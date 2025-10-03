Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pastebėjote vyrą glostant savo pilvą? Štai ką tai reiškia

2025-10-03 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 12:30

Kai kuriuos žmones gali nustebinti, kodėl vyrai kartais mėgsta liesti savo pilvą. Iš pirmo žvilgsnio šis elgesys gali atrodyti atsitiktinis ar net juokingas, tačiau iš tiesų jis dažnai turi gilias priežastis.

Vyro pilvas (nuotr. 123rf.com)

Kai kuriuos žmones gali nustebinti, kodėl vyrai kartais mėgsta liesti savo pilvą. Iš pirmo žvilgsnio šis elgesys gali atrodyti atsitiktinis ar net juokingas, tačiau iš tiesų jis dažnai turi gilias priežastis.

REKLAMA
1

Pilvo lietimas gali suteikti komforto jausmą, skatinti atsipalaidavimą bei padėti susikaupti ar nusiraminti.

Atskleidė, kodėl vyrai mėgsta liesti savo pilvą

Nervų galūnės pilvo srityje yra jautrios, todėl lietimas gali sukelti malonius pojūčius, aktyvuojant smegenų malonumo centrus ir išskiriant dopaminą bei oksitociną – hormoną, atsakingą už prisirišimą ir artumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, tyrimai rodo, kad minkštų kūno vietų lietimas – natūrali žmonių elgesio forma, kuri skatina komforto, apsaugos ir socialinio ryšio jausmus, rašoma nature.com.

REKLAMA
REKLAMA

Sensorinis malonumas ir įprotis

Pilvo sritis yra viena iš jautriausių kūno vietų, turinti daug nervų galūnių. Dėl to vyro pilvo lietimas gali sukelti malonius pojūčius ir suteikti komforto jausmą.

REKLAMA

Kai kurie vyrai liečia savo pilvą dėl sensorinio malonumo, atsipalaidavimo ar savęs pajautimo. Tai gali būti natūralus būdas nurimti, jausti ryšį su savo kūnu ir patirti fizinį komfortą.

Tokie veiksmai gali apimti pilvo glostymą ar lengvą spaudimą, kuris padeda jaustis ramiems ir kontroliuojantiems savo kūną.

 

Vyrų pasididžiavimas savo pilvu

Kultūriniai veiksniai taip pat gali turėti didelę įtaką tam, kodėl vyrai liečia savo pilvą. Kai kurie vyrai gali jausti pasididžiavimą savo kūnu, pilvo forma ar fizine išvaizda, todėl natūraliai liečia šią kūno dalį kaip būdą pajusti savo kūną ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

REKLAMA
REKLAMA

Pilvo lietimas gali būti savęs pažinimo ir savirefleksijos forma – tai tarsi fizinis ryšys su savo kūnu, suteikiantis komforto ir pasitenkinimo jausmą.

Žaismingumo aspektas

Be to, tokie veiksmai gali turėti ir socialinį ar žaismingą aspektą. Kai vyrai liečia savo pilvą prieš kitus ar partnerį, tai gali būti subtilus flirtuojantis gestas, skirtas pritraukti dėmesį, parodyti pasitikėjimą savimi arba demonstruoti komfortą su savo kūnu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip pat tai gali būti būdas išreikšti gerą nuotaiką, žaismingumą ar lengvą savęs parodymą, kuris leidžia bendrauti be žodžių ir suteikia interaktyvumo momentą aplinkiniams.

Komforto ir saugumo jausmas

Fizinis kontaktas su savo pilvu gali suteikti vyrui vidinį komfortą ir saugumo pojūtį, panašiai kaip savęs nuraminimo ar ritualinis gestas. Lietimas ar glostymas veikia kaip fizinė savęs „apkabinimo“ forma, kuri padeda sumažinti įtampą ir suteikia ramybės jausmą.

REKLAMA

Tokie veiksmai gali padėti vyrui jaustis labiau susijusiam su savo kūnu, kontroliuoti fizinius ir emocinius pojūčius bei sustiprinti vidinį pasitikėjimą savimi.

Be to, pilvo lietimas gali būti laikomas psichologiniu atsparumo mechanizmu – tai paprastas būdas per fizinį kontaktą su savo kūnu nusiraminti po įtemptos dienos ar stresinės situacijos.

Kai kurie vyrai gali tai daryti spontaniškai, kai jaučia įtampą, o kiti gali turėti tai kaip įprotį ar ritualą, kuris suteikia nuolatinį komforto jausmą ir padeda jaustis „patogiai savo kūne“. 

Apibendrinant, vyrai gali mėgti liesti savo pilvą dėl įvairių priežasčių – nuo fiziologinių ir psichologinių veiksnių iki kultūrinių ir asmeninių nuostatų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų