  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Tai, ką užsienietis pastebėjo Lietuvoje, paliko be žado: „Lietuviams nerūpi“

2025-12-02 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 14:55

Užsienietis Wanya keliauja po pasaulį, o savo atradimais įvairiose šalyse jis pasidalija socialiniuose tinkluose. Dabar, besilankydamas Lietuvoje, jis pastebėjo jį pribloškusį dalyką, apie kurį papasakojo sekėjams.

Wanya (nuotr. TikTok, nuotr. 123rf.com)

Užsienietis Wanya keliauja po pasaulį, o savo atradimais įvairiose šalyse jis pasidalija socialiniuose tinkluose. Dabar, besilankydamas Lietuvoje, jis pastebėjo jį pribloškusį dalyką, apie kurį papasakojo sekėjams.

8

Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.

Pastebėjo 1 dalyką

Vaizdo įraše Wanya kalbėjo apie Ukrainos simboliką, kurią galima pamatyti kone visur. Tai jį labai nustebino geraja prasme. Anot keliautojo, dėl to jis labai gerbia mūsų šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

TikTok platformoje jis sakė:

„Kad ir kur eisi, pamatysi Ukrainos vėliavas, ar kokias nors frazes, plakatus ir priešiškumą Putinui.

Praėjusį vakarą buvau bare, kuriame ant plakato apačios buvo užrašyta: Putinas yra penis. O kai įsižiūri – pačiame plakate Putino veidas iš jų ir sudėliotas.

Lietuviams nerūpi, jei jie turi nuomonę – jie ją pasakys. Aš tai labai gerbiu.“

@darealwanya Lithuania has no chill #vilnius #lithuanians #foreignpolicy #ukraine #sovietunion ♬ original sound - Wanyá | Budget Travel x Music

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

VILNIUS
VILNIUS
2025-12-02 14:57
Bolt wolt alkaida užsieniečiai, yra terpė per kuria vykdoma hibridinė ataka prieš Lietuvą. Gyvenu Vilniuje visą gyvenimą, ir matau kad Vilniaus gatvės virsta savartynu. Nemandagus bendravimas, kur rusofašistų kalba ten apgavystės, rėkimai, asocialus gyvenimas. Teisių jie turbut gyvenime neturėjo. Viename ruože pažeidžia ket tris kart, nors atrodo jau nėr kur daugiau pažeisti. Automobiliai numesti ant sankryžų, kol neša pica, Vilnius stringa kamščiuose.
Migracija turi būti numeris vienas tema politikoje. Nuo to apkraunama sveikatos systema, pavojus nacionaliniam saugumui ir tapatybei.
Atsakyti
as
as
2025-12-02 15:36
Kaip man atsibodo žiniasklaidoje kiekvieną dieną reklamuojami visokie afrikiečiai ir musulmonai... Gatvės jų pilnos jau ir taip, į visokias TV laidas ir renginius kviečiami vien dėl to, kad juodi, tai dabar dar būtina straipsnį rašyt dėl kiekvieno jų pirstelėjimo?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
