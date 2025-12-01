Jubiliejiniame „Kelias į žvaigždes“ koncerte – neįtikėtina staigmena: „Sūnūs tikrai gavo šoką“

Kaip rašoma pranešime spaudai, viskas lyg 2007-aisiais, kai jiedu susitiko realybės šou. Jis buvo pripažinimo siekiantis jaunas atlikėjas, ji – šokių grupės „Tina Dance“ šokėja. Scenoje įsižiebę jausmai virto santuoka, šiandien pora augina du vaikus – dvylikametį Armandą ir netrukus aštuntąjį gimtadienį švęsiantį Ajų. Drauge su mama į Klaipėdos „Švyturio“ areną tėčio pasirodymo atėję stebėti vaikai negalėjo patikėti, kad prieš kelias minutes šalia sėdėjusi Agnė atsidūrė scenoje, vilkėdama blizgantį sceninį kostiumą.
Repetavo slapta
„Sūnūs tikrai gavo šoką. Jie dar nebuvo gimę, kai Agnė šoko, nebuvo matę jos scenoje“, – įspūdžius pasakojo D. Bastys.
Sporto trenere ir nuomonės formuotoja dirbanti A. Bastienė į repeticijas prieš koncertą važiavo slapta nuo vyro: „Sakiau, kad važiuoju pas Tiną („Tina Dance“ įkūrėją Kristiną Navickaitę) išgerti kavos. Esam draugės, tad jam tokie išvažiavimai nekėlė įtarimų“, – teigė A. Bastienė.
Deividas buvo įpusėjęs savo dainą „Aš laimingas“, kai nuo scenos centre esančių laiptų link jo vietoje šokėjos, su kuria repetavo, pradėjo leistis Agnė. Publika, pažinusi dainininko žmoną, ją sutiko audringom ovacijom ir šūksniais.
„Po pasirodymo sulaukiau daug žinučių, kad turėčiau dažniau vėl pasirodyti scenoje. O Deividui juokiausi, kad viskas mums nutiko kaip jo dainoje – jis laimingas, o aš graži“, – juokėsi A. Bastienė.
Neslėpė džiaugsmo
Rengiant staigmeną dalyvavusi choreografė Kristina Navickaitė-Tina taip pat neslėpė džiaugsmo, kad pasirodymas pavyko puikiai.
„Tame realybės šou buvo ne viena meilės istorija, jausmai tiesiog sklandė ore. Iš visų jų rimtai „susiklijavo“ dvi poros – Deivido ir Agnės bei Andriaus ir Vaidos Rimiškių. Buvo labai gražu stebėti tų simpatijų gimimą. Agnės šokis mus visus grąžino dvidešimtmečiu į praeitį, kartu grįžo ir tuomet išgyventos akimirkos“, – sakė Tina dažniausiai vadinama šokių studijos vadovė.
Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.