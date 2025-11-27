Mirė garsi aktorė: pralaimėjo kovą su klastinga liga

Lynne, kurios 50 metų karjera apėmė tiek teatrą, tiek televiziją, legendinėje muilo operoje atliko Geraldine Spellman vaidmenį. Aktorė mirė Paryžiuje lapkričio 8-ąją, praėjus dvejiems metams po motorinių neuronų ligos (MND) diagnozės, pranešė The Sun.
Jos agentė Samantha Boyd sakė: „Lynne visada buvo pasirengusi imtis bet kokio vaidmens – augti, mokytis ir tobulėti. Ji gyvenimą priėmė visu pajėgumu“, – rašo industrijos žurnalas „The Stage“.
Pralaimėjo kovą su sunkia liga
Prancūzijoje jos atminimui sukurta lėšų rinkimo platforma kovai su MND.
Joje rašoma: „Mūsų brangi draugė Lynne susidūrė su MND su jai būdingu sąmoju ir drąsa – net sunkiausiomis akimirkomis ji niekada neprarado savo kibirkšties (ar humoro jausmo).Tikrai Lynne stiliumi ji netgi paliko dovaną savo testamente ARSLA – Paryžiaus MND asociacijai, kad padėtų kitiems, kovojantiems su šia siaubinga liga.
Jei norėtumėte pagerbti jos atminimą – ir parodyti šiai ligai vidurinį pirštą (genialus ARSLA kampanijos šūkis!) – galite skirti nedidelę paramą jų veiklai.
Galiu įsivaizduoti Lynne juokiantis ir sakant: štai taip – nedarykite iš to tragedijos, bet ačiū, brangieji.“
Gyvenimas ir karjera
Corrie žvaigždė gimė 1949 m. kovą ir užaugo Velingtone, Šropšyro grafystėje, vėliau mokėsi Birmingemo aktorystės mokykloje. Baigusi studijas, Lynne išvyko į gastroles su „New Shakespeare Company“, kur buvo Celia vaidmens pakaitinė aktorė spektaklyje „Kaip jums patinka“.
Ji tapo viena iš pradinės Pentabus trupės narių – tai buvo Sue Dunderdale 1974 m. įkurta gastrolinė kompanija, įsikūrusi Midlands regione. Lynne dalyvavo trijuose turuose po Jungtinę Karalystę, įskaitant spektaklį apie Charlie Chapliną, kuriame atliko kelis vaidmenis.
Devintajame dešimtmetyje Lynne dirbo „Theatr Clwyd“, spektakliuose „Entertaining Mr Sloane“ ir „Dora Eqqus“, režisuotuose Dominico Cooke’o.
Vėliau ji pasirodė Joe Penhallo dramoje „Pale Horse“, režisuotoje Iano Ricksono Londono „Royal Court“ teatre.
2005 m. Lynne dirbo su „Clean Break“ teatro kompanija spektaklyje „Mercy Fine“.
Vienas ryškiausių jos scenos prisiminimų – Anna vaidmuo Carrie Cracknell pastatyme „Lėlių namai“ Londono „Young Vic“ teatre 2012 m.
Tais pačiais metais Lynne persikėlė į Paryžių ir pasirodė keliuose Prancūzijoje kurtuose trumpametražiuose filmuose, dažniausiai vaidindama elegantišką anglę.
Po kelių televizijos vaidmenų septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose Lynne 2017–2018 m. įkūnijo Geraldine Spellman seriale „Coronation Street“. Ji pasirodė epizodiškai nuo 2017 m. birželio iki 2018 m. kovo.
Prancūzų režisierius Cédric Klapisch pakvietė Lynne suvaidinti Kelly Reilly motiną komiškoje dramoje „Greek Salad“ (2023). Netrukus po filmavimo aktorei buvo diagnozuota motorinių neuronų liga.
Jos ilgametė draugė Dunderdale sakė: „Ji susidūrė su neįtikėtina drąsa. Ji buvo nepaprasta. Ji liko gyventi Paryžiuje, nes ten buvo laiminga. Ji susikūrė nuostabų ekscentriškos, žavingos anglės įvaizdį.“
Ji pridūrė: „Ji buvo fantastiška aktorė, bet niekada nesulaukė pripažinimo, kurio nusipelnė.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!