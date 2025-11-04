Dainius Kepenis atsivėrė apie diagnozuotą vėžį: įtaria, kas sukėlė ligą

Sukrėsti šio fakto, dauguma skubėjo daryti savo išvadas tik perskaitę skambias antraštes. Taigi, kodėl iš tikrųjų Dainius susirgo, kaip jam sekasi sveikti ir ar jis dar ners į ledinį vandenį?
Teigiamas ligos poveikis
Paklaustas, ką norėtų pasakyti visiems, kuriems, sužinojus apie Dainiaus diagnozę, kilo abejonių dėl grūdinimosi saugumo ir naudos, jis nusišypsojo:
„Bet koks įvykis turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera – plačiai pasklidus žiniai apie mano ligą – prostatos vėžį, Lietuvos nacionalinė žiniasklaida paskelbė mokslininkų išvadą, kad tarp maudynių šaltame vandenyje ir vėžio atsiradimo sąsajų neatrasta. Pagaliau tai buvo ištransliuota viešai ir oficialiai.“
Dainiaus teigimu, sveikuoliai dvidešimt metų buvo puolami dėl grūdinimosi šaltame vandenyje, bandant įrodyti, kad tai lemia prostatito, adenomų atsiradimą, tačiau apie šiuos susirgimus sveikuolių tarpe jis negirdėjo, o ir pats nepatyrė, rašoma pranešime spaudai.
„Gaila, kad, man viešai pasidalinus apie savo ligą, dauguma, perskaitę antraštę, toliau nebeskaitė, pasidarę savo išvadas. Dėl ko, kokiomis aplinkybėmis aš susirgau, domėjosi tik mažoji dalis. Todėl dabar svarbu kalbėti apie tai, kad vėžys dėl grūdinimosi neatsiranda, o mano susirgimo priežastys – visai kitos“, – atvirai dalinasi Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės prezidentas.
Esminės susirgimo priežastys
Taigi, kokios tikrosios Dainiaus susirgimo priežastys? Išgirdęs diagnozę, jis, kaip ir kiti, iš pradžių nusiminė ir pradėjo nerimauti, o tada – ieškoti atsakymo į klausimą „Kodėl?“
Vienos esminių, oficialiai pateikiamų prostatos vėžio priežasčių: žalingi įpročiai, antsvoris, fizinio aktyvumo trūkumas, genetika – paveldimumas ir kitos, iš kurių nei vienos Dainius negalėjo pritaikyti savo atvejui:
„Iš pradžių nesupratau, už ką esu taip nubaustas, tačiau, išsiaiškinus pagrindinę mano atveju ištikusios ligos priežastį, viskas tarsi susidėliojo į vietas. Ir toji priežastis – stresas.
Aštuonis metus dirbau Seimo nariu ir tuo gyvenimo etapu patyriau išties neįprastai daug streso. Ne kartą mačiau ašaras savo artimųjų akyse. Ne kartą girdėjau pasikartojantį jų klausimą: „Kam tau reikia tos politikos?“
Artimieji matė, kad eiti tuo keliu nėra paprasta ir tenka gerokai pakentėti, ypač man, norinčiam apginti tiesas, kurios nėra populiarios“, – prisimena Dainius.
Supratęs esantis teisus, kas vėliau, pasak jo, ir buvo įrodyta, tačiau nepalaikomas, išjuokiamas netgi savo frakcijos narių, jis, žinoma, jautėsi nusivylęs:
„Visas per aštuonerius metus Seime išgyventas patirtis man vėliau teko suvirškinti. Patirtas stresas niekur nedingsta. Vieniems jis pasireiškia širdies ligomis, kitiems – kitų organų problemomis, man – prostatos vėžiu... Esu tuo įsitikinęs.
Žinoma, sėdėjimas kasdien po aštuonias valandas, negalint pasitraukti iš darbo vietos, irgi nėra sveikatai palanku. Mano suvokimu, šios dvi priežastys: nuolatinis stresas ir daug laiko sėdint – mano atveju buvo esminės.“
Vertybės, kurios nebuvo išduotos
Paklaustas, ar, dirbant Seime, spėdavo grūdintis, maudytis šaltuose vandens telkiniuose, Dainius patikino, kad norint grūdintis, stiprinti imunitetą, tikrai nebūtina kasdien nerti į eketę:
„Užtenka ir ryte, po šilto dušo apsilieti šaltu vandeniu – taip apsaugome savo organizmą nuo peršalimo ligų maždaug dvyliką valandų. Net ir dirbdamas seime esu ne kartą įšokęs į šaltą Nerį, tačiau šaltame duše (ne aukštesnės nei 10°C temperatūros) maudydavausi kasdien.“
Kiekvieną rytą prieš darbą Dainius eidavo savo pamėgtu 6-7 km ilgio maršrutu Vingio parke. Jo teigimu, tai padėjo išlaikyti sveiką širdį, kuri veikia kaip laikrodis:
„Tai – labai svarbu, nes didžioji dauguma Lietuvos žmonių miršta būtent nuo širdies ligų. Taigi, nepaisant sėdimo darbo seime, niekada neišdaviau savo gyvenimo būdo vertybių ir principų, o dėl jų, beje, ir visiškai nepriaugau svorio“, – džiaugiasi visus 8 metus seime tą patį svorį išlaikęs pašnekovas ir priduria:
„Tie, kurie nepuoselėja sveiko gyvenimo būdo, girdėdami tai, žinoma, pyksta. Deja, ne ant savęs dėl netinkamų pasirinkimų ar valios stokos, o ant manęs, nes aš apie tai kalbu.“
Dainius neabejoja: „Holistinė programa, kurios jau trisdešimt metų moko ir kasdienybėje taiko Lietuvos sveikuolių sąjungos nariai, kaip jau daugybę kartų įsitikinome, yra geriausias būdas natūralaus imuniteto stiprinimui.
Būtini elementai: judėjimas, sveika mityba, grūdinimasis, dienos režimas, tinkamas miegas (nuo 22 iki 6 val.) ir dvasinė ramybė. Nėra geresnės prevencijos už šią esminių elementų visumą ir kiekvienas iš jų – vienodai svarbūs ir reikalingi.
Žinant tai, be galo apmaudu, kai mano paties valstybė nenorėjo manęs girdėti“, – vėl liūdnai susimąsto buvęs seimo narys.
Po operacijos – ir vėl prie sveikų įpročių
Paklaustas, kokį etapą išgyvena dabar, Dainius pasakoja supratęs, kad prostatos vėžio diagnozė nėra tokia jau reta – Lietuvoje kasmet šia liga suserga maždaug du su puse tūkstančio vyrų, o miršta kas penktas.
Ieškodamas pavyzdžių visame pasaulyje, pašnekovas rado ir nemažai sveikuolių, kuriems teko išgirsti šią diagnozę.
„Supratau, kad gyvenimo būdas nuo šios ligos užtikrintai apsaugoti negali. Stebiu viešai internete besidalinančius sportiškus vyrus, kurie pasakoja apie savo patirtį, grįžimą į įprastą aktyvumo ritmą po prostatos šalinimo operacijos.
Dar liūdniau, kai tokią diagnozę išgirsta jaunas vyras, ypač tas, kuris nepaiso sveikos gyvensenos principų – tokiu atveju atsistatymo ir gijimo kelionė būna dar labiau komplikuota“, – svarsto pašnekovas.
Pasak jo, jeigu prostatos vėžys diagnozuojamas vyresnio amžiaus vyrams (maždaug nuo 70-ties), operacija nėra būtina, užtenka reguliaraus stebėjimo tam, kad žmogus ramiai gyventų dar ne vieną dešimtį metų.
Dainiaus atveju, stebėti buvo jau per vėlu, todėl, siekiant išvengti tolimesnio onkologijos plitimo, teko atlikti operaciją. Po operacijos praėjus devyniems mėnesiams, sveikuolis teigia besijaučiantis puikiai:
„Operacijos pasekmių jau nebepatiriu ir manau, kad šiuo atveju man padėjo gera sportinė forma, tinkamų pratimų žinojimas ir atlikimas. Atlieku kėgelio pratimus, daug važinėju dviračiu – visa tai pamažu grąžina mane į ankstesnę sportinę formą.
Dabar laukiu gruodžio 1-osios – oficialios sveikuolių grūdinimosi sezono pradžios, kai pakviesiu visus norinčius Palangoje ir Lietuvoje kartu nerti į Baltijos jūrą“, – šypsosi 73-ų sulaukęs Dainius Kepenis.
Autorė: Agnieta JONIKIENĖ
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!