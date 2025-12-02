Lietuvių pamėgtame kurorte mirus vyrui – šokas: kūnas pargabentas be dalies organų

Michael Graley (76) mirė staiga, šeimai atostogaujant Kipre. Vyras pasijuto blogai pradėjęs skųstis kojos mėšlungiu ir mirė vos po 10 minučių nuo atvykimo į Paralimnio ligoninę.
Jo žmona Yvonne (73), iš Oldhamo, Didžiosios Mančesterio srities, laikraščiui „The Sun“ sakė: „Gydytojas išėjo iš palatos ir pasakė: Jis mirė.“
Iš kūno išimta širdis
Yvonne buvo informuota, kad vietos patologoanatomas atliko skrodimą. Tačiau Michael palaikus parskraidinus į Jungtinę Karalystę, britų pareigūnai pastebėjo, kad mirties liudijime nenurodyta priežastis, todėl Rochdale koronerio biuras nurodė atlikti antrą skrodimą.
Tuomet paaiškėjo dar šiurpesnė detalė.
„Jie pasakė, kad kažkas pašalino Michaelo širdį, todėl negali nustatyti mirties priežasties. Buvau tokia šokiruota. Tai buvo siaubinga“, – tikino Yvonne.
Kipro policija pranešė, kad Michaelo širdis buvo nusiųsta į tyrimų įstaigą. Vyrų dukra Hayley (47) sakė: „Mes labai supykę ir norime atsakymų.“
Rochdale koronerio biuras patvirtino, kad tyrimas tebevyksta. „Cyprus Mail“ skelbė, jog skrodimas atliktas 2025 m. rugpjūčio 18 d. Jo metu 76-erių Michaelo organai buvo paimti toksikologinei ir histopatologinei analizei — ląstelių tyrimui mikroskopu.
Neaišku, kurie organai buvo paimti, ar jie jau ištirti ir kur yra tyrimų rezultatai. Širdis dažnai pašalinama atliekant autopsiją, siekiant nustatyti galimas širdies ligas, todėl toks veiksmas nėra neįprastas, tačiau artimųjų neinformavimas kelia daug klausimų.
Panašus atvejis – 2024-aisiais
2024 m. Kaydell Brown (38) šeima taip pat patyrė sukrėtimą, kai moteris po estetinių operacijų Turkijoje buvo pargabenta į Jungtinę Karalystę su trūkstamais vidaus organais, įskaitant širdies dalį.
Šeimos teigimu, grąžinus Kaydell kūną paaiškėjo, kad trūksta didelės smegenų, plaučių ir širdies dalių.
„Kai grąžino jos kūną, jie pasiliko jos širdies gabalus ir žarnyną – o tai galėtų parodyti mirties priežastį. Bet mes galbūt niekada nesužinosime, nes jie nėra labai bendradarbiaujantys“, – sakė jos sesuo Leanne.
„Jie atsiuntė mirties liudijimą be priežasties. Kaip įmanoma nieko nerasti?“
