 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo naujos detalės apie nužudyto rusų kriptomilijonieriaus paskutines akimirkas: patyrė nesuvokiamus žiaurumus

2025-12-03 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 20:20

Nuteistas kriptovaliutų sukčius Romanas Novakas ir jo žmona Anna buvo žiauriai kankinami, kai pagrobėjams nepavyko pasiekti jų turėtų 380 mln. svarų vertės turtų.

Romanas Novakas su žmona, žvakė (nuotr. asm. archyvo / 123rf.com)

Nuteistas kriptovaliutų sukčius Romanas Novakas ir jo žmona Anna buvo žiauriai kankinami, kai pagrobėjams nepavyko pasiekti jų turėtų 380 mln. svarų vertės turtų.

REKLAMA
1

Pora dingo spalio 2 d., kai buvo suviliota į Hattos kurortinę vietovę, esančią maždaug 80 mylių nuo Dubajaus, nusikaltėlių, apsimetusių potencialiais investuotojais, pranešė Daily Mail.

Jų mobilieji telefonai paskutinį kartą užfiksavo signalą netoli atšiaurių Hadžaro kalnų Omano pasienyje, kur policija, atlikusi plataus masto paiešką 500 x 500 metrų dykumos plote, aptiko jų palaikus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujos detalės

Rusijos žiniasklaida paviešino naujų detalių apie poros likimą – teigiama, kad jie buvo kankinami vienas kito akivaizdoje, kai pagrobėjai mėgino išgauti prisijungimo prie kriptovaliutų piniginių kodus.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kodai buvo pateikti, paaiškėjo, kad piniginės tuščios. Tuomet žudikai supakavo kūnus į storus polietileno maišus ir panaudojo pramoninius tirpiklius, kad paspartintų irimo procesą ir sunaikintų DNR pėdsakus.

REKLAMA

Tyrimas pradėtas, kai giminaičiai pranešė Dubajaus policijai apie galimą poros pagrobimą.

Romanas, kuris 2020 m. Rusijoje buvo nuteistas šešeriems metams už didelio masto sukčiavimą, į JAE persikėlė gavęs lygtinį paleidimą. Ten jis įkūrė kriptovaliutų aplikaciją „Fintopio“, kuri, kaip teigiama, pritraukė apie 380 mln. svarų investicijų, kol jis buvo apkaltintas investuotojų apgavyste.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad būtent šią sumą siekė pavogti pagrobėjai.

Rusijos Tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko teigė: „Tyrimas nustatė, kad žudikai turėjo bendrininkų, kurie padėjo organizuoti pagrobimą. Buvo išnuomoti automobiliai ir patalpos, kuriose aukos buvo laikomos prievarta. Po nužudymo kaltinamieji atsikratė peilių ir asmeninių aukų daiktų.“

Sulaikyti įtariamieji

Trys Rusijos piliečiai sulaikyti Sankt Peterburge po to, kai grįžo iš JAE. Jie įvardyti kaip buvęs policininkas Konstantinas Šachtas, Jurijus Šarypovas ir Vladimiras Dalekinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjų teigimu, vyrai įtariami tiesioginiu dalyvavimu pagrobime ir nužudyme. Šarypovas ir Dalekinas savo kaltę pripažino, o Šachtas kaltinimus neigia. Visi trys suimti iki gruodžio 28 d., tyrimas tęsiamas tiek Rusijoje, tiek JAE.

JAE policija kol kas nepateikė oficialaus komentaro apie bendrą tyrimą.

Manoma, kad motyvas buvo vien finansinis – susijęs su Novako kriptovaliutų veikla ir milžiniškomis jo kontroliuotomis sumomis.

REKLAMA

Paskutinės akimirkos

Pranešama, kad porą į Hattą nuvežė jų asmeninis vairuotojas, o tuomet jie persėdo į kitą automobilį.

Novakas dar spėjo išsiųsti žinutę savo kontaktams, kad yra „įstrigęs kalnuose prie Omano pasienio“ ir skubiai reikia 152 tūkst. svarų. Netrukus po to kontaktas nutrūko.

Vėliau jų telefonų signalai buvo aptikti Hatoje, Omane ir Keiptaune, kol visiškai dingo. Tyrėjai mano, kad telefonai tyčia įjungti skirtingose vietose, siekiant nukreipti tyrimą klaidinga kryptimi.

REKLAMA

Viešinti imtose dramatiškose vaizdo įrašuose matyti trijų įtariamųjų sulaikymas sunkiai ginkluotų pareigūnų Sankt Peterburge bei Stavropolio ir Krasnodaro regionuose.

Prieš dingimą Novakas taip pat buvo tiriamas dėl 38 mln. svarų vertės galimos vagystės iš kriptovaliutų investuotojų. Jis esą teigė, kad lėšos naudojamos verslo plėtrai, ir dažnai gyrėsi ryšiais su turtingais žmonėmis, tarp jų – „Telegram“ įkūrėju milijardieriumi Pavelu Durovu.

Pora buvo žinoma dėl prabangaus gyvenimo būdo.

Novakas buvo „Fintopio“ įkūrėjas. Platforma teigė siūlanti greitus kriptovaliutų pervedimus ir partnerystes su didžiosiomis technologijų įmonėmis. Skelbiama, kad ji pritraukė investuotojų iš Kinijos ir Artimųjų Rytų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų