Paaiškėjo, su kuo renginyje pozavo Aleksandras Brokas: gražuolė turi kriminalinę praeitį

Paaiškėjo, kad karttu nuotraukose užfiksuota moteris – Lietuvos ir Šveicarijos modelis, dainininkė. Be to, praeityje buvo nuskambėjusi dėl kriminalo.
Kriminalinė praeitis
Socialiniuose tinkluose moteris turi didžiulį kiekį sekėjų: Instagram ją seka miijonas sekėjų.
Kaip galima matyti iš į socialinį tinklą keliamo turinio, Gintarė glaudžiai bendradarbiauja su Elle Lithuania.
Gintarė modeliu dirbo įvairiose šalyse, taip pat aktyviai siekė ir dainininkės karjeros.
Prieš maždaug 10 metų žinisklaidoje buvo rašoma ir apie jos kriminalinį gyvenimą. Moteris buvo atsidūrusi už grotų dėl pinigų plovimo ir dokumentų klastojimo.
