Plinta sunkiai sergančio Bruce’o Williso nuotrauka: žmona priėmė svarbų sprendimą

37-erių aktorė socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame papasakojo apie prastėjančią tėvo sveikatą, rašo mirror.co.uk.
Ne visada atpažįsta artimuosius
„Esu be galo dėkinga, kad galiu jį apkabinti – nesvarbu, ar jis mane atpažįsta, ar ne. Žinau, kad jis jaučia mano meilę, o aš jaučiu jo šilumą. Vis dar matau jame tą kibirkštį“, – vaizdo įraše sakė Rumer.
Ji pridūrė, kad ypatingai brangina akimirkas, kai Bruce’as leidžia laiką su jos dukra Louetta: „Džiaugiuosi, kad galime būti kartu, ir kad jis vis dar spinduliuoja meilę man bei anūkei.“
Reaguodama į gerbėjų klausimus apie tėvo būklę, Rumer paaiškino, jog tokie klausimai jai – itin sudėtingi: „Tiesą sakant, niekas, gyvenantis su FTD, nesijaučia gerai. Tėčiui sekasi tiek gerai, kiek apskritai įmanoma žmogui, sergančiam frontotemporine demencija.“
Pasak Rumer, įprasti vertinimai, tokie kaip „jam sekasi puikiai“, tokioje situacijoje tiesiog nebetinka.
Bruce’as ir Demi Moore turi tris dukras – Rumer, Tallulah ir Scout. Su dabartine žmona Emma aktorius augina dar dvi mergaites, Mabel ir Evelyn.
Pasirodė sunkiai sergančio vyro nuotraukos
Netrukus po dukros atvirumo, socialiniame tinkle pradėjo plisti sunkiai sergančio aktoriaus nuotraukos. Prie fotografijos atskleistas ir svarbus Bruce žmonos sprendimas.
Emma savo neseniai išleistoje knygoje „Netikėta kelionė: stiprybės, vilties ir savęs atradimas globos kelyje“ atskleidė, kad jie nusprendė po jo mirties paaukoti jo smegenis mokslui, siekdami paremti tyrimus apie jo ligą.
Savo knygoje Emma pasidalijo, kaip Bruce’o liga paveikė jų šeimą ir kokią skausmą jie patyrė stebėdami, kaip įprastai stiprus ir tvirtas vyras lėtai nyksta dėl ligos.
Jų sprendimas leisti mokslininkams tirti jo smegenis simbolizavo galingą prasmę – jų skausmas gali virsti palikimu.
Pasak Emmos, jų aukojimasis nėra skirtas pripažinimui gauti, o tam, kad suteiktų vilties kitiems, gyvenantiems su demencija, kad jie galėtų rasti gydymą, galintį atitolinti ar sustabdyti degeneracinės ligos poveikį.
