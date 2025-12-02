Tai, ką užsienietis pastebėjo Lietuvoje, paliko be žado: „Lietuviams nerūpi“

Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.
Pastebėjo 1 dalyką
Vaizdo įraše Wanya kalbėjo apie Ukrainos simboliką, kurią galima pamatyti kone visur. Tai jį labai nustebino geraja prasme. Anot keliautojo, dėl to jis labai gerbia mūsų šalį.
TikTok platformoje jis sakė:
„Kad ir kur eisi, pamatysi Ukrainos vėliavas, ar kokias nors frazes, plakatus ir priešiškumą Putinui.
Praėjusį vakarą buvau bare, kuriame ant plakato apačios buvo užrašyta: Putinas yra penis. O kai įsižiūri – pačiame plakate Putino veidas iš jų ir sudėliotas.
Lietuviams nerūpi, jei jie turi nuomonę – jie ją pasakys. Aš tai labai gerbiu.“
