Daugybines metastazes kepenyse vos 44-erių Kristinai išdavė 1 simptomas: atrodė, kad jaudintis nėra ko

Liga su daugybe veidų – taip neretai apibūdinamos onkologinės ligos. Kiekvienas atvejis unikalus ir skirtingas. Ir nors, išgirdę žodžius „krūties vėžys“, iškart ligos simptomus asocijuojame su guzeliais ar sukietėjimais krūtyse, Kristina sako – nieko panašaus nebuvo.
Pilvo skausmai išdavė metastazes kepenyse
Moteris pasakoja, kad jos ligos kelias prasidėjo dar 2021 metais. Ji niekada nevengė gydytojų, tikrinosi sveikatą, o jei reikėdavo, paprašydavo šeimos gydytojos patarimų, ką vertėtų išsitirti pagal amžių.
„Vasarą buvau pasitikrinti pas šeimos gydytoją, man kaip tik buvo suėję 40 metų, paklausiau: gal kažką rekomenduotumėte? Ji rekomendavo pasitikrinti krūtis. Paklausiau ir pasitikrinau – buvau pas echoskopuotoją, ji nusiuntė pas gydytoją mamologą. Ten pasakė, kad yra pakitimų, reikia stebėti, bet jie yra gerybiniai“, – prisimena pašnekovė ir priduria net apsidžiaugusi išgirdusi paskutinįjį žodį.
Atrodė, kad jaudintis nėra ko, taip bėgo mėnesis po mėnesio. Vis tik tų metų lapkritį, persirgus COVID-19, važiuojant automobiliu į Kauną, prasidėjo nepakeliami pilvo skausmai – juos ji prilygina net gimdymo skausmams. Grįžusi į Vilnių Kristina padarė tai, ko niekada gyvenime dar nebuvo dariusi – paprašė vyro, kad šis iškviestų jai greitąją medicinos pagalbą.
Skubiai nugabenus į priimamąjį, atlikta daugybė tyrimų – tada ir paaiškėjo tiesa: „Daug visko atliko ir pasakė, kad yra daugybinės metastazės kepenyse. Aš net pamiršau, kas tos metastazės... Tada man paaiškino, kad tai yra onkologinės ligos išplitimas ir reikia ieškoti pirminio šaltinio. Man iškart mintyse – krūtis...“
Jau po dviejų savaičių moteris pateko pas onkologus, pasidarė reikiamus tyrimus, o gruodžio pradžioje pradėtas taikyti gydymas chemoterapija.
„Ir sulig pirmąja chemoterapija baigėsi mano skausmai – visą mėnesį nuo pirmo skausmo pajutimo iki pirmos chemoterapijos gyvenau labai dideliame skausme“, – prisimindama tą laiką pasakojo K. Naujokienė.
Gydytojos žodžiai, įžiebę viltį
Žvelgdama atgal, ji sako nejautusi jokių krūties vėžiui būdingų simptomų, o diagnozė buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus – ją išgirdus teko pereiti visas fazes: neigimą, pyktį, išlieti nemažai ašarų, tačiau visko kulminacija buvo susitaikymas.
Greičiau priartėti prie susitaikymo labai padėjo teigiamos sirgusiųjų sėkmės istorijos. Ji sulaukė ir skambučio iš kolegės, kuri perėjusi panašų kelią – žinojimas, kad ir po daugybės metų žmonės gali pasakoti savo istorijas, suteikė vidinės stiprybės, nors taikomas gydymas silpnino fiziškai.
Vis tik su vienu ji nesusitaiko iki šiol – vienas sunkiausių aspektų yra faktas, kad jos liga kitiems kelia daugiau liūdesio ir skausmo nei jai pačiai.
„Per chemoterapijas nuslinko plaukučiai, bet tai nebuvo pati didžiausia problema. Būdavo tokių dienų, kai grįždavau ir nieko nenorėdavau – tik užsidėti antklodę ant galvos ir ilsėtis“, – priduria Kristina.
Šis kelias – tarsi amerikietiški kalneliai, bet net mažiausias pasiekimas pradžiugina. Po keturių chemoterapijų atlikus tyrimus norėjosi švęsti – sumažėjo navikų ir metastazių skaičius, o likę traukėsi dydžiu. Ir nors nuo pat diagnozės išgirdimo Kristina žinojo, kad esant ketvirtai stadijai liga nepagydoma, gydytojos žodžiai įkvėpė dar daugiau jėgų kovoti:
„Ji man pasakė: „Žinokit, net ir esant tokiai situacijai kaip jūsų – ketvirtai stadijai – turiu pavyzdžių, kai žmonės gyvena 10, 15 ar 20 metų, ir tikiu, kad ir jūs būsite toks pavyzdys.“ Tada pagalvojau: jeigu gydytoja taip sako, tuomet aš irgi tikrai tikiu.“
Po šešių chemoterapijų pradėta taikyti biologinė terapija. Kas keturis–penkis mėnesius būdavo atliekami tyrimai. Jei dinamika buvo teigiama arba stabili, gydymą palikdavo tais pačiais vaistais; jei pokytis ėjo į prastesnę pusę – keisdavo vaistus.
Šiemet rasta nauja metastazė
Ir tada atslinko 2024 metų gruodis – dėl neigiamos dinamikos vėl taikyta chemoterapija, dar stipresnė ir praėjusi dar sunkiau. Laikotarpis nuo Kalėdų iki Velykų buvo sunkus ne tik dėl gydymo, bet ir dėl to, kad teko, kaip tuo metu manė, kuriam laikui atsisveikinti su darbu.
Pasibaigus chemoterapiniam gydymui ir vėl pritaikius naujus biologinės terapijos vaistus, Kristina turėjo vilties sugrįžti – buvo užpildžiusi prašymą, kad nuo rugsėjo sugrįš į mylimą mokytojos darbą. Tačiau likimas turėjo kitą planą.
„Liepos pabaigoje–rugpjūčio pradžioje padarė kompiuterinę tomografiją ir paaiškėjo, kad kas buvo anksčiau – ir kepenyse, ir krūtyje – sumažėję, išnykę, bet atsirado nauja metastazė kepenų vartų srityje, kuri labai klastinga: operuoti negali, nes sudėtinga ten prieiti.
Ji pradėjo spausti tulžies latakus, prasidėjo didelės komplikacijos, ligoninės, procedūros, stentų dėjimai... Šis etapas nuo rugpjūčio pradžios iki pat dabar tęsiasi, bet chemoterapinio gydymo taikyti negali, nes dėl latakų spaudimo kepenų rodikliai prasti – kepenys neatlaikytų“, – atvirai pasakojo Kristina.
Žinia, kad situacija dėl gydymo skyrimo sudėtinga, supurtė iki paširdžių. „Tas gydymo nebuvimas... (susiima už galvos) Liga juk nelaukia, kol viskas susitvarkys – ji vis tiek progresuoja, o gydyti negali.
Tai kėlė ir iki dabar kelia daug nerimo, daug baimės – o ką man dabar daryti?.. Laikas čia irgi nėra sąjungininkas. Kažkurie rodikliai galbūt labai labai lėtai gerėja, bet kažkurie ir blogėja“, – pridėjo pašnekovė.
Žmonių palaikymas teikia papildomų jėgų
Išeitis – gydymas privačiose klinikose, kur galėtų gauti nors ir nekompensuojamus, bet bent prieinamus vaistus. Tik čia iškyla kita problema – jei konsultacijai kelis šimtus eurų ir pavyktų susimokėti, tolimesniam gydymui reikiamos sumos – neįkandamos.
Užsidarius durims langas neatsidarė, bet Kristina nusprendė atverti jį pati. Teko stipriai perlipti per save, bet ji ryžosi socialiniuose tinkluose pasidalinti pagalbos prašymu. Sulaukta finansinė pagalba įžiebė dar stipresnį tikėjimą, o žmonių palaikymas tarsi suteikė naują kvėpavimą – geros energijos banga tapo balzamu širdžiai.
Moteris su šypsena veide sako, kad ją supa nuostabūs žmonės, padedantys išgyventi net pačius sunkiausius etapus: kaimynai atnešdavo šilto maisto, užeidavo pasikalbėti ir išklausyti; šalia visada draugai, kolegos, giminaičiai ir daugybė kitų, kurių mintys, apkabinimai, maldos ir palaikymo žinutės duoda žodžiais neapsakomai daug...
„Esu jiems dėkinga iš visos širdies ir jaučiuosi labai laiminga bei turtinga, turėdama tokių žmonių šalia“, – nuoširdžią padėką skyrė ji.
Aplinkinių ir net visai nepažįstamų žmonių palaikymas, auginama meilė sau, dvasinės ir kitokios praktikos – tokios kaip meditacija ar rašymas – padeda rasti stiprybės nenuleisti rankų. Kristina šypteli net neturinti tokios minties.
„Žinote, kas dar padeda išgyventi visus sunkius etapus? Aš galvoju, kad viskas turi prasmę. Kartais mes nesuprantame, kokia to prasmė. Pavyzdžiui, man labai sunku suvokti, bet, labai įsigilinusi, galbūt ir įsivardinčiau sau, kokia mano ligos prasmė. Bet man padeda tas supratimas, žinojimas, kad viskas, kas vyksta, turi prasmę“, – šypteli pašnekovė.
Trumpas, bet reikšmingas palinkėjimas
Šiandien Kristina sako gyvenanti laukimu ir tikėjimu, kad viskas bus gerai. Ji šypteli, kad jau mato šviesią viltį – tikimasi, kad pavyks sumažinti metastazes kepenų vartų srityje švitinimo pagalba, lauks šešios dozės kasdien, išskyrus savaitgalį.
Po švitinimų lauks konsultacija su onkochemoterapeute – Kristina sako stipriai tikinti, kad bus galima atnaujinti chemoterapijos procedūras, derinti jas su kitomis procedūromis, o tai padės stiprėti ir grįžti į įprastą gyvenimą.
Tik kol kas tenka gyventi laikantis namų lovos režimo – kitoms veikloms dar trūksta jėgų ir energijos. Bet jokie iššūkiai neatėmė svarbiausio – vilties ir tikėjimo, kad viskas bus gerai.
Išties, liga pakeitė daug ką – teko ženkliai sumažinti darbo krūvį, kai kurių dalykų atsisakyti, bet taip pat padėjo suprasti tiesas, kurių daugelis nesuprantame arba bandome nuo jų nusisukti – svarbu mylėti save, skirti sau laiko, o sveikata išties brangiausias turtas.
Todėl, užbaigdama pokalbį, Kristina turėjo trumpą, bet reikšmingą palinkėjimą: „Niekada neprarasti tikėjimo, vilties, pasitikėjimo gydytojais. Svarbiausia – tikėti. Ir mylėti save.“
