Dainininkas išgyvena sūnaus netektį: „Su giliu liūdesiu pranešame“

Vyro gyvybė užgeso lapkričio 25 d., skelbė foxnews.com.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2025 m. lapkričio 25-osios rytą Ethanas Browne’as, Jacksono Browne’o ir Phyllis Major sūnus, buvo rastas nebesąmoningas savo namuose ir mirė“, – rašoma pranešime.
„Prašome privatumo ir pagarbos šeimai šiuo sunkiu metu. Šiuo metu daugiau informacijos nėra,“ – pridūrė netektį išgyvenantis tėtis.
Dainininkas anksčiau neteko žmonos, o dabar sūnaus
Phyllis Major ir Jacksonas Browne’as susituokė 1975 metais. Būdama 30-ies, Major 1976 metais, kai jų sūnus buvo dar visai mažas, mirė.
1974 metais Ethanas pirmą kartą pasirodė ant žurnalo „Rolling Stone“ viršelio. Jacksonas laikė savo naujagimį sūnų prispaudęs prie savo veido, kai tėvas ir sūnus pozavo nuotraukai.
Kalbant apie kitas Ethano dideles veiklas, jis pasirodė Kate Hudson filme „Raising Helen“ 2004 metais. Jis taip pat buvo „Spinside Records“, „Inside Recordings“ dukterinės įmonės, įkūrėjas.
2021 metais Jacksonas kalbėjo su žurnalu „Route Magazine“ apie savo įsipareigojimą būti tėvu po Major mirties „Na, tai buvo mano pagrindinis dėmesys. Turėjau tik dvi sritis, kurias tikėjausi suderinti: būti dainų autoriumi ir tėvu. Ir žiūrėjau į tai taip: jei turėsiu būti tik tėvu, tikiuosi, kad tai suprasiu ir tiesiog darysiu tai. Bet gyvenimas nėra toks, ir tau niekas nesiunčia laiško į paštą, kad tu prastai atlieki tėvo vaidmenį.“
Jis pridūrė: „Manai, kad turi reikiamų patarimų ir pagalbos, o kartais jų neturi arba jų nepaklausai. Klaidos, kurias padariau būdamas tėvu, vis dar su manimi. Gana dažnai apie jas galvoju. Tai nereiškia, kad visą laiką nesistengei. Tai nereiškia, kad tada nesistengiau. Tiesiog esi atitrauktas kitų dalykų, ir kai kurie dalykai tau net neateina į galvą. O gal ignoruoji patarimus, kurių turėjai paklausyti, nes esi per daug pasitikintis savimi.“
Kitais metais Jacksonas davė interviu Tru Rock Revival ir kalbėjo apie Ethano savybes kaip tėvo: „Ethanas yra nuostabus tėvas. Jis puikus sūnus, puikus žmogus. Man labai malonu matyti jį su savo vaikais. Kai matau jį filmuose, modelio darbe, su dukra, būnant tokį nuostabų tėvą, didžiuojuosi juo. Jaučiu, kad gyvenime padariau kažką tikrai teisingai“, – sakė Jacksonas.
