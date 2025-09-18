Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Klinikos „Greitoji žirafa“ vaizdo filmavimo kameros sekmadienį apie pusę trečios dienos užfiksavo, kaip vos trejų Dyzelis išeina į gatvę pro atviras klinikos duris. Prieš tai dar apsidairo. Tiesa, dar prieš tai, Dyzelis išsirauna iš narvo.
Gydytojo asistentė pasakoja, kaip darbuotojai pastebėjo, kad po letenos siuvimo procedūros narve palikto katino nėra.
„Jis buvo uždarytas, ir tiesiog supratom, kad pagal kameros garsus, nes mes atsukinėjom, galvojom, kaip tai įvyko, ir buvo garsas, kad tiesiog išsilupo, ir po kelių minučių gyvūnas žingsniavo iš klinikos. O tuo metu mes buvom su pacientu kitam kabinete. Tikrai mūsų klaida... Tikrai tos pačios durys, kurios į lauką, juokingai skamba, bet mes tikrai norėjom pravėdinti“, – pasakoja gydytojo asistentė Kamila Januškevičiūtė.
Sako, kad laiku nepranešė
Šeimininkams tikrai nejuokinga. Ketvirtą dieną Dyzelio ieškanti pora nepraranda vilties. Nors sako, jeigu klinika būtų pranešusi laiku, galbūt Dyzelį būtų pavykę rasti anksčiau. Šeimininkai sako išvis iš klinikos negavę skambučio.
„Mes informacijos negavome. Mes tai išsiaiškinome tik atvažiavę į kliniką, kai jau buvo praėjusios 25 minutės nuo jo pabėgimo“, – teigia Dyzelio šeimininkė Alicija Vysocka.
„Greitoji žirafa“ teisinasi neskubėjusi pranešti, nes dar maniusi, kad gyvūnas pasislėpė klinikoje. Tad ieškojo savo jėgomis. Tik vaizdo kameros po kiek laiko išdavė, kad katinas – kažkur lauke.
Šeimininkai nepasimetė ir į pagalbą pakvietė pirmiausia draugus, vėliau ėmė klijuoti skelbimus, kviesti į paieškas savanorius. Patys ėjo iš kiemo į kiemą klijuodami nuotraukas su gyvūno atvaizdu, pasitelkė net ir specialistus su dronais, ieškančius gyvūnų. Ir nors dronas keltas ne kartą, rasti Dyzelio vis nepavyksta. Paieškos dronais įmonės vadovas ragina į paieškas jungtis kuo daugiau žmonių.
„Prašysim kuo daugiau gyventojų pasijungti, patikrinti savo rūsius, garažus, po automobiliais. Ypač garažai, nes tą dieną, kai pabėgo, kai vyko paieška ant žemės, šeimininkai, kai ieškojo, tai jie pastebėjo, kad buvo labai daug atdarų durų“, – sako „Drone ops“ vadovas Edvinas Liepinis.
Atlygis radusiems – 1000 eurų
Radusiems Dyzelį, šeimininkai žada dosniai atsilyginti.
„Radusiam žmogui mes žadame 1000 eurų atlygį. Mums tai yra labai svarbu bet kokia kaina. Mes sumokėsime. Mes norime rasti savo gyvūną, jam reikalinga skubi medicininė pagalba“, – prašo A. Vysocka.
Skambinančių, kad kažkas kažkur rainį matė – netrūksta. Vieni žmonės tikino matę katiną viename krūme. Vėl buvo pakeltas dronas, termovizoriumi žmogus apžiūrėjo kiekvieną plyšį namo sienoje.
Dyzelio šeimininkai sako, kad katiną galima atpažinti iš rožinio tvarsčio ant letenos, bet pastebėjus, jie ragina tik pranešti telefono numeriu +37061882994 apie jo buvimo vietą.
Bet ragina jokiais būdais nebandyti katino liesti, nes jis, išsigandęs nepažįstamų, gali pasileisti bėgti. Tiesa, Alicija prasitaria, esą plinta informacija, kad iš šios klinikos pabėga jau ne pirmas gyvūnas.
