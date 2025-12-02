Lietuvoje tęsiasi naujų automobilių bumas: lapkritį pardavimai šoktelėjo beveik 40 proc.

Ekspertai šį šuolį sieja su sėkminga šalies ekonomine raida, kuri skatina vartotojų ir verslo optimizmą. Tačiau prie augimo prisideda ir tai, kad visose Baltijos šalyse veikiantys verslai savo parkus vis dažniau registruoja Lietuvoje.
Lyderiai nesikeičia
Lapkritį pirkėjų simpatijos ir toliau krypo į patikrintus prekių ženklus. Rinkos lyderės poziciją išlaikė „Toyota“, pardavusi 787 automobilius. Antroje vietoje liko „Volkswagen“ (737 vnt.), o trejetuką užbaigė „Škoda“ (486 vnt.).
„Premium“ segmente dominavimą pratęsė „Audi“, kurios modelius pasirinko 161 pirkėjas.
Žvelgiant į populiariausius asmeninės paskirties (M1) modelius, lapkritį triumfavo „Volkswagen T-Roc“ (326 vnt.), užtikrintai aplenkęs „Toyota RAV4“ (209 vnt.) ir „Toyota Corolla“ šeimą (188 vnt.). Tuo tarpu komercinio transporto (N1) sektoriuje nepralenkiami išlieka „Renault Master“ (89 vnt.).
Elektromobilių proveržis ir metinis rekordas
Ypatingą augimą demonstruoja elektromobilių segmentas. Lapkritį įregistruoti 285 grynieji elektromobiliai – tai net 88,7 proc. daugiau nei prieš metus. Įdomu tai, kad populiariausiu mėnesio modeliu tapo ne lengvasis automobilis, o komercinis „Toyota Proace City“ (53 vnt.).
Bendra 2025 metų statistika rodo, kad metai bus rekordiniai. Per vienuolika mėnesių (sausį–lapkritį) Lietuvoje iš viso įregistruota 42 648 nauji automobiliai. Tai yra net 41,2 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Elektromobilių rinkos dalis taip pat auga: šiemet jų jau įregistruota 3 012 vnt. (73,1 proc. augimas), o bendra rinkos dalis ūgtelėjo iki 7,1 proc.
