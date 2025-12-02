Putino kosmonautą išmetė iš skrydžio į TKS: vogė „SpaceX“ duomenis ir siuntė į Maskvą

G. Triškino šaltiniai teigia, kad O. Artemjevas buvo nušalintas dėl ITAR eksporto apribojimų pažeidimo: kosmonautas esą fotografavo „SpaceX“ dokumentus, o vėliau „išnešė“ slaptą informaciją savo telefone. Pokalbyje su „The Insider“ analitikas nurodė, kad dėl šio incidento pradėtas tarpinstitucinis tyrimas:
„Mano kontaktai patvirtina, kad pažeidimas buvo padarytas ir pradėtas tarpinstitucinis tyrimas. Pašalinimas iš skrydžio likus dviem su puse mėnesio iki misijos be aiškios priežasties – tai greičiau netiesioginis, bet reikšmingas požymis. Sunku įsivaizduoti situaciją, kurioje patyręs kosmonautas galėtų netyčia padaryti tokį grubų pažeidimą.“
G. Triškinas taip pat teigė, kad NASA nenorinti, jog skandalas dėl O. Artemjevo taptų viešai žinomas. J. A. Gagarino kosmonautų rengimo centro svetainėje pagrindinėje „Crew-12“ sudėtyje jau įrašytas A. Fediajevas.
Kosmonautikos „Telegram“ kanalas „Jura, atleisk!“ praneša, kad O. Artemjevas, kuris mokėsi „SpaceX“ bazėje Hotorne, Kalifornijoje, praėjusią savaitę buvo nušalintas už tai, jog savo telefonu fotografavo „SpaceX“ variklius ir kitą vidinę medžiagą, kurią vėliau išsinešė už bazės ribų.
54-erių Olegas Artemjevas, pagal duomenis iš Kosmonautų rengimo centro svetainės, yra atlikęs tris skrydžius į kosmosą ir iš viso orbitoje praleidęs 560 dienų. Nuo 2019 m. jis – Maskvos miesto Dūmos deputatas ir valdančiosios, V. Putiną į valdžią iškėlusios partijos „Vieningoji Rusija“ narys.
