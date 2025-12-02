Žinomas atlikėjas koncerte nėščiai ir neįgaliai moteriai liepė šokti: „Kvailai atrodote“

Įrašo iš šio nepatogaus momento autorė pasidalino „TikTok“ platformoje, pranešė Independent.
Kreipėsi į žiūrovę
43 metų Example koncertavo Londono „O2“ arenoje kaip pop grupės JLS specialus svečias. Atliekant jo hitą „Changed the Way You Kiss Me“, atlikėjas kreipėsi į publiką, sėdinčią priešais sceną.
„Išlipkite iš savo vietų!“, – reikalavo vaizdo įraše, tarsi kreipdamasis į žmogų, filmuojantį įrašą. Pasukęs žvilgsnį, jis pridūrė: „O ką jūs darote? Kvailai atrodote.“
Moteris, vardu Kirsty, įrašui pridėjo paaiškinimą: „Kad Example mane iškvietė, nebuvo mano planuose... Pone, aš esu 27 savaites nėščia ir neįgali.“
Internautų nuomonės
Kiti „TikTok“ vartotojai, buvę koncerte, komentavo, kad Example elgėsi „nemandagiai“.
„Buvo tokia įtampa! Jis elgėsi labai nemandagiai ir negalėjo sustoti“, – rašė viena internautė.
Kita paminėjo: „Man labai gaila, girdėjau, kad vėliau koncerto metu jis pasakė: Net ši nėščia moteris stovi. Nesuvokiau, kad jis spaudė tave atsistoti, tai tikrai neteisinga.“
Kai kurie žiūrovai teigė, kad panašiai atlikėjas elgėsi ir kituose savo pasirodymuose Notingeme ir Kardife: „Jis labai pyko, nes visi sėdėjo.“
„TikTok“ vartotoja Kirsty pridūrė, kad labiau mėgavosi JLS pasirodymu, su kuriais ji taip pat susitiko prieš koncertą.
„Patys JLS buvo nuostabūs… Minėjo, kad jiems labai patiko, jog mano vaikščiojimo lazda buvo nudažyta tokiais pat spalvų deriniais“, – pasakojo ji „The Sun“.
@kxrstyyx getting called out by @Example was not on my 25 bingo card… “get out your seat” “what you doing” “you look stupid” sir am 27wks preggers and disabled 😭 #jls #example #theo2 ♬ original sound - kirsty 🌻
