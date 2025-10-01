Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Detektyvas atskleidė, kaip atpažinti užkietėjusį melagį ar persekiotoją: jie sako tai, ką norime išgirsti

2025-10-01 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 19:00

Šiandieniniame pasaulyje darosi vis sunkiau suprasti, kuo galima pasitikėti, o kuo – ne. Atskirti, kas meluoja, o kas sako tiesą – didžiulis iššūkis, tačiau, žinant esmines taisykles, tai gali tapti lengviau. 

Šiandieniniame pasaulyje darosi vis sunkiau suprasti, kuo galima pasitikėti, o kuo – ne. Atskirti, kas meluoja, o kas sako tiesą – didžiulis iššūkis, tačiau, žinant esmines taisykles, tai gali tapti lengviau. 

0

Detektyvas Romualdas Zeleckis naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ atvirai pasakoja, kokie yra melagių bruožai, kaip juos atpažinti bei kaip apsisaugoti nuo persekiotojų. Pasak detektyvo, bandant nustatyti, ar žmogus meluoja, yra 50 proc. tikimybė būti teisiam.

Būdai melagiui atpažinti

R. Zeleckis dalijasi darbo patirtimi, kada teko spręsti, kuris – brolis ar sesuo – sako tiesą. Pasak eksperto, melagis dažnai tiesą „užplepa“ bei užkalba pašnekovą.

„Melagiai sukuria iliuziją, projektuoja tai, ką žmogus nori išgirsti“, – sako R. Zeleckis.

Anot eksperto, yra šeši parametrai, pagal kuriuos melo detekcijos metodai gali padėti identifikuoti melagį.

„Kūno kalba: žmogus atsitraukia, lošiasi atgal. Taip pat – žvilgsnis į tolį, kai žmogus nusikelia ten, kur norėtų būti, kur egzistuoja jo pasakojama istorija. Staigus užsidarymas, nuolatinis stresas pasakojime, gilus kvėpavimas išduoda melagį“, – pasakoja detektyvas.

Slapti svetimautojų sustikimai

Kalbėdamas apie dvigubą gyvenimą gyvenančius asmenis, ekspertas pateikia pagrindines vietas, kur šie užsiima susitikinėjimu ir svetimavimu.

„Susitikimai automobiliuose, planuojamos bendros kelionės, viešbučiai – jie stengiasi likti nuošalėje“, – teigia ekspertas.

Detektyvas taip pat atsakė ir į tėvams aktualų klausimą – ar legalu sekti savo vaikus? Pasak specialisto, egzistuoja išskirtinė teisė duomenų apsaugoje, kai nepilnamečių sekimas ir jų veiklos stebėjimas yra legalus, siekiant užtikrinti jų saugumą.

„Tai nėra tradicinis sekimas – tai siekis apsaugoti nuo narkotikų, blogos įtakos, dalyvavimo gaujose“, – sako R. Zeleckis.

Laidoje „Verta žinoti“ ekspertas taip pat kalba apie persekiojimo žalą ir būdus, kaip nuo jo apsisaugoti.

„Iškilus abejonėms, vertėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas ir prašyti jų pagalbos“, – pataria detektyvas.

Laidą „Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. taip pat rasite TV3 televizijos „YouTube“ kanale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

