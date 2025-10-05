Po naujos premjeros Simonas Storpirštis neslėpė emocijų: atskleidė, kas buvo sunkiausia

Šį rudenį ir žiemą keturiolika Lietuvos miestų aplankysiantis spektaklis „Viskas užimta“ (rež. R. Vitkaitis) pasakoja apie įtemptą, kurioziškų situacijų kupiną bedarbio aktoriaus, stovinčio prie įkaitusios populiaraus restorano skambučių linijos, dieną. Žongliruodamas visiems pažįstamų visuomenės veikėjų užgaidomis, jis turi išspręsti ir savo asmeninio gyvenimo bei karjeros problemas.
Vienas scenoje
„Pirmą kartą buvau vienas scenoje, tad prieš spektaklį tikrai jaudinausi. Bet kartu ir labai laukiau šios dienos – norėjosi pagaliau susitikti su publika, pajusti, pamatyti ir išgirsti jų reakcijas, – pasakoja Simonas. – Dirbant dviese su režisieriumi, daug kartų repetavus scenas ir negavus atgalinio ryšio iš žiūrovo, galiausiai pradedi viskuo abejoti – ar čia gerai, ar čia blogai? Ar juokinga, ar visgi nelabai? O gal tiesiog... viską keičiam? Tad žiūrovų reakcijos buvo gyvybiškai svarbios ir suteikusios pasitikėjimą.“
Nors spektaklyje gausu chaoso, komiškų situacijų ir juoko, jame taip pat paliečiamos rimtos, net jautrios temos. Simonas pasakoja, jog didžioji dalis jų – jam artimos ir gerai pažįstamos.
„Tikrai žinomas tas pasimetimo jausmas – jis mūsų, aktorių, profesijoje yra itin dažnas. Ar aš reikalingas? Ar esu savo vietoje? Tikiu, kad kiekvieną žmogų kartais aplanko tokios mintys. Taip pat man labai svarbi ir itin asmeniška santykių su artimaisiais linija – kai kurias scenas vaidinti buvo išties nelengva. Kurdami spektaklį, bandėme priartinti jį prie mano patirčių – kad galėčiau vaidinti ir kalbėti apie sau, o kartu universaliai svarbius, jautrius ir gražius dalykus“, – sako aktorius.
40 vaidmenų
Režisierius įsitikinęs, jog vienam aktoriui suvaidinti 40 skirtingų vaidmenų yra labai didelis iššūkis – prisiminti siužetą, veiksmų seką, nesusimaišyti tarp balsų, vardų, charakterių, galiausiai sugebėti greitai persijungti iš chaoso į rimtas temas ir atgal.
„Dar pirmųjų susitikimų metu sakiau jam „gerai pagalvok, kur čia lendi“, tačiau tai jo neatbaidė, – šypsosi režisierius. – Gera matyti, kad nors spektaklis sudėtingas, scenoje nesijaučia jokio vargo – visą šį žongliravimą tarp personažų ir nuotaikų Simonas atlieka labai lengvai. Tai yra aukštas profesionalumo lygis.“
Spalio mėnesį žiūrovai spektaklį „Viskas užimta“ galės išvysti Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Plungėje, Jonavoje, Vilniuje, Telšiuose ir Panevėžyje. Lapkričio mėnesį spektaklis aplankys Šilutę, Kauną, Alytų, gruodžio mėnesį - Ukmergę, Marijampolę, Uteną ir Birštoną.
