Po katino Dyzelio istorijos katės vėl ieškoma su dronais: žada įspūdingą atlygį

Facebook puslapyje „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“, yra įdėtas skelbimas, kuriuo kreipiamasi pagalbos į visuomenę.
Žada dosnią sumą
Skelbime nurodyta, kad Panevėžyje ieškoma katė vardu Georgia. Ji – Ragdol veislės, 2-ejų metų amžiaus.
Skelbiama, kad gyvūnas išėjo iš privatau namo ir negrįžo, neatmetama ir pasisavinimo tikimybė.
Toliau pateikiama šeimininkų informacija bei siūlomas atlygis – 1 tūkst. eurų:
„SKELBIAMA PAIEŠKA PANEVĖŽYJE – ATLYGIS 1000 EUR UŽ RADYBAS ARBA VERTINGĄ INFORMACIJĄ.
DAUGIAU INFO SKRAJUTĖJE.“
