  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje paskelbta masinė katino paieška – kas ras, susižers įspūdingą premiją

2025-09-17 14:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 14:31

Vilniuje buvo organizuojama masinė dingusio katino paieška – radusiam žadama 1 000 eurų premija. Savanorių bendruomenė koordinuotai ieškojo dingusio katino, ir neslepia, kad kai kam tai kėlė šypseną, o kitiems – rūpestį.

Naujausia informacija apie dingusį katiną Dyzelį (tv3.lt koliažas)

Savanorių bendruomenė koordinuotai ieškojo dingusio katino, ir neslepia, kad kai kam tai kėlė šypseną, o kitiems – rūpestį.

2

„Taip atrodė koordinuota dingusio katino Dyzelio paieška Pašilaičiuose, kuomet virš 20 savanorių vykdė paiešką ir šukavo rajonus. Deja, katino neradome.

Kai kam kelia šypseną, o kai kam rūpestį. Kai kurie liaupsina, o kai kurie pasišaipo, jog „perdėta“ reakcija.

Bet pagalvokite. O kas, jeigu taip nutiktų Jums? Tai yra lygiai toks pat mūsų šeimos narys, tačiau dingimo atveju specialiųjų tarnybų neišsikviesi. Todėl mes esame čia dėl Jūsų ir Jūsų keturkojų šeimos narių“, – rašė „Facebook“ grupėję „DONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“.

Ieškomas dingęs katinas Dyzelis

Vilniuje, Pašilaičių mikrorajone, ieškomas dingęs katinas, kuriam būtina skubi medicininė pagalba. Jo šeimininkai kviečia visus neabejingus prisidėti prie paieškų. Už tai bus atsilyginta keturženklė suma.

Vieta: Žemynos g. 2B, Vilnius. Laikas: rugsėjo 16 d., antradienį, 15 val.

Paieškų organizatoriai ragina dalyvius pasirūpinti: pilnai įkrautu telefonu, prožektoriumi, išorine baterija, vandeniu, šiltais drabužiais.

Norintys prisijungti prie koordinuotos paieškos gali atsisiųsti „Mission Pro“ programėlę, leidžiančią realiu laiku matyti paieškos eigą ir kitus dalyvius.

Programėlė: Mission ProiOS vartotojams pirmiausia reikia atsisiųsti „TestFlight“, o tuomet – „Mission Pro“. Daugiau informacijos galima rasti specialioje Facebook grupėje.

Šeimininkai pabrėžia, kad kiekvienas dalyvis yra svarbus, o radusiam katiną bus išmokėta 1000 eurų premija.

