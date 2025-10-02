Paaiškėjo naujausia žinia apie ligoninėje atsidūrusio Valdo Adamkaus būklę

Kaip informavo Santaros klinikų komunikacijos vadovė Jurgita Juozaitytė-Markevičienė, Jo Ekscelencijos V. Adamkaus sveikatos būklė stabili, tačiau, medikų sprendimu, reikalingas tolimesnis gydymas stacionaro sąlygomis.
Prezidentas lieka Santaros klinikose iki kitos savaitės.
Valdo Adamkaus būklė pablogėjo staiga
Primename, kad naujienų portalui tv3.lt prezidento sekretorė Božena Bagonaitienė pasakojo, kad V. Adamkus prastai pasijuto praėjusį ketvirtadienį vakare ir jo būklė pablogėjo staiga.
„Buvo namuose. Pablogėjo sveikata, kreipėmės į gydytojus“, – tv3.lt teigė B. Bagonaitienė ir patvirtino, kad V. Adamkui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Pasak B. Bagonaitienės, šią savaitę V. Adamkus jautėsi gerai. „Viskas buvo gerai. Jūs gi matėte, jis buvo nuvažiavęs atsisveikinti su R. Vizgirda. Viskas buvo gerai. Pablogėjo vakar vakare ir kreipėmės į gydytojus, – sakė prezidento sekretorė.
Prezidentas, pasak jos, buvo darbingas, priiminėjo svečius, pagal savo galimybes judėjo.
„Kiekvieną dieną mes dirbome, kiekvieną dieną mes turėjome svečių. Ir trečiadienį turėjome svečių, ir antradienį važiavome pas R. Vizgirdą.
Mes kiekvieną dieną turime veiklos: turime vieną kitą svečią, dirbame su dokumentais. Tik viskas vyksta iš namų, iš Turniškių. Bet darbai vyksta ir prezidentas yra darbingas“, – pasakojo B. Bagonaitienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!