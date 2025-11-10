 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sulaikytas Rusijos „opozicijos veikėjas“ prisipažino bendradarbiavęs su FST

2025-11-10 09:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:29

 Lenkijoje suimtas Rusijos „opozicijos aktyvistas“, kitą mėnesį turintis stoti prieš teismą, prisipažino dirbęs Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FST) slaptuoju agentu ir teikęs informaciją apie opozicijos veikėjus, rašo britų dienraštis „The Guardian“.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

1

30 metų Igoris Rogovas siejamas su įvairiais opoziciniais judėjimais Rusijoje. Teismo dokumentai rodo, kad jis su žmona išvyko iš Rusijos 2021 m., kitais metais gavo Lenkijos vizas ir atvyko po kelių dienų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Jiedu apsigyveno Sosnoveco mieste. 

Lenkijos valdžia suėmė I. Rogovą praėjusią vasarą iš pradžių dėl įtarimų, kad jis susijęs su paketu, kuriame buvo sprogstamojo įtaiso komponentų. Paketas buvo adresuotas I. Rogovui, nors jis jo niekada negavo. Rusas teigė sutikęs priimti siuntinį kaip paslaugą draugui. Dėl šio siuntinio buvo suimtas ir Ukrainos pilietis, bet vėliau paleistas. 

Vėliau buvo suimta I. Rogovo žmona Irina Rogova. Pora buvo apkaltinta teikusi FST informaciją apie kitus Rusijos opozicijos aktyvistus. 

Dokumentai rodo, kad I. Rogovas seniai palaikė ryšius su FST. Jis tardytojams prisipažino, kad prieš kelerius metus, kai dar buvo Rusijoje, saugumo tarnyba su juo susisiekė ir privertė infiltruotis į vietos opozicinio judėjimo skyrių. 

Jis sakė gavęs telefoną ir SIM korteles, kad galėtų susisiekti su FST agentu, o kai „bendradarbiavimas perėjo į aukštesnį lygį“, asmeniškai susitiko slaptame bute netoli FST vietos būstinės. „Tuo metu jis taip pat pradėjo gauti pinigus už bendradarbiavimą“, – sakoma kaltinamajame akte.

Jame sakoma, kad I. Rogovas pasakė žmonai, jog jį užverbavo FST. Kaltinamajame akte cituojami jos žodžiai, kad jis „tikriausiai už tai gavo pinigų, nes tuo metu nedirbo, bet pinigų turėjo“. 

Vėliau Lenkijoje I. Rogovas paprašė žmonos padėti perduoti jo užsakovams užšifruotą USB atmintinę su pranešimais apie Rusijos aktyvistus ir kitus asmenis Lenkijoje, kurie galėtų dominti FST. Jis davė žmonai USB atmintinę, kad ši galėtų pasiimti ją į Rusiją, paslėpusi pakete kartu su suvenyrais iš Lenkijos, ir adresą, kuriuo reikėjo ją išsiųsti. 

Pirmasis teismo posėdis politinį prieglobstį Lenkijoje gavusio ir FST dirbusio I. Rogovo byloje numatytas gruodžio 8 dieną. 

