Šiems Lietuvos gyventojams 1 medicinos paslauga priklauso nemokamai: kiti net nežino

Šeškinės poliklinika savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi svarbiu priminimu vyrams apie jiems priklausančią nemokamą medicinos paslaugą. Įraše specialistai atkreipia dėmesį į priešinės liaukos (prostatos) vėžio riziką ir ragina nedelsti atlikti profilaktinius tyrimus.

Poliklinikos atstovai pabrėžia, kad ši liga dažnai ilgą laiką nesukelia jokių simptomų, todėl laiku atlikti tyrimai gali padėti išvengti rimtų pasekmių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Poliklinika
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika

Nemokama prevencinė programa

Skelbiama, kurios amžiaus grupės vyrams ši prevencinė programa yra skirta ir kaip galima joje dalyvauti.

„Priešinės liaukos (prostatos) vėžys – dažniausia vyrų onkologinė liga Lietuvoje.

Dauguma vyrų ilgai nejaučia jokių simptomų, todėl profilaktiniai kraujo tyrimai yra ypač svarbūs.

Prevencinė programa skirta:

  • vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai);
  • vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos (prostatos) vėžiu.

Dalyvaujant programoje atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą konsultuotis su gydytoju urologu, kuris, prireikus, atlieka priešinės liaukos biopsiją.

Kviečiame neatidėlioti. Dėl dalyvavimo programoje kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba registratūrą.

Rūpinkimės sveikata kartu!“, – rašoma įraše.

 

