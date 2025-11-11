Motina netveria pykčiu: mokytojai ekskursijos metu „pametė“ jos dukrą

„Jie apie jos dingimą suprato tai tik tada, kai grįžo į mokyklą. Savo dukros ieškojau pati“, – sakė mergaitės mama.
Mergaitė mokosi pradinėje mokykloje netoli Poznanės centro. Motina rado ją visiškai kitoje miesto dalyje, kuri dukrai nebuvo pažįstama.
Kaip viskas įvyko
Incidentas įvyko ketvirtadienį, lapkričio 6-ąją.
„Jie pametė mano vaiką ekskursijos metu! Įlipo į tramvajų be mano dukros, lyg nieko nebūtų nutikę. Mano dukra netyčia įlipo į kitą tramvajų, nes ieškojo bilieto, kai visa grupė bėgo įsilaipinti“, – pasakojo motina naujienų portalui fakt.pl.
Pasak moters, jos dukrą ištiko panikos priepuolis – ji nežinojo, kur važiuoja.
„Ilgai negalėjau jos rasti. Paieškas pradėjau pati, nes su mokykla pavyko susisiekti tik po 40 minučių! Niekas nerodė jokio susidomėjimo – jie suprato, kad ji dingo, tik sugrįžę į mokyklą.
Mano dukra paskambino ir pasakė, kad yra kažkokiame nepažįstamame tramvajuje, važiuojančiame nežinia kur, nes klasė su lydinčiais mokytojais dingo, kol ji ieškojo bilieto kuprinėje“, – pasakojo įpykusi motina.
Ji pridūrė, kad dukra negalėjo pasakyti, kur tiksliai yra, nes miesto pakraščių ji visai nepažįsta.
„Deja, mano telefone tuo metu neveikė internetas – keičiau mobiliojo ryšio tiekėją, todėl be sekimo programėlės rasti dukrą buvo labai sunku. Vėliau ji paskambino ir pasakė, kad mato Poznanės galeriją – ten ir sutelkiau paieškas“, – sakė motina.
Situacija jau tiriama švietimo institucijų
Mergaitės motina bandė susisiekti su mokyklos direktoriumi, tačiau šis tuo metu buvo atostogose. Fakt.pl bandė gauti komentarą iš jo pavaduotojos, bet sekretorė informavo, kad ši šiuo metu veda pamoką. Klausimai vėliau buvo pateikti raštu ir atsakymo dar vis laukiama.
Didžioji Lenkijos švietimo tarnyba patvirtino, kad pradėjo tyrimą po motinos skambučio.
„Galiu patvirtinti, kad gavome tokį pranešimą, nors jis nebuvo oficialus. Motina paskambino mums telefonu. Klausimas jau nagrinėjamas“, – sakė institucijos atstovas Robertas Schmidtas.
Jis pridūrė, kad paskirtas inspektorius aplankys mokyklą trečiadienį, lapkričio 12 dieną, ir nuodugniau ištirs įvykį.
Kas bus atsakingas už aplaidumą?
„Reikia pabrėžti, kad tiesioginė atsakomybė tokiose situacijose tenka mokyklos direktoriui. Tyrimas bus skirtas ne pačiam incidentui, o tam, ar direktorius tinkamai užtikrino vaikų priežiūrą ir laikėsi visų ekskursijų organizavimo procedūrų.
Kalbant apie mokytojus, mes galime tik paprašyti direktoriaus imtis korekcinių veiksmų, bet ne skirti jiems nuobaudas“, – aiškino Schmidtas.
Motina pabrėžė, kad ekskursijoje dalyvavo trys prižiūrėtojai ir 18 vaikų.
„Dar sunkiau suprasti, kaip jie galėjo taip ilgai nepastebėti, kad vieno vaiko trūksta, kai buvo net tryse“, – piktinosi ji.
