 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi žinia: mirė garsi Lietuvos ūkininkė

2025-12-02 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 09:20

Vakar Lietuvos daržovių augintojų asociacija pranešė liūdną žinią – mirė ilgametė asociacijos narė, daržovių augintoja, ūkininkė Salvina Kievinienė.

Mirė ūkininkė Salvina Kievinienė (nuotr. facebook, 123rf.com)

Vakar Lietuvos daržovių augintojų asociacija pranešė liūdną žinią – mirė ilgametė asociacijos narė, daržovių augintoja, ūkininkė Salvina Kievinienė.

REKLAMA
1

Socialiniame tinkle „Facebook“ skaudžia žinia pasidalinę asociacijos atstovai pranešė, kur ir kada bus galima atsisveikinti.

Atsisveikinama su ūkininke Salvina Kieviniene

S. Kievinienė daugybę metų buvo asociacijos narė, rinkta asociacijos valdybos nare, auditore, buvo entuziastinga daržovių augintoja, iš užaugintų gėrybių gamino įvairius gaminius, o sodybos vartai visad buvo atviri kitiems – ji noriai dalijosi savo patirtimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus netikėtai paliko ilgametė asociacijos narė Salvina Kievinienė.

REKLAMA
REKLAMA

Salvina buvo ne tik talentinga, charizmatiška ir atsakinga daržovių augintojų bendruomenės narė – ji buvo vertinama už savo kūrybiškumą, darbštumą, nuoširdumą ir begalinį atsidavimą veiklai. Salvina buvo renkama asociacijos valdybos nare, auditore.

REKLAMA

Jos aistra buvo pomidorai, vaistažolės, prieskoninės daržovės, moliūgai, čiliukai ir daugelis kitų. Iš jų ji kūrė pagardus, cukatus, prieskonių mišinius, hidrolatus, vedė edukacijas, o savo ūkyje mielai dalijosi sukauptomis žiniomis tiek su asociacijos nariais, tiek su visais daržovių auginimo entuziastais. Jų sodybos kiemo vartai visada buvo atviri kiekvienam, ieškančiam įkvėpimo ar patarimo.

REKLAMA
REKLAMA

Daugeliui iš mūsų Salvina buvo ir gera draugė – jos šiltas bendravimas, atvirumas bei optimistiškas požiūris traukė žmones ir paliko neišdildomą įspūdį.

Salvina, palikai gilų pėdsaką mūsų širdyse.

Asociacija reiškia nuoširdžią užuojautą velionės vyrui Alvydui, dukrai Jurgitai, sūnui Donatui, anūkams ir visiems artimiesiems. Šiuo sunkiu metu esame su jumis mintimis ir širdimi.

Atsisveikinimas ir laidotuvės:

Antradienį, gruodžio 2 d., 15:00 val. Salvina Kievinienė bus pašarvota Ramygalos bažnyčios koplyčioje.

Ketvirtadienį, gruodžio 4 d.:

11:00 val. – aukojamos Šv. Mišios

12:00 val. – palydėjimas į paskutinę kelionę“, – dalijosi Lietuvos daržovių augintojų asociacija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų