji apartamentai. Kompleksas puikiai derina praeities architektūrą su šiuolaikiniu gyvenimu, todėl tapo populiaria vieta ne tik apsipirkimui ar pietums, bet ir kultūros, renginių bei miesto gyvenimo pažinimui.
6. Galilu Neoperfumeria – nišinė parfumerija, įkurta 2005 m. Varšuvoje, pasižyminti itin selektyviu ir prabangiu prekių asortimentu. Pirmoji parduotuvė veikė Mokotowska gatvėje, o šiandien mieste veikia bent trys filialai, įskaitant modernią erdvę Elektrownia Powiśle kvartale. Galilu siūlo daugiau nei 70 nišinių ir prabangių prekės ženklų, tokių kaip Diptyque (vienintelė autentiška parduotuvė Lenkijoje), Le Labo, Byredo, Frédéric Malle, Aēsop ir kt.
Filialų atmosfera rami ir vizuali, papildyta edukaciniais degustacijų seansais bei parfumerijos konsultacijomis, todėl tai ne tik pirkimo, bet ir pažinties su nišiniais kvapais vieta. „Parduotuvė siūlo daugiau nei 70 nišinių, selektyvių ir prabangių prekės ženklų. Tad akivaizdu, prasileisti su belimite myTU kortele čia bus nesunku!“, – juokėsi turtuolio rolėje atsidūręs Audrius.
7. Varšuvos universiteto biblioteka. Turtuolio gyvenimą Varšuvoje pasirinkęs Bružas mėgavosi ne tik prabanga ir pramogomis – jis atrado ir unikalią miesto kultūrinę dvasią. Viena įspūdingiausių jo stotelių tapo Varšuvos universiteto biblioteka. Tai moderni stiklo ir plieno konstrukcija, iškart tapusi miesto architektūros ikona. Įspūdį dar labiau sustiprina jos stogas – vienas didžiausių ir gražiausių stogų sodų Europoje, užimantis apie 1 ha plotą.
Čia vingiuoja takai, įrengtos terasos, teminės žaliosios zonos, gėlynai, atsiveria nuostabi Vyslos upė ir viso miesto panorama. Pastato fasadą puošia masyvios iš bronzos lietos plokštės su klasikinių tekstų ištraukomis įvairiomis kalbomis – tarsi priminimas, kad mokslas ir žodis jungia kultūras. Viduje – šviesios, erdvios skaityklos, renginių erdvės ir intelektualinė atmosfera, kur susitinka mokslas, architektūra ir kūryba.
8. „Warsaw Breweries“ kompleksas – tai vienas įspūdingiausių Varšuvos urbanistinių projektų, atgaivinęs buvusios XIX a. alaus daryklos teritoriją. Čia istoriniai pastatai darniai susijungė su moderniais biurais, gyvenamaisiais namais ir jaukiomis viešosiomis erdvėmis. Netoli „Warsaw Breweries“ komplekso esantys laiptai virto netikėta atvira galerija, kurioje savo darbus pristato žinomi Lenkijos iliustratoriai ir gatvės menininkai.
Kiekvieną sezoną jų pakopos įgauna vis kitą veidą – nuo ryškių geometrinių raštų iki iliustracijų, pasakojančių miesto istorijas. Ši nuolat kintanti erdvė primena gyvą meno organizmą, kuris niekada nesustoja ir vis iš naujo nustebina. Todėl čia renkasi ne tik fotografai ar influenceriai, bet ir visi, norintys pajusti autentišką Varšuvos gatvės meno dvasią.
9. „Bar mleczny grażyny“. Neturėdamas daug pinigų savo kortelėje, Leonardas nusprendė Varšuvoje papietauti pigiai, bet skaniai, ir pasirinko moderniai atgaivintą tradicinio pieno baro versiją. Čia lankytojai gali paragauti klasikinių lenkiškų patiekalų už prieinamą kainą, o interjere dera autentiški tarpukario akcentai su šiuolaikinėmis detalėmis.
Tai vieta, kur susipina nostalgija ir moderni miesto dvasia, todėl traukia tiek vietinius gyventojus, tiek smalsius keliautojus. „Maistas čia šviežias, paprastas ir gardus, o ir kainos – begėdiškai mažos. Didelis šaltibarščių dubuo ir milžiniška porcija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!