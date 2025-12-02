 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvių pamėgtame kurorte mirus vyrui – šokas: kūnas pargabentas be dalies organų

2025-12-02 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 13:25

Našlė pasakoja patyrusi „šoką“, kai sužinojo, kad jos vyras, miręs atostogų metu Kipre, į Jungtinę Karalystę buvo parskraidintas be širdies.

Paplūdimys, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Našlė pasakoja patyrusi „šoką“, kai sužinojo, kad jos vyras, miręs atostogų metu Kipre, į Jungtinę Karalystę buvo parskraidintas be širdies.

REKLAMA
1

Michael Graley (76) mirė staiga, šeimai atostogaujant Kipre. Vyras pasijuto blogai pradėjęs skųstis kojos mėšlungiu ir mirė vos po 10 minučių nuo atvykimo į Paralimnio ligoninę.

Jo žmona Yvonne (73), iš Oldhamo, Didžiosios Mančesterio srities, laikraščiui „The Sun“ sakė: „Gydytojas išėjo iš palatos ir pasakė: Jis mirė.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš kūno išimta širdis

Yvonne buvo informuota, kad vietos patologoanatomas atliko skrodimą. Tačiau Michael palaikus parskraidinus į Jungtinę Karalystę, britų pareigūnai pastebėjo, kad mirties liudijime nenurodyta priežastis, todėl Rochdale koronerio biuras nurodė atlikti antrą skrodimą.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet paaiškėjo dar šiurpesnė detalė.

„Jie pasakė, kad kažkas pašalino Michaelo širdį, todėl negali nustatyti mirties priežasties. Buvau tokia šokiruota. Tai buvo siaubinga“, – tikino Yvonne.

REKLAMA

Kipro policija pranešė, kad Michaelo širdis buvo nusiųsta į tyrimų įstaigą. Vyrų dukra Hayley (47) sakė: „Mes labai supykę ir norime atsakymų.“

Rochdale koronerio biuras patvirtino, kad tyrimas tebevyksta. „Cyprus Mail“ skelbė, jog skrodimas atliktas 2025 m. rugpjūčio 18 d. Jo metu 76-erių Michaelo organai buvo paimti toksikologinei ir histopatologinei analizei — ląstelių tyrimui mikroskopu.

REKLAMA
REKLAMA

Neaišku, kurie organai buvo paimti, ar jie jau ištirti ir kur yra tyrimų rezultatai. Širdis dažnai pašalinama atliekant autopsiją, siekiant nustatyti galimas širdies ligas, todėl toks veiksmas nėra neįprastas, tačiau artimųjų neinformavimas kelia daug klausimų.

Panašus atvejis – 2024-aisiais

2024 m. Kaydell Brown (38) šeima taip pat patyrė sukrėtimą, kai moteris po estetinių operacijų Turkijoje buvo pargabenta į Jungtinę Karalystę su trūkstamais vidaus organais, įskaitant širdies dalį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeimos teigimu, grąžinus Kaydell kūną paaiškėjo, kad trūksta didelės smegenų, plaučių ir širdies dalių.

„Kai grąžino jos kūną, jie pasiliko jos širdies gabalus ir žarnyną – o tai galėtų parodyti mirties priežastį. Bet mes galbūt niekada nesužinosime, nes jie nėra labai bendradarbiaujantys“, – sakė jos sesuo Leanne.

„Jie atsiuntė mirties liudijimą be priežasties. Kaip įmanoma nieko nerasti?“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų