Skaudi netektis kino pasauliui: mirė žinoma aktorė

Sandra, geriausiai žinoma dėl savo įžūlaus vaidmens filme „Carry On Camping“ kartu su artima drauge Barbara Windsor, mirė nuo natūralių priežasčių Los Andžele po šešių savaičių ligoninėje, rašo dailymail.co.uk.
Aktorystės karjera
Ji tapo pažįstama milijonams kaip Mumsie, paslaptinga būrėja kultiniame Channel 4 hite „The Crystal Maze“, kurį vedė Richard O'Brien.
Sandra pasirodė nuo 1990 iki 1993 m., vėliau grįžo kaip teta Sabrina, kai prodiuseriai pajuokavo, kad Mumsie „išvyko“.
Sandra nuo 2015 m. gyveno JAV su savo vyru, amerikiečių aktoriumi Brianu Greene'u, už kurio ištekėjo 1985 m.
Pora neturėjo vaikų, bet apie jos mirtį pranešė Briano sūnus Marc.
Savo pareiškime Marc rašė: „Sandra mirė Cedars Sinai medicinos centre 2025 m. rugsėjo 1 d. dėl natūralių priežasčių po maždaug 6 savaičių ligoninėje dėl problemų, susijusių su ekstremaliu svorio netekimu ir keliais sunkiais kritimais.
Ji buvo 89 metų. Brianas buvo perkeltas į globos namus netoli manęs ir jaučiasi taip gerai, kaip tik gali jaustis 99 metų vyras. Sandra buvo kremuota, o jos pelenai kol kas yra pas Brianą. Jie bus palaidoti kartu, tikriausiai čia, Mount Sinai, bet tai dar nėra galutinai nuspręsta.
Biografija
Gimusi 1936 m., Sandra užaugo su savo žavinga vyresniąja seserimi Alma Cogan, viena iš didžiausių Britanijos žvaigždžių 1950-aisiais ir 60-aisiais.
Seserys gyveno su motina Kensingtono bute, kuris tapo legendine įžymybių susitikimo vieta, kurioje lankėsi visi – nuo Noel Coward ir Danny Kaye iki Cary Grant, Tommy Steele ir net „The Beatles“.
Paul McCartney ten parašė pirmąją „Yesterday“ versiją, kurios pradinis pavadinimas buvo „Scrambled Eggs“.
Sandra mokėsi Aida Foster teatro mokykloje ir pasirinko scenos pavardę „Caron“ kaip pagarbą prancūzų kino ikonai Leslie Caron.
Vėliau ji sukaupė daugybę televizijos kreditų, įskaitant „Z Cars“, „Dixon of Dock Green“, „The Odd Couple“ ir „Charlie's Angels“.
Įšleido ir biografiją
Ji taip pat pasirodė tokiuose filmuose kaip „The Belles of St Trinian's“, „Dracula“, „The Bliss of Mrs Blossom“ ir „Digby: The Biggest Dog in the World“.
Paskutinį kartą ekrane ji pasirodė 1995 m. filme „Agony Again“, kuriame vaidino jos ilgametė draugė Maureen Lipman.
1991 m. ji išleido gerai įvertintą savo sesers biografiją „Alma Cogan: The Girl With the Laugh in Her Voice“.
Tai įtvirtino jos, kaip vienos iš labiausiai mylimų Britanijos pramogų pasaulio žvaigždžių, atsidavusios kronikininkės, pozicijas.
