Išvydus, kokį maistą vaikai gauna Lietuvos mokykloje, mama pakraupo: „Ar mūsų vaikai yra prastesni už kitus?“

Tėvai kreipėsi laišku.
Šaltinis: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Sulaukė tėvų laiško
Rubrika – „Rašo skaitytojai“:
„Labas rytas, prieš maždaug 8 metus padėjote kovoje su „Grūste“, noriu ir vėl kreiptis pagalbos į jus dėl suteikiamo maitinimo valgykloje.
Mums reikia viešumo... Progimnazijoje „Gabija“, Klaipėda, nuo šių metų maistą teikia UAB „Skirtingi skoniai“, tuomet ir prasidėjo bėdos.
Vaikai skundžiasi prasta maisto kokybe, lygina su praeitais metais, kai buvo skanu.
Tačiau svarbiausia, kad įrankiai būna prastai išplauti, maistas teikiamas šaltas, po patikrinimo buvo rasti neatitikimai dėl svorių.
Vaikai dažnai skundžiasi pilvo skausmais po valgyklos.
Aš, kaip mama, esu suinteresuota sveika mityba, tačiau kaip mokesčių mokėtoja, iš kurios vaikai gauna nemokamą maistą, mes kalbame apie 2 klasę, tai nesuprantu, kam reikia tiekti maitinimą, kai viskas išmetama lauk.
Taip pat buvo pastebėta, kad nemokamos porcijos iš 1-2 klasių parduodamos.
Aš prikabinsiu jums atsakymą iš Maisto ir veterinarijos tarnybos bei darytas nuotraukas iš valgyklos.
Kodėl vienose mokyklose veikia švediškas stalo principas ir maistas yra skanus, vaikai noriai valgo, kai kitur yra pasibaisėtina kokybė?
Ar mūsų vaikai yra prastesni už kitus?
Kai žinai, kad yra įmanoma gauti kokybišką maistą, tai kyla atitinkami klausimai. Prašau tik neviešinti Maisto ir veterinarijos tarnybos atsakymo.“
Ačiū neabejingiems tėveliams už atsiųstą skundą, kuriuo mes dalinamės.
Tėvelių prašymą neviešinti VMVT atsakymo po atlikto patikrinimo progimnazijoje mes ištęsėsime, bet VMVT norėtume rekomenduoti ateityje siunčiant į šią gimnaziją specialistus atlikti kitų neplaninių patikrinimų – siųsti kitą darbuotoją, nes tas, kuris surašė tėveliams atsakymą, mūsų nuomone, indus vizualiai apžiūrėdamas turėjo problemų su regėjimu.
Norime tikėti, kad paviešindami šį tėvelių laišką pagelbėsime progimnazijos „Gabija“ vaikams, kurie taip pat, kaip ir kitų švietimo įstaigų vaikai, yra verti geresnio maitinimo.
P. S. Noriu rekomenduoti VMVT atliekant neplaninius patikrinimus siųsti tai atlikti specialistus iš kitų miestų, nes vietiniai dažniausiai „vizualiai“ apžiūrėdami ne viską pamato… Ir tai, manau, taikytina ne vien Klaipėdos miestui.
