  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Po prekybos karo grėsmės Pekinas tiesia ranką Berlynui: siūlo spręsti retųjų metalų krizę

2025-11-26 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:25

Kinija ėmėsi skubių diplomatinių veiksmų, siekdama sušvelninti įtampą su savo svarbiausia prekybos partnere Europoje – Vokietija, pranešė naujienų agentūra „Reuters“. 

Kinija žada per ateinantį dešimtmetį intensyviai plėtoti savo aukštųjų technologijų sektorių. EPA-ELTA nuotr.

0

Po to, kai Pekino įvesti retųjų žemės elementų eksporto ribojimai pradėjo smaugti Vokietijos pramonę ir paskatino kalbas apie būtinybę mažinti priklausomybę nuo Kinijos, Pekinas staiga pakeitė toną ir aukščiausiu lygiu pasiūlė stiprinti tarpusavio ryšius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Šis diplomatinis posūkis įvyko Pietų Afrikoje vykstančio G20 viršūnių susitikimo kuluaruose. Čia Kinijos premjeras Li Qiangas susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu.

Dar prieš kelis mėnesius toks susitikimas atrodė mažai tikėtinas. Santykiai buvo pasiekę žemiausią tašką, kai dėl Kinijos taikomų suvaržymų lustų ir žaliavų eksportui Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas demonstratyviai atšaukė spalį planuotą vizitą.

Tačiau dabar, abiem šalims jaučiant JAV ir Kinijos prekybos karo pasekmes, pragmatizmas nugalėjo principus.

Ekonomika svarbiau už politiką

Nepaisant Berlyno kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų ar Pekino paramos Rusijai, ekonominiai saitai tarp šalių išlieka gyvybiškai svarbūs.

Statistikos duomenys rodo milžinišką tarpusavio priklausomybę. Pernai Kinija iš Vokietijos importavo prekių už 95 mlrd. JAV dolerių (apie 12 proc. šios sumos sudarė automobiliai), o Vokietija iš Kinijos įsigijo produkcijos už 107 mlrd. dolerių, daugiausia – elektronikos komponentų.

Dar iškalbingesni yra investicijų duomenys. „Mercator“ instituto skaičiavimais, 2024 metais Vokietija į Kinijos ekonomiką įliejo 6,6 mlrd. dolerių naujo kapitalo. Tai sudaro net 45 proc. visų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės tiesioginių užsienio investicijų Kinijoje.

Kinijai Vokietija yra ne tik prekybos partnerė, bet ir technologijų šaltinis, o Vokietijos automobilių gamintojams Kinija išlieka nepakeičiama rinka, generuojančia beveik trečdalį visų pardavimų.

Pasiūlymas bendradarbiauti

Susitikimo metu Li Qiangas išreiškė viltį, kad Vokietija išlaikys „racionalią ir pragmatišką“ politiką.

Kinijos premjeras pakvietė Berlyną glaudžiau bendradarbiauti strateginėse ateities srityse: naujosios energetikos, vandenilio technologijų, biomedicinos, išmaniosios gamybos ir autonominio vairavimo sektoriuose.

Atšilimą patvirtina ir atnaujinta diplomatinių vizitų darbotvarkė. Tikimasi, kad F. Merzas artimiausiu metu vyks į Kiniją susitikti su prezidentu Xi Jinpingu, o Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilis bei užsienio reikalų ministras J. Wadephulas jau atnaujino dialogą su savo kolegomis Pekine.

