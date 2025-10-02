Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo naujausia žinia apie ligoninėje atsidūrusio Valdo Adamkaus būklę

2025-10-02 12:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 12:27

Rugsėjo pabaigoje pasklido žinia, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus atsidūrė Vilniaus Santaros klinikų reanimacijoje. Buvo pranešama, kad jam įtariamas infekcinis susirgimas, dėl kurio buvęs šalies vadovas hospitalizuotas. Paaiškėjo, kokia jo būklė yra dabar. 

Rugsėjo pabaigoje pasklido žinia, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus atsidūrė Vilniaus Santaros klinikų reanimacijoje. Buvo pranešama, kad jam įtariamas infekcinis susirgimas, dėl kurio buvęs šalies vadovas hospitalizuotas. Paaiškėjo, kokia jo būklė yra dabar. 

REKLAMA
4

Kaip informavo Santaros klinikų komunikacijos vadovė Jurgita Juozaitytė-Markevičienė, Jo Ekscelencijos V. Adamkaus sveikatos būklė stabili, tačiau, medikų sprendimu, reikalingas tolimesnis gydymas stacionaro sąlygomis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas lieka Santaros klinikose iki kitos savaitės.

Valdo Adamkaus būklė pablogėjo staiga

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt prezidento sekretorė Božena Bagonaitienė pasakojo, kad V. Adamkus prastai pasijuto praėjusį ketvirtadienį vakare ir jo būklė pablogėjo staiga.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo namuose. Pablogėjo sveikata, kreipėmės į gydytojus“, – tv3.lt teigė B. Bagonaitienė ir patvirtino, kad V. Adamkui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.

REKLAMA

Pasak B. Bagonaitienės, šią savaitę V. Adamkus jautėsi gerai. „Viskas buvo gerai. Jūs gi matėte, jis buvo nuvažiavęs atsisveikinti su R. Vizgirda. Viskas buvo gerai. Pablogėjo vakar vakare ir kreipėmės į gydytojus, – sakė prezidento sekretorė.

Prezidentas, pasak jos, buvo darbingas, priiminėjo svečius, pagal savo galimybes judėjo. 

„Kiekvieną dieną mes dirbome, kiekvieną dieną mes turėjome svečių. Ir trečiadienį turėjome svečių, ir antradienį važiavome pas R. Vizgirdą.

Mes kiekvieną dieną turime veiklos: turime vieną kitą svečią, dirbame su dokumentais. Tik viskas vyksta iš namų, iš Turniškių. Bet darbai vyksta ir prezidentas yra darbingas“, – pasakojo B. Bagonaitienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų