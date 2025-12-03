Paaiškėjo naujos detalės apie nužudyto rusų kriptomilijonieriaus paskutines akimirkas: patyrė nesuvokiamus žiaurumus

Pora dingo spalio 2 d., kai buvo suviliota į Hattos kurortinę vietovę, esančią maždaug 80 mylių nuo Dubajaus, nusikaltėlių, apsimetusių potencialiais investuotojais, pranešė Daily Mail.
Jų mobilieji telefonai paskutinį kartą užfiksavo signalą netoli atšiaurių Hadžaro kalnų Omano pasienyje, kur policija, atlikusi plataus masto paiešką 500 x 500 metrų dykumos plote, aptiko jų palaikus.
Naujos detalės
Rusijos žiniasklaida paviešino naujų detalių apie poros likimą – teigiama, kad jie buvo kankinami vienas kito akivaizdoje, kai pagrobėjai mėgino išgauti prisijungimo prie kriptovaliutų piniginių kodus.
Kai kodai buvo pateikti, paaiškėjo, kad piniginės tuščios. Tuomet žudikai supakavo kūnus į storus polietileno maišus ir panaudojo pramoninius tirpiklius, kad paspartintų irimo procesą ir sunaikintų DNR pėdsakus.
Tyrimas pradėtas, kai giminaičiai pranešė Dubajaus policijai apie galimą poros pagrobimą.
Romanas, kuris 2020 m. Rusijoje buvo nuteistas šešeriems metams už didelio masto sukčiavimą, į JAE persikėlė gavęs lygtinį paleidimą. Ten jis įkūrė kriptovaliutų aplikaciją „Fintopio“, kuri, kaip teigiama, pritraukė apie 380 mln. svarų investicijų, kol jis buvo apkaltintas investuotojų apgavyste.
Manoma, kad būtent šią sumą siekė pavogti pagrobėjai.
Rusijos Tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko teigė: „Tyrimas nustatė, kad žudikai turėjo bendrininkų, kurie padėjo organizuoti pagrobimą. Buvo išnuomoti automobiliai ir patalpos, kuriose aukos buvo laikomos prievarta. Po nužudymo kaltinamieji atsikratė peilių ir asmeninių aukų daiktų.“
Sulaikyti įtariamieji
Trys Rusijos piliečiai sulaikyti Sankt Peterburge po to, kai grįžo iš JAE. Jie įvardyti kaip buvęs policininkas Konstantinas Šachtas, Jurijus Šarypovas ir Vladimiras Dalekinas.
Tyrėjų teigimu, vyrai įtariami tiesioginiu dalyvavimu pagrobime ir nužudyme. Šarypovas ir Dalekinas savo kaltę pripažino, o Šachtas kaltinimus neigia. Visi trys suimti iki gruodžio 28 d., tyrimas tęsiamas tiek Rusijoje, tiek JAE.
JAE policija kol kas nepateikė oficialaus komentaro apie bendrą tyrimą.
Manoma, kad motyvas buvo vien finansinis – susijęs su Novako kriptovaliutų veikla ir milžiniškomis jo kontroliuotomis sumomis.
Paskutinės akimirkos
Pranešama, kad porą į Hattą nuvežė jų asmeninis vairuotojas, o tuomet jie persėdo į kitą automobilį.
Novakas dar spėjo išsiųsti žinutę savo kontaktams, kad yra „įstrigęs kalnuose prie Omano pasienio“ ir skubiai reikia 152 tūkst. svarų. Netrukus po to kontaktas nutrūko.
Vėliau jų telefonų signalai buvo aptikti Hatoje, Omane ir Keiptaune, kol visiškai dingo. Tyrėjai mano, kad telefonai tyčia įjungti skirtingose vietose, siekiant nukreipti tyrimą klaidinga kryptimi.
Viešinti imtose dramatiškose vaizdo įrašuose matyti trijų įtariamųjų sulaikymas sunkiai ginkluotų pareigūnų Sankt Peterburge bei Stavropolio ir Krasnodaro regionuose.
Prieš dingimą Novakas taip pat buvo tiriamas dėl 38 mln. svarų vertės galimos vagystės iš kriptovaliutų investuotojų. Jis esą teigė, kad lėšos naudojamos verslo plėtrai, ir dažnai gyrėsi ryšiais su turtingais žmonėmis, tarp jų – „Telegram“ įkūrėju milijardieriumi Pavelu Durovu.
Pora buvo žinoma dėl prabangaus gyvenimo būdo.
Novakas buvo „Fintopio“ įkūrėjas. Platforma teigė siūlanti greitus kriptovaliutų pervedimus ir partnerystes su didžiosiomis technologijų įmonėmis. Skelbiama, kad ji pritraukė investuotojų iš Kinijos ir Artimųjų Rytų.
