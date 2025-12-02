Garsi aktorė atsivėrė apie vėžio diagnozę: viltį padeda palaikyti šeima

Buvusi „Gelbėtojų“ („Baywatch“) žvaigždė neseniai patyrė antrąją mastektomiją ir rekonstrukciją, ir tvirtina, kad atsigauna. Nicole, legendinėje 10-ojo dešimtmečio serijoje įkūnijusi Summer Quinn, prieš beveik dvejus metus buvo diagnozuotas 2 stadijos krūties vėžys, pranešė The Sun.
Atvirai dalijosi savo kelione
Apie sveikatos problemas ji viešai prabilo 2024 m. sausį ir nuo to laiko įkvėpė daugybę žmonių atvirai dalindamasi savo kelione socialiniuose tinkluose.
Per Padėkos dieną 53 metų aktorė savanoriavo „Los Angeles Mission“ labdaros organizacijoje, skirstydama maistą benamiams miesto Skid Row rajone.
Išskirtiniame interviu „The U.S. Sun“ ji sakė, kad aktyvi veikla jai padeda, o ji daro viską, kad išliktų sveika ir stipri.
„Stengiuosi būti aktyvi. Mano kairė ranka neturi viso judesių diapazono. Ir, žinoma, yra nutirpimų, bet ką padarysi.
„Dabar gyvenimą mėgaujuosi kitaip. Visi turime savų sunkumų, tiesa? Todėl galiu su kiekvienu susitapatinti. Tai labai svarbu. Man svarbu būti šalia žmonių, turinčių savo istoriją.
Noriu nuolat būti užsiėmusi, veikti, imtis naujų galimybių. Gal prieš du mėnesius turėjau antrąją operaciją, ir laukia dar daugiau, bet tai geri dalykai. Aš jų nebijau. Tai tiesiog tai, ką reikia padaryti. Jaučiuosi gerai. Mano kūnas gyja. Pamažu viskas grįžta į normalų ritmą.“
Džiaugiasi dėl švenčių su šeima
Nicole teks rinktis – arba histerektomiją, arba pradėti hormonų terapiją, o jau dabar ji vartoja geriamus vaistus, kuriuos turės gerti daugelį metų.
Nepaisant laukiančių operacijų, aktorė ryžtingai nusiteikusi mėgautis šventiniu laikotarpiu ir įžengti į 2026-uosius kuo stipresnė.
„Jaučiuosi labai laiminga, kad galiu sulaukti švenčių ir būti čia“, – sakė ji. – „Per Kalėdas mano vyriausioji dukra atvyks į miestą, tad būsime visi kartu, o tai man reiškia viską. Tai bus ypatinga.
O per Naujuosius… Nežinau, gal eisime į kokį vakarėlį. Jei tik pavyks išbūti iki vidurnakčio!
Jaučiuosi gerai. Kartais pritrūksta energijos, bet anksti einu miegoti ir anksti keliuosi. Nesu šimtaprocentinė, bet man viskas gerai.“
Nicole prisipažino supratusi, kad gali ištverti kur kas daugiau, nei manė, ir stengiasi išlikti pozityvi dėl savęs ir savo šeimos, įskaitant dukras Dilyn (27) ir Keegan (14).
„Galiu daryti labai sunkius dalykus – mes visi galime“, – sakė ji. – „Neturėjau pasirinkimo. Iš tiesų į tai žiūrėjau taip: nėra pasirinkimo. Turi būti stiprus, judėti pirmyn, išlikti pozityvus, sukurti laimingą aplinką tam, kad veiktų chemoterapija ir vėžys pasitrauktų. Būtent į tai ir sutelkiau dėmesį – kurti sveiką, laimingą vietą savo kūnui.“
