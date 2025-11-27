Paaiškėjo naujausia žinia apie sunkiai sergančio Bruce`o Williso būklę

37-erių aktorė socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame papasakojo apie prastėjančią tėvo sveikatą, rašo mirror.co.uk.
Ne visada atpažįsta artimuosius
„Esu be galo dėkinga, kad galiu jį apkabinti – nesvarbu, ar jis mane atpažįsta, ar ne. Žinau, kad jis jaučia mano meilę, o aš jaučiu jo šilumą. Vis dar matau jame tą kibirkštį“, – vaizdo įraše sakė Rumer.
Ji pridūrė, kad ypatingai brangina akimirkas, kai Bruce’as leidžia laiką su jos dukra Louetta: „Džiaugiuosi, kad galime būti kartu, ir kad jis vis dar spinduliuoja meilę man bei anūkei.“
Reaguodama į gerbėjų klausimus apie tėvo būklę, Rumer paaiškino, jog tokie klausimai jai – itin sudėtingi: „Tiesą sakant, niekas, gyvenantis su FTD, nesijaučia gerai. Tėčiui sekasi tiek gerai, kiek apskritai įmanoma žmogui, sergančiam frontotemporine demencija.“
Pasak Rumer, įprasti vertinimai, tokie kaip „jam sekasi puikiai“, tokioje situacijoje tiesiog nebetinka.
Bruce’as ir Demi Moore turi tris dukras – Rumer, Tallulah ir Scout. Su dabartine žmona Emma aktorius augina dar dvi mergaites, Mabel ir Evelyn.
