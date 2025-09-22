Iš sunkiai sergančio Bruce`o Williso dukros – jautrus žingsnis

34-erių muzikantė Scout Willis paskelbė nuotraukas „Instagram“, pažymėdama, kad tai jos 2025 m. vasaros prisiminimai. Kadruose – kelionių akimirkos, pasirodymai scenoje, vakarėliai su draugais ir susitikimai su artimaisiais, tarp jų ir su tėvu.
Vienoje iš nuotraukų Scout ir jos sesuo Tallulah sėdi ant sofos savo kieme, o šalia jų – tėvas Bruce. Visi trys pozuoja apsikabinę ir šypsosi, o Tallulah tuo metu juokais rodo į tėčio plikę, pranešė portalas Unian.
Bruce Williso liga – kas žinoma?
2022 metais „Kietojo riešutėlio“ žvaigždės Bruce Willis šeima pranešė apie jo sėkmingos kino karjeros pabaigą. Vėliau paaiškėjo sunki diagnozė – gydytojai aktoriui nustatė frontotemporalinę demenciją – retą neurodegeneracinę ligą, pažeidžiančią kaktines ir smilkines smegenų sritis.
Ši liga yra neišgydoma ir stipriai paveikia Williso gebėjimą bendrauti bei sąveikauti su artimaisiais. Nepaisant to, jo šeima nuolat yra šalia, aktyviai reiškia palaikymą ir atkreipia visuomenės dėmesį į demencijos problemą.
