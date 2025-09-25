Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Su dronais ieškota katytė Georgia surasta netikėtoje vietoje: „Niekas net nepagalvojo“

2025-09-25 17:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 17:20

Praėjusią savaitę dronų pagalba suradus dingusį katiną Dyzelį, antradienį tokiu būdu Panevėžyje buvo imta ieškoti dar vieno dingusio augintinio – katytės Georgios. Skelbiama, kad ji buvo surasta netikėjote vietoje.

Katytė Georgia (nuotr. facebook.com)

Praėjusią savaitę dronų pagalba suradus dingusį katiną Dyzelį, antradienį tokiu būdu Panevėžyje buvo imta ieškoti dar vieno dingusio augintinio – katytės Georgios. Skelbiama, kad ji buvo surasta netikėjote vietoje.

0

Džiugia naujiena apie katytės sugrįžimą namo buvo pasidalinta socialiniame tinkle „Facebook“, „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Katė surasta netikėtoje vietoje

„Georgia atsirado!

Per parą nuo informacijos paskelbimo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, vakar, 2025-09-25 apie 21 val., atsiliepė žmonės iš Šiaulių. Jie pastebėjo katytę Aerouosto gatvėje, Šiauliuose, ir, nieko neįtardami, daugiau nei savaitę maitino ją viešame nakvynės namų kieme.

Georgia laikėsi su vietinėmis katėmis, ją matė daugybė žmonių, tačiau niekas net nepagalvojo, kad tai galėtų būti ieškoma katytė. Ji buvo rasta daugiau nei už 80 km nuo savo dingimo vietos. Manome, kad Georgia galėjo nepastebėta įlipti į automobilį ir būti netyčia pavežta.

Šeimininkai vakar naktį atsiėmė savo augintinę ir atsidėkojo pranešusiems žmonėms žadėtu atlygiu.

Ačiū visiems suradusiems, žiniasklaidai už pagalbą skleidžiant informaciją bei kiekvienam, kuris dalinosi ir palaikė!“ – rašoma socialiniame tinkle.

 

