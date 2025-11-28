 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė populiaraus filmo aktorius: „Jis pridėdavo tiek žavesio ekrane“

2025-11-28 10:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 10:02

Užgeso aktoriaus Michaelis DeLano gyvybė. 84 metų vyras geriausiai žinomas dėl vaidmens 2001 m. Steveno Soderbergho filme „Oušeno vienuoliktukas“.

Žvakė (nuotr. pranešimo spaudai)

0

Jo žmona Jean DeLano atskleidė, kad aktorius mirė spalio mėnesį, skelbė mirror.co.uk.

Netektis

Michaelio žmona atskleidė, kad aktorius praėjusį mėnesį mirė po širdies priepuolio Las Vegaso ligoninėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus gerbėjai ėmė rašyti užuojautas žinutes socialiniuose tinkluose. Vienas gerbėjas rašė: „Ramybės tau, DeLano. Tavęs trūks.“

Kitas dalijosi: „Viena iš mano mėgstamiausių visų laikų filmų scenų filme „Commando“. Amžiną atilsį, Michael DeLano.“

Trečias rašė: „Oho, koks jis buvo personažas! Jis pridėdavo tiek žavesio ekrane – geriau jį prisiminti dėl juoko nei ašarų tokia diena.“

Aktorius buvo žinomas dėl savo vaidmenų kaip kazino vadybininkas Walsh filme „Oušeno vienuoliktukas“, ugniagesys Sonny Caputo seriale „Firehouse“, taip pat pagrindinių vaidmenų dramoje „Rhoda“ bei seriale „Supertrain“ 1979 m.

Gimęs Michael Ace Del Fatti 1940 m. lapkričio 26 d. Virdžinijoje, aktorius pakeitė pavardę į DeLano, pamatęs neoninį viešbučio ženklą su tokiu pavadinimu. Savo karjerą jis pradėjo kaip nuolatinis šokėjas Dicko Clarko šou „American Bandstand“.

Po šokėjo karjeros Michaelis tarnaudamas kaip desantininkas JAV kariuomenėje, taip pat vaidino filmuose „Catlow“ ir „The New Centurions“ bei serialuose „Adam-12“, „Kojak“, „Banacek“ ir „Barnaby Jones“.

Nors Michaelis turėjo daugybę vaidmenų, labiausiai jis bus atpažįstamas iš „Oušeno vienuoliktukas“, kur jis vaidino Las Vegaso kazino vadybininką. 

2000-aisiais jis pasirodė dviejuose serialo „CSI: Nusikaltimų vietos tyrimas“ epizoduose ir 2007 m. filme „My Blueberry Nights“. Jo paskutinis ekraninis vaidmuo buvo 2012 m., kai jis vaidino kazino vedėją dviejuose serialo „Royal Pains“ epizoduose.

