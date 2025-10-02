Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kalbant su žmogumi stebėkite šiuos ženklus: jie išduos, kad jis meluoja

2025-10-02 12:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-02 12:20

Ar įmanoma suprasti, kada žmogus sako tiesą, o kada bando nuslėpti tikruosius faktus? Pasirodo, melą galima demaskuoti stebint ne tik žodžius, bet ir kūno kalbą. Tyrimai rodo, kad net 62 proc. žmonių mano, jog svarbu slėpti emocijas viešumoje, o daugelis tiki turintys „pokerio veidą“. Tačiau kūno kalbos ekspertė Judi James sako, kad dažnai būtent neverbaliniai signalai išduoda daugiau nei norėtume.

Melagis (nuotr. 123rf.com)

„Kūno kalba nėra visiškai tikslus mokslas. Yra vadinamoji Otelo klaida – kai žmogaus elgesį palaikome melo ženklu, nors iš tikrųjų tai gali reikšti, kad jis sako tiesą, bet jaučia spaudimą įrodyti, kad juo patikėtų“, – paaiškina specialistė.

Štai 10 ženklų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, norint suprasti, ar pašnekovas iš tiesų sako tiesą, rašoma thesun.co.uk.

1. Neverbalus nukrypimas

Norėdami demaskuoti melagį, pirmiausia stebėkite, kaip jis kalba tiesą, ir naudokite tai kaip atskaitos tašką.

Jei kalbėdamas žmogus pradeda elgtis kitaip – tai gali būti pirmasis signalas.

2. Akių kryptis

Pasak ekspertų, žvilgsnis gali išduoti: dažnai žiūrime į kairę, kad prisimintume, o į dešinę – kai bandome ką nors sugalvoti.

3. Ilgos pauzės

Melagiai dažnai daro ilgą pauzę prieš atsakydami, pakartoja klausimą ar patį atsakymą. Gali pasireikšti ir perdėti rijimo, kosėjimo gestai.

4. Fiziologinės reakcijos

Padažnėjęs širdies ritmas, prakaitavimas, paraudimas, neramumas ar balso tono padidėjimas – visa tai gali išduoti stresą, kylantį bandant apgauti.

5. Netinkama kūno kalba

Kai žodžiai nesutampa su rankų ar kojų judesiais, tai dažnai signalizuoja apie melą. Kūnas gali „prieštarauti“ tariamai istorijai.

6. Agresyvūs atsakymai

„Melagis dažnai priešinasi sukurdamas autoritarinio, išdidaus agresyvaus susijaudinimo būseną, bandydamas įbauginti, pavyzdžiui, pasitempia, rodomuoju pirštu rodo ir varto akis“, – sako Judi James.

7. Gynybiniai ritualai

Rankų sukryžiavimas, pečių gūžtelėjimas ar galvos purtymas – tai barjeriniai judesiai, rodantys norą apsiginti.

8. Savęs patogumo gestai

Veido, plaukų ar kaklo lietimas, mosikavimas kojomis ar smulkmenų maigymas rankose gali būti būdas susidoroti su įtampa, kurią sukelia melas.

9. Netikra šypsena

Tikra šypsena atsispindi akyse, o melagiai dažnai stengiasi ją „uždėti“ dirbtinai.

„Daugelis melagių deda papildomas pastangas, kad įveiktų raumenų įtampą, todėl atrodo, kad jų šypsena sustingsta“, – aiškina kūno kalbos specialistė.

10. Gestų užlaikymas

Įprasto pokalbio metu gestai rodomi prieš pat žodžius, tačiau kai kas nors meluoja, ši tvarka dažnai būna atvirkštinė.

