TV3 naujienos > Žmonės

Po katino Dyzelio istorijos katės vėl ieškoma su dronais: žada įspūdingą atlygį

2025-09-24 16:39
2025-09-24 16:39

Po sėkmingos katino Dyzelio paieškos gyvūnų šeimininkai vis dažniau į pagalbą pasitelkia dronus. Šįkart jų prireikė Panevėžyje: ieškoma katytė Georgia, o už jos suradimą žadama įspūdinga suma.

Skelbiama katės Georgios paieška (nuotr. Facebook)

Po sėkmingos katino Dyzelio paieškos gyvūnų šeimininkai vis dažniau į pagalbą pasitelkia dronus. Šįkart jų prireikė Panevėžyje: ieškoma katytė Georgia, o už jos suradimą žadama įspūdinga suma.

1

Facebook puslapyje „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“, yra įdėtas skelbimas, kuriuo kreipiamasi pagalbos į visuomenę.

Žada dosnią sumą

Skelbime nurodyta, kad Panevėžyje ieškoma katė vardu Georgia. Ji – Ragdol veislės, 2-ejų metų amžiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad gyvūnas išėjo iš privatau namo ir negrįžo, neatmetama ir pasisavinimo tikimybė.

Toliau pateikiama šeimininkų informacija bei siūlomas atlygis – 1 tūkst. eurų:

„SKELBIAMA PAIEŠKA PANEVĖŽYJE – ATLYGIS 1000 EUR UŽ RADYBAS ARBA VERTINGĄ INFORMACIJĄ.

DAUGIAU INFO SKRAJUTĖJE.“

